Đàn bà dại nhất chính là chấp nhận chuyện chồng ‘ăn bánh trả tiền’

Những người đàn bà dại chấp nhận chuyện chồng “ăn bánh trả tiền”, mua vui bên ngoài. Bao biện cho chồng, tìm mọi lí do để gỡ gạc cho thói trăng hoa của đàn ông thì lại càng hạ thấp giá trị của bản thân mà thôi.

Phụ nữ sợ nhất là bị chồng phản bội, chứ chẳng phải sợ thiếu thốn vật chất. Còn gì khổ tâm hơn là chuyện chồng lên giường với một người đàn bà khác? Thế nhưng, có không ít phụ nữ mang tư tưởng sẵn sàng cho chồng "ăn bánh trả tiền”, miễn “ăn vụng biết chùi mép”. Họ sẵn sàng làm ngơ, giả mù giả điếc và tự cho rằng như thế là khôn ngoan và biết bao dung. Rất nhiều phụ nữ 'giả mù, giả điếc' trước chuyện chồng ăn vụng - Ảnh minh họa: Internet Điều nghe qua tưởng chừng như rất trái khoáy ấy, thật ra lại đang hiện hữu rất nhiều trong cuộc sống. Phụ nữ chấp nhận cho chồng ăn vụng vốn là chuyện phổ biến chỉ khác là người thì thú nhận, người lại không. Vậy từ đâu mà phụ nữ chấp nhận điều đó?

Tư tưởng trọng nam khinh nữ, những tàn dư phong kiến với suy nghĩ “đàn ông 5 thê 7 thiếp" là chuyện thường tình vẫn còn tồn tại rất nhiều. Ở xã hội hiện tại, không khó để nghe qua những câu chuyện như cha mẹ, họ hàng, thiên hạ khuyên phụ nữ phải nhịn nhục nếu chồng đi “ăn bánh trả tiền”, thậm chí là chồng ngoại tình. “Đàn ông ai cũng vậy cả” – những chuyện trái khoáy, tội lỗi lại được giảm nhẹ như một thói quen mà thôi! Tội lỗi của đàn ông được coi như một thói quen mà thôi - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có chồng thích mua vui bên ngoài có đau không? Dĩ nhiên rất đau. Nhưng rồi có nhiều lí do để họ nuốt nước mắt, nuốt sự căm hờn vào lòng để chấp nhận chuyện đó. Vì con, vì sĩ diện, vì họ sợ làm lớn chuyện sẽ mất chồng. Đau khổ cùng cực nhưng rồi họ lại tự bao biện rằng chồng chỉ vì sinh lí, rằng chồng ăn chơi nhưng vẫn biết quay về. Họ tự xoa dịu vết thương của mình bằng suy nghĩ dù sao mình vẫn hơn ả đàn bà ngoài kia. Đàn bà cam chịu đàn ông biết vậy nên càng lấn lướt. Họ hiểu rằng vợ chấp nhận chuyện đó, đàn ông ăn vụng 1 lần chắc chắn sẽ có lần thứ 2, và người vợ sẽ không dám làm lớn chuyện và rời xa mình.

Phụ nữ cho phép chồng “ăn bánh trả tiền”, chồng có cám ơn không? Đàn ông đã thích mua vui bên ngoài, có thực sự tôn trọng gia đình không? Câu trả lời là không! Giá trị một người phụ nữ nằm ở cách người đàn ông trân trọng cô ấy như thế nào. Một người đàn ông đã bỏ mặc vợ để tìm vui ngoài đường, rồi vẫn về nhà một tiếng vợ hai tiếng chồng, người vợ đó còn giá trị gì nữa? Người vợ đó không đủ giá trị để người chồng tôn trọng, không đủ giá trị để người chồng tự kiểm soát mình để dừng lại trước những cuộc chơi. Giá trị của phụ nữ nằm ở cách trân trọng và thương yêu của chồng - Ảnh minh họa: Internet Chấp nhận chuyện chồng “ăn bánh trả tiền”, mua vui bên ngoài chính là sự khờ dại lớn nhất của phụ nữ. Bao biện cho chồng, tìm mọi lí do để tha thứ cho chồng ngoại tình thì lại càng hạ thấp giá trị của bản thân mà thôi. Người vợ nào cũng xứng đáng được tôn trọng, được thương yêu. Một khi đàn ông đã không trân trọng thì cách tốt nhất là hãy chọn rời xa.

Đàn bà lấy chồng giàu chưa chắc hạnh phúc, nhưng lấy chồng có tâm chắc chắn bình yên Cái phúc của phụ nữ lấy chồng không phải là cưới được chồng giàu mà chính là có một người chồng có tâm.

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