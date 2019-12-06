Cuộc đời ngắn ngủi lắm, phụ nữ đừng khóc vì một người chồng vô tâm nữa

Chị gạt người chồng vô tâm ấy sang một bên mà sống cho mình. Chị thấy mình vui vẻ, xinh đẹp và cuộc sống có ý nghĩa hơn là cứ ngồi khóc và than vãn về chồng.

Có một người chồng vô tâm, phụ nữ luôn cảm thấy cuộc sống hôn nhân nặng nề, bế tắc. Nhiều người vợ đêm đêm khóc ướt gối, dằn vặt mình bởi rất nhiều suy nghĩ bi quan và tiêu cực. Có những người đàn bà, từ lúc cưới chồng cho đến khi già nua vẫn không hề cảm nhận được hạnh phúc, ấm êm từ cuộc hôn nhân của mình. Phụ nữ à, cuộc đời này không quá dài, quá rộng để chúng ta cứ khóc mãi vì một người đàn ông vô tâm. Lỡ lấy nhầm chồng rồi, hãy lau nước mắt đi mà sống cho mình. Có chồng vô tâm, đàn bà luôn cảm thấy cuộc sống nặng nề, bế tắc - Ảnh minh họa: Internet Trước đây, chị đồng nghiệp của tôi thường hay than ngắn thở dài về người chồng của mình. Chơi thân với chị, tôi hiểu chị đã phải chịu nhiều ấm ức, khổ sở trong căn nhà của mình. Người chồng của chị ra ngoài bảnh bao, tử tế là vậy nhưng trong gia đình lại đối xử với vợ con chẳng ra gì. Hàng tháng chỉ đưa chị vài trăm ngàn, anh bảo là góp tiền nuôi con còn lại một mình chị phải gồng gánh tất cả. Thời buổi đắt đỏ, vài trăm ngàn chẳng đủ mua sữa cho con chứ huống hồ gì làm việc khác.

Anh ta không bao giờ đụng tay vào bất kỳ chuyện gì trong nhà. Từ việc lớn đến việc nhỏ, nấu ăn, chăm con, dọn dẹp nhà cửa anh ta đều mặc định đó là việc của đàn bà. Sống với một người chồng vô tâm như vậy, chị héo hon như tàu lá. Chị bảo ban đêm còn trằn trọc mất ngủ, khổ tâm vì bao nhiêu suy nghĩ. Từ khi lấy chồng, có đến 10 năm chị sống như thế. Hơn 10 năm, chị sống trong nước mắt và dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet Cho đến một ngày, chị bị bệnh rất nặng, phải nằm viện. Anh chồng chẳng những không quan tâm mà còn tỏ ra khó chịu. Anh ta đến bệnh viện mà mặt nặng như chì, còn bảo rằng: “Sao mà lựa đúng thời điểm bệnh vậy. Cô có biết tôi đang bù đầu vào công việc không?”. Chị chết lặng, nhận ra sự vô tâm, ích kỷ của chồng đã thấm vào máu chẳng còn cách gì có thể thay đổi được. Sau trận ốm ấy, chị rút ra được một bài học rằng: “Nếu mình không thương thì chẳng còn ai thương mình nữa cả”.

Chị sống khác đi, gạt người chồng vô tâm ấy sang một bên mà sống cho mình. Chị không lựa chọn ly hôn bởi vì thương 2 đứa con. Chị như trở thành một người đàn bà khác hẳn, biết chăm sóc và yêu thương cơ thể, đến công ty đã mặc những bộ quần áo đẹp. Chồng đi nhậu, đi ăn chơi hay đi đâu chị mặc kệ, chị ở nhà dạy con học. Rảnh rỗi, mấy mẹ con dắt nhau đi chơi, đi ăn uống, xem phim… Chồng có đi quá nửa đêm không về chị vẫn lên giường và ngủ thật ngon. Chị thấy mình vui vẻ, xinh đẹp và cuộc sống có ý nghĩa hơn là cứ ngồi khóc và than vãn về người chồng tệ bạc ấy. Hãy làm ngơ người chồng tệ bạc ấy mà sống cho mình và cho con - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Không quá dài, quá rộng để mình buông xuôi cuộc đời, khóc lóc vì một người chẳng xứng đáng. Bởi, cho dù có khóc cả đời thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Lỡ lấy nhầm chồng mà chẳng thể ly hôn, hãy làm ngơ đi mà sống vì mình và vì con.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Con gái và cha mẹ chính là điểm tựa cho tôi vượt qua khổ đau Tôi rụt rè gõ cửa nhà ba mẹ. Khi đi thì hạnh phúc, khi trở về thì tôi trở thành người đàn bà ly hôn, đau đớn đến ngã gục. Chẳng cần tôi nói ba mẹ cũng hiểu vì sao tôi ra nông nổi này. Họ giận lắm nhưng rồi cũng dang tay che chở, bảo bọc đứa con gái đi sai đường.

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