Tâm sự đàn bà một đời chồng: Lấy chồng là một sự chọn lựa, nếu sai thì chọn lại

Nhiều người khuyên, đàn bà một đời chồng đừng nên tái hôn mà hãy sống như vậy sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhưng riêng tôi thì suy nghĩ khác, tôi vẫn sẽ chọn kết hôn nếu gặp một người đàn ông phù hợp với mình.

Trong mắt thiên hạ, chắc hẳn những người đàn bà một đời chồng như chúng tôi phải có một cuộc sống đầy u uẩn, tẻ nhạt. Chắc hẳn chúng tôi bó buộc mình bằng sự cô đơn và luôn thu mình trong vỏ ốc. Nhưng không phải thế, ít nhất là với cuộc sống của tôi. Sau ly hôn, bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi thấy mình đẹp hơn, trẻ hơn, vui hơn. Không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân, tôi quyết định ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Tôi là một người phụ nữ hiện đại, với tôi đàn bà lấy chồng không ngoài mục đích để bản thân mình hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc thì đường ai nấy đi, chọn ngã rẽ khác cho bản thân. Phụ nữ có quyền chọn lựa cho mình một người đàn ông tốt để đi với nhau đến cuối cuộc đời. Và nếu chọn sai thì có quyền chọn lại, chọn đến khi nào đúng thì thôi.

Tôi đã được nghe những người phụ nữ khác kể về cuộc ly hôn của mình với những lí do giống nhau: Đa phần là do chồng tệ bạc, vũ phu, vô tâm, ngoại tình. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi thì không như vậy. Chồng tôi đẹp trai, giàu có, lại suy nghĩ rất hiện đại. Anh ấy là hình mẫu mà bao nhiêu cô gái ao ước sống cùng. Tôi cũng từng rất hãnh diện trong ngày cưới khi sánh bên một người đàn ông như vậy. Tôi từng rất hãnh diện khi cưới chồng giàu nhưng rồi tôi không hề hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Nhưng sống chung với nhau, chúng tôi bắt đầu va chạm về lối sống và cách suy nghĩ. Cái tôi cá nhân của 2 người đều lớn nên những cuộc cãi vã, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra. Bất kỳ một vấn đề nhỏ nhặt nào cũng đủ khơi mào cho một cuộc khẩu chiến không hồi kết giữa chúng tôi. Chồng tôi không bao giờ có khái niệm nhường nhịn vợ, anh luôn muốn chứng tỏ mình đúng. Cứ như thế, cuộc sống của chúng tôi mệt nhoài. Dần dần, tình yêu chết đi chỉ thay vào đó sự mệt mỏi, chán chường. 2 năm như thế, thấy bản thân không hạnh phúc tôi và chồng thỏa thuận ly hôn.

Tôi chưa có con nên rất dễ lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Công việc tôi rất ổn, thu nhập ổn định nên cũng chẳng phải lo lắng quá nhiều. Tôi biết cách chăm sóc bản thân, chiều chuộng cơ thể nên ngày càng đẹp. Nhiều người đàn ông vây xung quanh tôi lắm. Họ tán tỉnh, lấy lòng, đùa vui… Nhưng đàn bà từng đổ vỡ, cái nhìn về đàn ông và hôn nhân cũng khác. Tôi không vội vàng, không bị những thứ bên ngoài che lấp. Tôi cẩn trọng hơn với tình cảm của mình. Phụ nữ sẽ hạnh phúc nhất khi thuộc về đúng người - Ảnh minh họa: Internet Người ta thường khuyên, đàn bà từng ly hôn đừng nên tái hôn mà hãy sống như vậy sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhưng riêng tôi thì suy nghĩ khác, tôi vẫn sẽ chọn kết hôn nếu gặp một người đàn ông phù hợp với mình. Tôi sẽ không chọn một người giàu có, sẽ không vì ngoại hình đẹp hay bất kỳ điều gì hào nhoáng xung quanh. Điều tôi cần chính là một người đàn ông bao dung và có tình yêu đủ lớn. Phụ nữ xinh đẹp nhất là không thuộc về ai nhưng sẽ hạnh phúc nhất nếu như thuộc về đúng người. Đàn bà có quyền hạnh phúc và có quyền lựa chọn hạnh phúc!

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Lằn ranh giữa bao dung và khờ dại rất mong manh Lời khuyên cho những người phụ nữ có chồng ngoại tình là hãy thật bình tĩnh. Dẫu cho đau đớn, tổn thương ra sao thì hãy bình tâm mà suy nghĩ, lắng nghe trái tim mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dan-ba-mot-doi-chong-lay-chong-la-mot-su-chon-lua-neu-sai-thi-chon-lai-346052.html