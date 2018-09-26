Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Đau ngay cả lúc ôm chồng

Tâm sự gia đình 26/09/2018 09:40

Tình yêu và niềm tin trong chị đã chết đi. Nhưng chọn tha thứ bởi với chị có nhiều thứ còn đáng giá hơn cả tình yêu với chồng: Đó là hai con. Thôi thì chị chấp nhận nuốt cay đắng, nuốt tủi hờn để con mình lớn lên trọn vẹn.

Đừng bao giờ hỏi những người đàn bà có chồng phản bội rằng họ có đau không. Bởi, mọi ngôn từ chẳng thể diễn tả được những gì họ phải chịu đựng. Đau đớn đến tận cùng, ngỡ như bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm mà không gì bám víu. Đàn bà bị phản bội còn giằng xé khi đứng giữa hai sự lựa chọn: Buông bỏ hay tha thứ!

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Đau ngay cả lúc ôm chồng - Ảnh 1
Khi chồng phản bội, đàn bà như rơi xuống vực thẳm chẳng có gì bám víu - Ảnh minh họa: Internet

Đâu phải đàn bà chọn cách chia tay với chồng mới cảm thấy đau. Nhiều người đàn bà vì con, vì còn yêu, vì gia đình mà chọn cách chừa cho chồng một cánh cửa để quay về. Và những người đàn bà ấy, đau đớn ngay trong chính sự lựa chọn của mình. Dẫu rằng miệng nói tha thứ nhưng vĩnh viễn sự phản bội của chồng như chiếc dằm nằm trong tim. Lúc nào cũng khiến đàn bà nhức buốt.

Tôi biết vì sao chị lại tha thứ cho chồng. Xưa nay chị vẫn vậy, sống hết mực vì chồng, vì con. Niềm vui của chị giản đơn lắm. Chỉ cần chồng con ăn ngon miệng những món mình nấu; buổi tối cả nhà sum họp, vừa ăn vừa trò chuyện chị đã thấy hạnh phúc. Chị lấy chồng, chọn một cuộc sống giản đơn nội trợ. Cả thanh xuân của chị đã vì con và vì gia đình chồng.

Đàn bà sống hi sinh đâu phải sẽ nhận về sự trân trọng, yêu thương. Khi biết chồng phản bội, chị đã đứng không vững. Tôi đã tận mắt chứng kiến chị mình ngồi trong góc bếp suốt một buổi chiều. Chị không khóc nổi, nước mắt dường như đông đặc vì nỗi đau quá lớn. Tôi không nói gì nhiều, chị lặng lẽ ôm chị gái vào lòng.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Đau ngay cả lúc ôm chồng - Ảnh 2
Chị không khóc nổi, nước mắt dường như đông đặc vì nỗi đau quá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Rồi chị tha thứ cho chồng. Không như những người đàn bà khác khi biết chồng ngoại tình sẽ khóc lóc, lồng lộn đánh ghen. Gia đình chị yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị và chồng không cãi nhau, không tranh luận đúng sai. Chị chấp nhận tha thứ, vẫn nấu những món ăn nóng sốt, vẫn chu toàn mọi thứ trong gia đình. Nhưng kể từ khi biết chồng ngoại tình, chị đã không còn nở được nụ cười nữa.

Chị từng ngồi với tôi, bảo rằng không biết chọn con đường ly hôn chị có bớt đau hơn bây giờ không? Chị bảo, đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình trong lòng đau đớn lắm. Vết thương không lành mà ngày đêm cứ khiến mình đau buốt. Đau khi nghĩ lại những quãng thời gian hạnh phúc vừa qua. Đau khi nhìn tấm ảnh cưới, và đau ngay cả lúc ôm chồng vào lòng. Cái gì đã đổ vỡ thì vĩnh viễn chẳng thể hàn gắn lại. Người đàn ông của chị đã đã ngủ với người khác, chị càng ôm càng thấy mình lạnh thấu tâm can.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Đau ngay cả lúc ôm chồng - Ảnh 3
Ôm người chồng phản bội, càng ôm càng lạnh thấu tâm can - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu và niềm tin trong chị đã chết đi. Nhưng chị tha thứ bởi với chị có nhiều thứ còn đáng giá hơn cả tình yêu với chồng: Đó là hai con của chị. Thôi thì chị chấp nhận nuốt cay đắng, nuốt tủi hờn để con mình lớn lên trọn vẹn. Chỉ cần con lớn lên hạnh phúc, bình yên thì dù có đau đớn thế nào chị cũng sẽ cam tâm mà chịu đựng.

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Chồng chị tệ thật nhưng có lẽ, chính sự mềm lòng, bao dung của chị đã dung túng cho chồng làm khổ mình hết lần này đến lần khác. Giữa việc bỏ chồng hay ôm lại người chồng tệ bạc, chị cũng không thể biết việc nào sẽ khiến mình đau hơn.

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