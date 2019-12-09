Gửi người thứ ba: Không người đàn ông nào thật sự yêu mà lại giấu người phụ nữ của mình trong bóng tối

Người thứ ba à, liệu người đàn ông mà các cô đang yêu có phải là một con người hết sức tốt đẹp như các cô nghĩ?

Những người thứ ba thường nhân danh tình yêu để đi giật chồng người. Họ tự huyễn hoặc rằng sống cho tình yêu, cho những cảm xúc thật sự thì có gì là sai trái? Nhưng có bao giờ những người phụ nữ đó tự hỏi ngược lại rằng: Liệu người đàn ông ấy có xứng đáng để mình hy sinh nhiều đến thế? Đến với đàn ông có vợ nghĩa là cho đi cả thanh xuân mà không cần danh phận. Liệu có đáng không? Người thứ ba thường nhân danh tình yêu để giật chồng người - Ảnh minh họa: Internet Khi yêu thật lòng, có ai không mong muốn cho cả thế giới biết rằng người phụ nữ ấy là của mình? Nếu có dự định lâu dài cho tương lai, người đàn ông ấy không ngần ngại cho bạn bè, người thân, họ hàng của mình biết mặt người yêu. Nhưng tình yêu của một người đàn ông ngoại tình thì sao? Anh ta thề thốt yêu nhưng lại luôn giấu người tình trong bóng tối và lén lút gặp gỡ như những kẻ trộm. Anh ta bảo rằng mình thương yêu thật lòng nhưng lại luôn sợ bị phát hiện. Người thứ ba à, không người đàn ông nào yêu thật lòng mà để người mình yêu phải mang những danh xưng bị cả xã hội khinh bỉ như: Kẻ thứ ba, kẻ cướp chồng người…

Đàn ông ngoại tình sẽ nói gì về người thứ ba khi bị phát hiện? Nhiều người đàn ông hèn kém đến nỗi không thừa nhận sai lầm của mình còn đổ thừa tất cả lên kẻ thứ ba, rằng bản thân bị ả đàn bà lẳng lơ dụ dỗ. Khi đối diện với vợ, thậm chí họ còn dùng những từ ngữ hạ đẳng để chỉ nói về người phụ nữ họ ăn nằm. Đàn bà vốn nhẹ dạ cả tin và không ít người vợ tin vào những lời của người chồng bội bạc. Đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn muốn công khai mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet Người thứ ba à, liệu người đàn ông mà các cô đang yêu có phải là một con người hết sức tốt đẹp như các cô nghĩ? Với đàn ông, cho dù ở địa vị xã hội nào, một người tử tế trước hết là không ngoại tình. Khi dang tay ôm nhân tình, họ chối bỏ trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Người phụ nữ ở trong căn nhà là người được pháp luật, gia đình và cả xã hội công nhận vậy mà họ chà đạp lên nghĩa vợ chồng để ăn nằm với người khác. Thử hỏi, đàn ông như thế có tử tế?

Không phủ nhận rằng thực tế có rất nhiều gia đình lục đục, “cơm không lành, canh không ngọt”. Nhiều người đàn ông không còn tình cảm với vợ và khao kháo muốn tìm kiếm một người phụ nữ khác để thấu hiểu và sẻ chia. Nhưng, một người đàn ông tử tế khi không thể tiếp tục sống với vợ, khi tình cảm đã cạn họ sẽ kết thúc bằng việc ly hôn trước khi đến với một người phụ nữ khác. Hy sinh thanh xuân cho một người đàn ông tham lam, có đáng không? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, lựa chọn người đàn ông cho cuộc đời mình không chỉ bằng trái tim mà còn phải dùng lí trí để soi xét. Đừng tin vào những lời mật ngọt, những lời chót lưỡi đầu môi mà hãy nhìn vào hành động. Đừng bao giờ đến với một người đàn ông mà khi đi bên họ, đàn bà bị khinh rẻ, coi thường. Hãy luôn nhớ rằng, một cái nắm tay công khai có giá trị hơn ngàn lời thề thốt trong bóng tối.

Không phải số tiền trong ngân hàng, vợ mới chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời đàn ông Đàn ông khôn ngoan coi vợ là ưu tiên số 1 cho cuộc đời mình. Họ hiểu rằng, nếu không có vợ cuộc đời mình sẽ chỉ là một mớ hỗn độn, phức tạp.

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