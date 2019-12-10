Lời khuyên cho những người phụ nữ có chồng ngoại tình là hãy thật bình tĩnh. Dẫu cho đau đớn, tổn thương ra sao thì hãy bình tâm mà suy nghĩ, lắng nghe trái tim mình.

Chỉ những ai rơi vào hoàn cảnh có chồng ngoại tình mới thấu hết nỗi đau khổ, xót xa, uất nghẹn của người vợ. Đau đớn bởi chính người đầu ấp tay gối, người thương yêu nhất đời lại đâm mình một nhát thấu tim. Và đàn bà, trong hoàn cảnh này thường dằn vặt bởi câu hỏi: Tha thứ hay không? Chồng ngoại tình, đàn bà luôn dằn vặt bởi câu hỏi: 'Tha thứ hay không?' - Ảnh minh họa: Internet Thiên hạ rất thích bình phẩm và hay đưa ra lời khuyên cho người khác, nhất là trong chuyện hôn nhân. Đứng trước một người đàn bà bị đau khổ vì chồng phản bội, không ít người xúi phụ nữ: “Ly hôn đi. Một người chồng tệ bạc như thế còn tiếc rẻ làm gì nữa. Đàn ông trăng hoa thì không cặp với cô này cũng cặp với cô khác, sớm muộn gì cũng ‘mọc sừng’ một lần nữa”.

Nhưng cũng không ít người tặc lưỡi, tỏ ra sành đời rằng: “Đàn ông ai chẳng thế. Nhưng đàn bà khôn ngoan hãy biết chừa cho chồng một cánh cửa để quay về. Ngoại tình là sai nhưng biết hối lỗi quay về là tốt…”. Không ít người phụ nữ trong cơn hờn ghen, phẫn uất đã nghe theo lời khuyên của mọi người xung quanh mà quyết định vận mệnh cho cuộc hôn nhân của mình. Trong nhiều trường hợp, người ngoài có cái nhìn khách quan và thấu suốt hơn người trong cuộc. Nhưng đối với chuyện hôn nhân thì không phải vậy. Phụ nữ đừng hỏi ai cả mà hãy lắng nghe trái tim của mình. Trong một câu chuyện, dù người kể có tâm sự hàng vạn lần thì nỗi đau ấy họ không bao giờ nếm trải được. Chỉ có người vợ mới thật sự hiểu vị trí của mình trong cuộc hôn nhân này. Biết được rằng mình còn cần người đàn ông này nữa hay không.

Nhiều trường hợp, đàn ông được tha thứ trở nên ngoan hơn, tử tế hơn - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, đã có nhiều trường hợp, sau khi được tha thứ đàn ông trở nên ngoan hơn, tử tế hơn. Sau biến cố đó, họ nhận ra lỗi lầm của bản thân và quý trọng hơn hạnh phúc gia đình mà họ suýt đánh mất. Họ đối đãi với vợ con bằng tình yêu thương và sự quan tâm – điều mà trước đây họ không hề biết tới. Rõ ràng, chính sự bao dung của vợ đã thức tỉnh lương tri của đàn ông. Tuy nhiên, lại có những trường hợp khi được vợ tha thứ đàn ông lại tiếp tục ngoại tình và mắc lỗi. Họ gây ra cho vợ mình bao nỗi đắng cay và chua xót… Thế mới nói, khi tha thứ cho chồng ngoại tình, lằn ranh giữa bao dung và khờ dại rất mong manh. Lời khuyên cho những người phụ nữ khi chồng ngoại tình là hãy thật bình tĩnh. Dẫu cho đau đớn, tổn thương ra sao thì hãy bình tâm mà suy nghĩ, lắng nghe trái tim mình. Nếu chồng mắc lỗi lần đầu và chỉ “ăn bánh trả tiền”, anh ta vẫn rất tử tế và quan tâm vợ con thì hãy tha thứ. Suy cho cùng, ai cũng cần được bao dung, cần cho cơ hội để trở nên tốt hơn. Còn nếu ngoại tình chỉ như giọt nước tràn ly giữa bao nhiêu vô tâm, bạc bẽo thì đàn bà buông tay chẳng tiếc. Chỉ có đàn bà mới hiểu bản thân mình có còn cần người đàn ông này nữa không - Ảnh minh họa: Internet Thiên hạ khen đàn bà lựa chọn ra đi là mạnh mẽ, chê những người phụ nữ ở lại là cam chịu. Tuy nhiên, dù đi hay ở thì đàn bà cũng rất đau đớn. Sẽ không có phương án tối ưu nào cho chuyện ngoại tình bởi “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, không có trường hợp nào giống nhau cả. Và chỉ có phụ nữ mới hiểu được bản thân mình cần gì để đưa ra lựa chọn đúng nhất mà thôi!

Vì đàn ông vô tâm nên đàn bà buộc lòng phải mạnh mẽ "Chẳng ai biết được rằng sau lưng những người đàn bà mạnh mẽ như chị đã phải chịu đựng điều gì. Khổ sở quá, đắng chát quá ngoài kiên cường thì còn cách nào khác nữa đâu!”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-tha-thu-cho-chong-ngoai-tinh-lan-ranh-giua-bao-dung-va-kho-dai-rat-mong-manh-346050.html