Đàn bà sinh con là cho mình, đừng gào lên với chồng rằng ‘tôi đã sinh con cho anh’

Tâm sự gia đình 26/07/2019 14:38

Đàn bà sinh con, đừng bao giờ nghĩ mình làm điều đó là cho chồng, cho gia đình chồng, sinh con để níu kéo hôn nhân. Hãy sinh con cho mình, hãy yêu con vì chính bản thân con chứ chẳng phải điều gì khác.

Con cái là chính là sự hiện hữu bằng xương bằng thịt cái gọi là tình yêu. Chỉ những người làm mẹ mới hiểu được cảm giác thiêng liêng, ấm áp khi ôm đứa con của mình vào lòng. Cảm giác đó có thể xoa dịu những tổn thương, mệt mỏi, chán chường mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời. 

dan ba sinh con 1
Đàn bà đừng dùng con cái để trói buộc trái tim của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Sinh con là thiên chức thiêng liêng nhưng sự thực rằng rất nhiều người phụ nữ dùng việc này để đổi chác lấy tình yêu của đàn ông. Họ mang thai và sinh con để người đàn ông phải cưới mình. Họ đặt đàn ông vào tình thế đã rồi. Sinh con và chăm con, họ luôn làm cho chồng thấy rằng mình đang hy sinh, đang vắt kiệt sức lực vì chồng.

Những lúc chồng vô tâm, lạnh nhạt, ít quan tâm, phụ nữ thường gào lên những câu quen thuộc: “Tôi đã sinh con cho anh mà anh nỡ đối xử như thế với tôi sao?”, “anh có biết vì sinh con, tôi đã hy sinh, đã chịu đựng, đã khổ ải nhiều như thế nào không?”. Có thể đàn ông tệ thật nhưng nói những câu đó ra thì thương cho đứa con của mình quá!

Con cái là sợi dây gắn kết tình vợ chồng. Khiến cuộc hôn nhân có ý nghĩa, có niềm vui, có động lực hơn để vun đắp. Nhưng nếu tình cảm hai người rạn vỡ, tình yêu đã cạn, nhìn vào mắt nhau chỉ thấy chán chường tuyệt vọng thì đừng dùng con để níu kéo, để ràng buộc, để yêu cầu người kia hãy ở lại. Thử suy nghĩ nghiêm túc, đối diện với nhau và tự hỏi: “Ngoài con ra, mình còn cần con người này nữa không?”.

dan ba sinh con 2
Khi hôn nhân rạn vỡ, hãy nghiêm túc đối diện và tự hỏi: 'Mình có còn cần người này nữa không' - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể sống với chúng ta vì bổn phận, vì trách nhiệm với con nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì giống như ngôi nhà được xây mà chẳng có nền móng. Anh ta có thể rất tốt với con, vì con có thể làm mọi thứ nhưng một trái tim nguội lạnh không tình yêu thì rất khó để thay đổi. Đó là lí do vì sao rất nhiều người đàn ông hết mực yêu thương con mình nhưng lại có thể phản bội, quay lưng ngoại tình. Là họ cần con chứ chẳng cần người phụ nữ.

Đàn bà sinh con là cho mình, là vì mình chứ chẳng vì điều gì khác. Chúng ta yêu con bằng tận cùng máu thịt. Sinh con vất vả, chăm con khổ ải nhưng rồi chúng ta có được tình mẫu tử thiêng liêng – thứ tình cảm quý giá nhất trong cuộc đời này. Đàn ông có người thương con thắm thiết, có kẻ hời hợt lạnh nhạt, có kẻ lại chu cấp chỉ vì trách nhiệm. Nhưng mặc kệ tất cả những điều ấy, phụ nữ đừng mang con lên bàn cân mà suy tính, đong đếm thiệt hơn.

dan ba sinh con 3
Con cái là mối nhân duyên tốt lành của người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng là duyên nợ nhưng con cái cũng là một mối nhân duyên tốt lành khác. Là người phụ nữ hiện đại, chúng ta phải có cái nhìn khác đi về thiên chức của người đàn bà. Đừng bao giờ biến nó thành gánh nặng và áp lực của cuộc đời mình. Đừng nghĩ sinh con là cho chồng, cho gia đình chồng, sinh con để níu kéo chồng. Hãy sinh con cho mình, hãy yêu con vì chính bản thân con chứ chẳng phải điều gì khác.

Đàn bà có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có nhiều tiền chắc chắn sẽ vui

Đàn bà có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có nhiều tiền chắc chắn sẽ vui

Với người phụ nữ tự lập, thay vì chạy theo đàn ông, tìm kiếm một người đàn ông bảo bọc và che chở cho mình thì họ tự kiếm tiền và tự làm nữ hoàng của cuộc đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà sống vì con

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn