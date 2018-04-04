Đàn ông khi lòng đã bạc thì đàn bà đừng níu kéo

Tâm sự gia đình 04/04/2018 14:02

Nếu chị buông tay nghĩa là chấp nhận mình thua người đàn bà trắc nết đó. Nghĩa là dâng hai tay miếng mồi ngon cho kẻ rình trộm lâu nay. Chi bằng, mình cứ giữ lấy, để chứng tỏ cho người đàn bà kia thấy mình không phải là kẻ thua cuộc.

Tình cảm con người dễ thay đổi như lật bàn tay. Ngày hôm nay người đàn ông có thể rất yêu bạn nhưng chắc gì ngày mai cũng như thế? Anh ta từng thề thốt thương yêu bạn đến trọn đời nhưng chỉ vì một ánh nhìn của đàn bà khác đã vội vã buông tay. Đàn ông thay lòng đổi dạ, đàn bà càng níu càng tan nát lòng.

Đàn ông khi lòng đã bạc thì đàn bà đừng níu kéo - Ảnh 1
Tình cảm con người dễ thay đổi như lật bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Chị gọi tôi lúc nửa đêm. Trong cơn buồn ngủ, tôi không hiểu chị gọi tôi làm gì vào giờ này nhưng tôi vẫn chạy xe đến nhà. Tôi hỏi chồng đâu, chị bảo: “Giờ này không về thì chỉ có ở phòng trọ với nhân tình”. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì chị nói ra những lời ấy nhẹ bẫng. Chị nhìn tôi bảo: “Chị cô đơn quá, sợ nghĩ ở một mình chị sẽ làm điều dại dột nên gọi em đến ngủ cùng. Sau đêm nay, chị sẽ ly hôn”.

Tôi bảo chị có quá vội vàng không khi quyết định như vậy. Chị trả lời, đâu có vội vàng khi chị đã níu kéo chồng đến gần hai năm. Khi chị biết, mình không thể khiến anh quay đầu thì chấp nhận buông tay còn hơn. Hai năm qua, chị đã nín nhịn khổ sở như thế nào em biết không?

Rồi chị kể, phát hiện chồng qua lại với đứa bạn thân của chị. Chị đau lắm. Giá như người đàn bà ấy chị không quen biết, có lẽ chị đã không đau thế này. Ả đàn bà trước mặt vẫn thân thiết mà sau lưng lại lén lút ăn nằm với chồng chị. Khi bị bắt quả tang, ả còn thách thức chị. Ả khoe những món quà chồng chị tặng, những chuyến du lịch có ả đi cùng mà anh ta nói dối là đi công tác.

Đàn ông khi lòng đã bạc thì đàn bà đừng níu kéo - Ảnh 2
Chị đau đớn khi biết nhân tình của chồng là bạn thân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị không những đau đớn mà sự thù hận còn dâng lên trong lòng. Nếu chị buông tay nghĩa là chấp nhận mình thua người đàn bà trắc nết đó. Nghĩa là dâng hai tay miếng mồi ngon cho kẻ rình trộm lâu nay. Chi bằng, mình cứ giữ lấy, để chứng tỏ cho người đàn bà kia thấy mình không phải là kẻ thua cuộc.

Nhưng đàn ông đã phản bội thì lòng dạ bạc bẽo như vôi. Anh cũng hứa từ bỏ, cắt đứt mà về với chị nhưng rồi họ lại lén lút qua lại với nhau. Và lòng chị, dù chồng có quay trở về chị cũng đâu còn cảm thấy bình yên. Ôm lại người chồng phản bội khác nào ôm cây xương rồng, càng xiết chặt lấy người đau đớn chính là mình. Khi biết chồng vẫn qua lại với cô ta chị đã sụp đổ hoàn toàn. Chị tự hỏi mình đang mong chờ điều gì nữa ở người đàn ông bạc bẽo này?

Và rồi chị quyết định buông. Chồng chị giờ lại ôm ấp cô ta trong phòng trọ. Nếu chị tiếp tục níu kéo, cố giành lấy thì người chịu tổn thương cuối cùng không phải một trong hai người kia mà là chị. Chị khóc đủ rồi, tổn thương đủ rồi, em à!

Đàn ông khi lòng đã bạc thì đàn bà đừng níu kéo - Ảnh 3
Càng níu kéo kẻ phản bội, đàn bà càng nhận lại nhiều tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Nghe kể mà thương chị vô cùng. Không ngờ người chị mình chơi thân trong thời gian qua lại chịu nhiều tổn thương như thế. Ai cũng nghĩ chị đang rất hạnh phúc với mái ấm của mình. Đâu ai biết chị luôn cố gồng mình lên chịu đựng nỗi đau để diễn cho mọi người thấy rằng mình đang rất ổn. Mừng cho chị cuối cùng cũng buông bỏ được người làm tổn thương mình.

Đàn bà, trên đời này điều gì cũng có thể thay đổi được huống gì tình cảm của một con người. Người thứ ba luôn luôn đáng trách nhưng nếu đàn ông không thay lòng đàn bà nào quyến rũ nổi? Cố níu kéo kẻ phản bội rồi đàn bà lại nhận lấy sự cô đơn và thương tổn nhiều hơn. Buông tay, ai cũng sẽ đau nhưng rồi sau ly hôn, đàn bà sẽ ổn!

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Đàn bà nên hiểu, lén lút và vụng trộm không bao giờ xuất phát từ tình yêu đích thực. Và nếu đàn ông chân chính, khi không thể sống chung với vợ được nữa sẽ ly hôn trước khi đến với một người đàn bà khác.

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