Tâm sự đàn bà một đời chồng: Lấy chồng là một sự chọn lựa, nếu sai thì chọn lại

Tâm sự gia đình 10/12/2019 10:59

Nhiều người khuyên, đàn bà một đời chồng đừng nên tái hôn mà hãy sống như vậy sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhưng riêng tôi thì suy nghĩ khác, tôi vẫn sẽ chọn kết hôn nếu gặp một người đàn ông phù hợp với mình.

Trong mắt thiên hạ, chắc hẳn những người đàn bà một đời chồng như chúng tôi phải có một cuộc sống đầy u uẩn, tẻ nhạt. Chắc hẳn chúng tôi bó buộc mình bằng sự cô đơn và luôn thu mình trong vỏ ốc. Nhưng không phải thế, ít nhất là với cuộc sống của tôi. Sau ly hôn, bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi thấy mình đẹp hơn, trẻ hơn, vui hơn.

dan ba mot doi chong 1
Không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân, tôi quyết định ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi là một người phụ nữ hiện đại, với tôi đàn bà lấy chồng không ngoài mục đích để bản thân mình hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc thì đường ai nấy đi, chọn ngã rẽ khác cho bản thân. Phụ nữ có quyền chọn lựa cho mình một người đàn ông tốt để đi với nhau đến cuối cuộc đời. Và nếu chọn sai thì có quyền chọn lại, chọn đến khi nào đúng thì thôi.

Tôi đã được nghe những người phụ nữ khác kể về cuộc ly hôn của mình với những lí do giống nhau: Đa phần là do chồng tệ bạc, vũ phu, vô tâm, ngoại tình. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi thì không như vậy. Chồng tôi đẹp trai, giàu có, lại suy nghĩ rất hiện đại. Anh ấy là hình mẫu mà bao nhiêu cô gái ao ước sống cùng. Tôi cũng từng rất hãnh diện trong ngày cưới khi sánh bên một người đàn ông như vậy.

dan ba mot doi chong 2
Tôi từng rất hãnh diện khi cưới chồng giàu nhưng rồi tôi không hề hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sống chung với nhau, chúng tôi bắt đầu va chạm về lối sống và cách suy nghĩ. Cái tôi cá nhân của 2 người đều lớn nên những cuộc cãi vã, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra. Bất kỳ một vấn đề nhỏ nhặt nào cũng đủ khơi mào cho một cuộc khẩu chiến không hồi kết giữa chúng tôi. Chồng tôi không bao giờ có khái niệm nhường nhịn vợ, anh luôn muốn chứng tỏ mình đúng. Cứ như thế, cuộc sống của chúng tôi mệt nhoài. Dần dần, tình yêu chết đi chỉ thay vào đó sự mệt mỏi, chán chường. 2 năm như thế, thấy bản thân không hạnh phúc tôi và chồng thỏa thuận ly hôn.

Tôi chưa có con nên rất dễ lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Công việc tôi rất ổn, thu nhập ổn định nên cũng chẳng phải lo lắng quá nhiều. Tôi biết cách chăm sóc bản thân, chiều chuộng cơ thể nên ngày càng đẹp. Nhiều người đàn ông vây xung quanh tôi lắm. Họ tán tỉnh, lấy lòng, đùa vui… Nhưng đàn bà từng đổ vỡ, cái nhìn về đàn ông và hôn nhân cũng khác. Tôi không vội vàng, không bị những thứ bên ngoài che lấp. Tôi cẩn trọng hơn với tình cảm của mình.

dan ba mot doi chong 3
Phụ nữ sẽ hạnh phúc nhất khi thuộc về đúng người - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường khuyên, đàn bà từng ly hôn đừng nên tái hôn mà hãy sống như vậy sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhưng riêng tôi thì suy nghĩ khác, tôi vẫn sẽ chọn kết hôn nếu gặp một người đàn ông phù hợp với mình. Tôi sẽ không chọn một người giàu có, sẽ không vì ngoại hình đẹp hay bất kỳ điều gì hào nhoáng xung quanh. Điều tôi cần chính là một người đàn ông bao dung và có tình yêu đủ lớn.

Phụ nữ xinh đẹp nhất là không thuộc về ai nhưng sẽ hạnh phúc nhất nếu như thuộc về đúng người. Đàn bà có quyền hạnh phúc và có quyền lựa chọn hạnh phúc!

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Lằn ranh giữa bao dung và khờ dại rất mong manh

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Lằn ranh giữa bao dung và khờ dại rất mong manh

Lời khuyên cho những người phụ nữ có chồng ngoại tình là hãy thật bình tĩnh. Dẫu cho đau đớn, tổn thương ra sao thì hãy bình tâm mà suy nghĩ, lắng nghe trái tim mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà từng đổ vỡ đàn bà từng ly hôn đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại