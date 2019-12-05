Cuộc sống của đàn bà sau ly hôn: Xinh đẹp và tự do!

Tâm sự gia đình 05/12/2019 14:14

Đàn bà sống với chồng tệ bạc là sống trong nước mắt, trong sự khổ tâm. Những người đàn bà sau ly hôn rồi lại tự do và xinh đẹp bội phần.

Cuộc sống của đàn bà trước và sau khi ly hôn hoàn toàn đối lập. Khi còn ở trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, đàn bà héo úa, nhàu nhĩ. Rời xa người chồng vô tâm, bạc bẽo, đa phần đàn bà đều có một cuộc sống vui vẻ, thảnh thơi hơn. Còn đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và tự do gấp vạn lần so với lúc sống một người chồng chẳng ra gì.

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Sống với chồng tệ bạc, đàn bà héo úa, tàn phai - Ảnh minh họa: Internet

Điều gì làm cho một người phụ nữ mau già, xuống sắc, tàn phai thanh xuân? Chẳng phải cuộc sống khó khăn, chẳng phải không có thời gian chăm chút bản thân mà là việc có một người chồng tệ bạc. Điều đó sẽ bào mòn thanh xuân và nhan sắc đàn bà hơn cả mưa nắng cuộc đời. Một người chồng tệ sẽ khiến đàn bà nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, thở dài khổ tâm. Có một người chồng tệ, đàn bà chẳng thiết tha làm đẹp, ăn diện, mất hết sức sống. Như cái cây mọc nhầm mảnh đất khô cằn, người chồng rút cạn niềm vui, nhan sắc của phụ nữ.

Sau ly hôn, đàn bà tìm lại được giấc ngủ yên bình, tinh thần thật sự tĩnh lặng. Sau tất cả những mất mát, khổ đau họ biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Họ hiểu rằng, bản thân mình xứng đáng được trân trọng, được thương yêu. Đàn bà có thời gian để làm đẹp, chăm sóc cơ thể. Họ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

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Người chồng tệ bạc là nguồn cơn cho mọi nỗi muộn phiền, khổ tâm, day dứt - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn ly hôn, nhiều người sẽ nghĩ chắc hẳn phụ nữ sẽ khóc lóc, đau khổ rất nhiều. Đâu phải thế! Con chim được thoát khỏi chiếc lồng giam hãm mình sẽ tung cánh trên bầu trời cao rộng. Đàn bà giải thoát mình khỏi những khổ tâm dằn vặt, họ tìm thấy tự do cho mình. Họ không cần phải gồng mình lên để gìn giữ thứ hạnh phúc mong manh. Họ không cần mang một chiếc mặt nạ để sống, để hoàn thành bổn phận và trách nhiệm.

Điều quý giá nhất của họ chính là sự tự do. Tự do không chỉ về mặt pháp lý, mà còn thật sự tự do về tinh thần. Trước đây, đàn bà ở tâm thế “đi không nỡ, ở chẳng đành”, biết mình khổ mà vẫn gồng mình lên để chịu đựng và gìn giữ hạnh phúc. Bây giờ thoát ra được rồi, người đàn bà được thanh thản thật sự. Họ buông bỏ quá khứ, chỉ sống cho mình và cho con.

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Sau khi ly hôn, đàn bà thanh thản và bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau biến cố, sẽ nhận ra bản thân mình chẳng cần người đàn ông nào cả vẫn có thể sống tốt, sống ổn. Họ nhận ra sự quan trọng của đồng tiền nên ra sức nỗ lực trong công việc, kiếm thật nhiều tiền để gây dựng tương lai vững chắc cho con. Đó là lí do vì sao có những người phụ nữ trước kia rất bình thường nhưng sau ly hôn họ lại rất thành công, có được sự nghiệp rực rỡ cho riêng mình.

Những người đàn bà ly hôn trải qua bao nhiêu biến cố, nếm trải bao nhiêu đắng chát giờ là lúc thảnh thơi mà sống. Sau cơn bão rồi bầu trời sẽ lại trong xanh. Rồi đàn bà sau đổ vỡ ai cũng sẽ ổn, sẽ thật sự bình yên!

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