Cuộc sống của đàn bà sau ly hôn: Xinh đẹp và tự do!

Cuộc sống của đàn bà trước và sau khi ly hôn hoàn toàn đối lập. Khi còn ở trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, đàn bà héo úa, nhàu nhĩ. Rời xa người chồng vô tâm, bạc bẽo, đa phần đàn bà đều có một cuộc sống vui vẻ, thảnh thơi hơn. Còn đàn bà sau ly hôn , xinh đẹp và tự do gấp vạn lần so với lúc sống một người chồng chẳng ra gì.

Lựa chọn ly hôn, nhiều người sẽ nghĩ chắc hẳn phụ nữ sẽ khóc lóc, đau khổ rất nhiều. Đâu phải thế! Con chim được thoát khỏi chiếc lồng giam hãm mình sẽ tung cánh trên bầu trời cao rộng. Đàn bà giải thoát mình khỏi những khổ tâm dằn vặt, họ tìm thấy tự do cho mình. Họ không cần phải gồng mình lên để gìn giữ thứ hạnh phúc mong manh. Họ không cần mang một chiếc mặt nạ để sống, để hoàn thành bổn phận và trách nhiệm.

Điều quý giá nhất của họ chính là sự tự do. Tự do không chỉ về mặt pháp lý, mà còn thật sự tự do về tinh thần. Trước đây, đàn bà ở tâm thế “đi không nỡ, ở chẳng đành”, biết mình khổ mà vẫn gồng mình lên để chịu đựng và gìn giữ hạnh phúc. Bây giờ thoát ra được rồi, người đàn bà được thanh thản thật sự. Họ buông bỏ quá khứ, chỉ sống cho mình và cho con.

Sau khi ly hôn, đàn bà thanh thản và bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau biến cố, sẽ nhận ra bản thân mình chẳng cần người đàn ông nào cả vẫn có thể sống tốt, sống ổn. Họ nhận ra sự quan trọng của đồng tiền nên ra sức nỗ lực trong công việc, kiếm thật nhiều tiền để gây dựng tương lai vững chắc cho con. Đó là lí do vì sao có những người phụ nữ trước kia rất bình thường nhưng sau ly hôn họ lại rất thành công, có được sự nghiệp rực rỡ cho riêng mình.

Những người đàn bà ly hôn trải qua bao nhiêu biến cố, nếm trải bao nhiêu đắng chát giờ là lúc thảnh thơi mà sống. Sau cơn bão rồi bầu trời sẽ lại trong xanh. Rồi đàn bà sau đổ vỡ ai cũng sẽ ổn, sẽ thật sự bình yên!