Đàn bà nên hiểu, lén lút và vụng trộm không bao giờ xuất phát từ tình yêu đích thực. Và nếu đàn ông chân chính, khi không thể sống chung với vợ được nữa sẽ ly hôn trước khi đến với một người đàn bà khác.

Không hiểu sao một người như chị lại yêu một người đàn ông đã có vợ? Chị không quá xinh đẹp nhưng cao ráo dễ nhìn. Chị lại rất tài giỏi. Chơi thân với chị tôi biết, cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, không khó để chị chọn cho mình một người tương xứng để tiến đến hôn nhân nhưng chị lại chọn anh ta. Một người đã có vợ và hai đứa con. Bao nhiêu người xung quanh nhưng chị lại yêu người đã có vợ con - Ảnh minh họa: Internet Mối quan hệ của chị và anh ta có mình tôi biết. Anh yêu cầu chị không được hé răng với bất kì ai về tình cảm của hai người cho đến khi anh ta ly hôn với vợ. Trong tất cả bạn bè, chị tin tưởng tôi nhất nên kể cho tôi nghe. Ba mẹ, bạn bè lẫn họ hàng đều nghĩ chị vẫn chưa có người yêu. Mỗi lần gặp ai đó hối cưới, chị chỉ cười buồn.

Chị bảo cô đơn trong chính tình yêu của mình. Yêu người đã có vợ nghĩa là chị chấp nhận làm người tình trong bóng tối. Không dám công khai, không thể kể cho ai nghe. Hai người gặp nhau cũng phải tìm những địa điểm thật xa, sợ đụng mặt người quen. Yêu người có vợ, nghĩa là dịp lễ tết hay sinh nhật, chị chấp nhận để người yêu của mình bên vợ. Sẽ thấy anh công khai dắt vợ đi chơi, hình ảnh gia đình hạnh phúc của họ sẽ tràn ngập Facebook. Còn chị, những ngày đó chỉ biết giấu mình trong phòng với nỗi hờn ghen chất ngất trong lòng. Đôi khi chị muốn gào lên cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ của họ. Chị mong chờ anh có một câu trả lời sớm cho mối quan hệ này nhưng anh chỉ bảo: “Chưa đến lúc”. Làm người thứ ba, chị chấp nhận tình yêu trong bóng tối - Ảnh minh họa: Internet Tôi bảo chị trông chờ gì ở mối quan hệ này? Đợi anh ta mỗi cuối tuần lại lén lút đến với chị? Chị đợi anh ta sẽ bỏ vợ và cưới chị ư? Chị chờ đến bao giờ? Đáp lại những câu hỏi dồn dập của tôi chị cúi đầu im lặng. Rõ ràng chính chị cũng biết những câu hỏi đó không biết đến bao giờ mới có câu trả lời.

Chị cũng như bao nhiêu người đàn bà chấp nhận làm người thứ ba đang tự ru ngủ mình trong giấc mộng rằng nhân tình sẽ cưới họ một ngày nào đó. Khi ngoại tình, đàn ông xem những cuộc gặp gỡ đó như đặc ân mà anh ta ban cho. Đàn ông nào khi ôm nhân tình lại nói những lời ngọt ngào đầu môi. Nhưng đàn bà nên hiểu, lén lút và vụng trộm không bao giờ xuất phát từ tình yêu đích thực. Và đàn ông chân chính, khi không thể sống chung với vợ được nữa, họ sẽ ly hôn trước khi đến với một người đàn bà khác. Đàn bà à, đừng giành giật những thứ không thuộc về mình - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn bà đau khổ khi làm người thứ ba. Nhưng những nỗi cô đơn của họ sẽ không một ai có thể thông cảm được. Bởi họ đang chen chân vào hạnh phúc của người khác. Chà đạp lên hạnh phúc của một người đàn bà khác. Người thứ ba dù có đáng thương bao nhiêu thì vẫn sai lầm. Giành giật mãi một thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì có đáng được hạnh phúc? Đàn bà à, đừng nhân danh tình yêu đi cướp chồng người khác. Đừng tự tô vẽ màu hồng lên thứ tình cảm đang bị cả thiên hạ dè bỉu. Chôn thanh xuân, gửi tuổi trẻ của mình vào một mối quan hệ lén lút, với một người đàn ông lòng dạ bạc bẽo như vôi. Mối quan hệ này càng lún sâu càng đem lại kết cục buồn, người thứ ba hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Gửi những người đàn ông quá dễ dãi ăn nằm cùng người khác Bất kể đã có gia đình, đàn ông chỉ cần ngồi trước một người đàn bà gợi cảm sẽ lập tức quên ngay người vợ ở nhà. Họ tự nhủ: “Mặc quần áo vào là xong, mình không nói thì chỉ có trời mới biết”.

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