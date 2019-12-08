Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Tôi thấy may mắn vì có được cô ấy trong đời

Định kiến với những người đàn bà một đời chồng như cô ấy còn nặng nề lắm. Khi tôi công khai mối tình của mình, mọi người xung quanh ngạc nhiên và sửng sốt. Thậm chí có người nghĩ rằng tôi đang đùa cợt với cô ấy.

Tôi là người luôn coi trọng cuộc sống hôn nhân và gia đình. Ba mẹ tôi cũng luôn nói với tôi rằng việc lựa chọn một người phụ nữ để đồng hành cùng mình đi suốt cuộc đời còn quan trọng hơn cả sự nghiệp. Bởi một người phụ nữ tốt chính là hậu phương vững chắc của chồng, còn ngược lại một người vợ không tốt sẽ khiến cuộc đời đàn ông rơi vào bi kịch. Trái tim tôi tan chảy bởi sự dịu dàng và tinh tế của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet Công việc của tôi có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp, năng động xung quanh nhưng tôi vẫn chưa rung động và có tình cảm với bất kì ai. Cho đến một ngày tôi gặp được cô ấy – người đàn bà một đời chồng đầy dịu dàng và sâu sắc. Cô ấy rất khác những cô gái mà tôi gặp. Không hề màu mè, chưng diện, cũng không bao giờ cố tỏ ra bản thân mình am hiểu. Nhưng cử chỉ dịu dàng, quan tâm tới những việc nhỏ nhặt, sự tinh tế của cô ấy khiến trái tim tôi tan chảy.

Tôi không ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình nhưng lần nào cô ấy cũng lịch sự từ chối. Cử chỉ không quyết liệt nhưng cô ấy luôn muốn tôi hiểu rằng với chuyện tình yêu và hôn nhân cô ấy đã không còn nghĩ đến. Nhiều lần cà phê với nhau cô ấy bảo rằng đàn bà từng đổ vỡ như mình bây giờ chỉ có con cái là điều quan trọng nhất. Cô ấy bây giờ chỉ có một mục tiêu là chăm chỉ kiếm tiền lo cho con chứ chuyện tình cảm coi như đã khép lại từ cuộc hôn nhân đổ nát đó. Nhấp ngụm cà phê đắng chát, cô ấy nhìn tôi và bảo rằng: “Sẽ chẳng có ai thương con gái em như con gái ruột của mình. Em sợ con em sẽ khổ”. Phải rất khó khăn tôi mới khiến cô ấy chấp nhận tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi biết rằng để khiến trái tim băng giá của cô ấy ấm lại là điều không hề dễ dàng. Điều cô ấy cần không phải những lời hoa mỹ, những lời thề thốt sáo rỗng hay những bó hoa, những món quá. Thứ mà cô ấy cần chính là sự chân thành. Mặc dù bị từ chối nhưng tôi vẫn ân cần ở bên cô ấy, quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất. Thỉnh thoảng tôi có ghé nhà chơi với đứa con gái bé bỏng lên 5 của cô ấy. Con bé vui mỗi lần tôi đến, chúng tôi cùng nhau chơi đùa, pha trò khiến cô ấy cũng cười theo.

Cứ như vậy đến 5 năm cô ấy mới gật đầu chấp nhận tình yêu của tôi. Tôi mừng rỡ đến độ ôm cô ấy mà hét vang bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thật sự tôi rất vui, rất sung sướng khi có được tình yêu của cô ấy. Một lần cô ấy nói với tôi rằng: “Anh không sợ quá khứ, không sợ cái bóng của cuộc hôn nhân cũ của em hay sao?’’. Tôi nắm tay cô ấy mà nói rằng: “Có gì mà phải sợ chứ? Anh chỉ biết mình có một người phụ nữ tốt bên mình còn quá khứ ra sao chẳng có gì quan trọng”. Với tôi, hiện tại mới là điều quan trọng - Ảnh minh họa: Internet Định kiến với những người đàn bà từng ly hôn như cô ấy còn nặng nề lắm. Khi tôi công khai mối tình của mình, mọi người xung quanh ngạc nhiên và sửng sốt. Thậm chí có người nghĩ rằng tôi đang đùa cợt với cô ấy. Nhưng may mắn thay, ba mẹ tôi chấp nhận cô ấy dẫu biết cô ấy còn có một đứa con gái riêng. Ba mẹ tôi luôn vậy, điều họ quan tâm là sự chân thành và đức tính tốt chứ không phải quá khứ. Tôi cảm thấy biết ơn về điều đó. Bây giờ chúng tôi đang lên kế hoạch cho một đám cưới ấm cúng. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu.

Đàn bà lấy chồng giàu chưa chắc hạnh phúc, nhưng lấy chồng có tâm chắc chắn bình yên Cái phúc của phụ nữ lấy chồng không phải là cưới được chồng giàu mà chính là có một người chồng có tâm.

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