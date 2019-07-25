Cái giá đắng chát phải trả cho những gã đàn ông ham của lạ

Đàn ông ham của lạ giỏi giấu giếm nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Anh có thể giấu vài tháng nhưng chẳng thể đi ăn vụng mãi mà vợ không biết. Con đường ngắn nhất đưa hôn nhân xuống mồ chính là ngoại tình.

Yêu thích sự mới mẻ và muốn chinh phục là bản năng của đàn ông. Có những người đàn ông dùng lí trí điều chỉnh bản năng để sống đạo đức và chuẩn mực. Ngược lại, có những người đàn ông luôn nuông chiều và ve vuốt bản năng của mình. Họ cho rằng, sống như thế mới là hưởng thụ, là bản lĩnh nam nhi. Thế nhưng, đàn ông ham của lạ sớm hay muộn gì cũng nhận được những cái giá đắng chát. Nhiều người đàn ông nuông chiều và sống theo bản năng của mình - Ảnh minh họa: Internet Trong công ty tôi có một anh chuyên khoe khoang về chiến tích sát gái của mình. Chuyện xấu lẽ ra nên giấu đi, đằng này anh lại khoe như một điều gì vẻ vang đáng tự hào lắm. Ngồi giữa bàn nhậu, anh luôn kể về cô A, cô B nào đó mà mình đã qua đêm. Với nhân viên phục vụ quán nhậu, anh ta lúc nào cũng trêu đùa, bỡn cợt, xin số điện thoại.

Tôi từng hỏi anh ta không sợ vợ biết hay sao. Anh ta tặc lưỡi: “Biết làm sao được. Ở đây đâu có ai biết vợ anh. Vả lại, chẳng lẽ anh em ở đây lại đi vạch trần anh à?”. Tôi cũng đã từng gặp vợ anh trong một tiệc cưới đồng nghiệp. Chị ấy hiền lành, nhu mì. Nghĩ cũng thương chị ấy khi có một người chồng trăng hoa, giả dối như vậy. Đàn ông ham của lạ, sớm hay muộn cũng phải nhận hậu quả - Ảnh minh họa: Internet Nhưng chẳng cần vợ đánh ghen hay ra tay thì anh cũng đã lãnh hậu quả. Những lần vượt rào, tìm cảm giác mới mẻ mà không dùng biện pháp bảo vệ đã khiến anh mắc bệnh xã hội. Mấy tháng đây thấy anh gầy xọp đi, chẳng còn nói cười như trước nên lúc đi cà phê tôi có hỏi và được anh khai thật. Anh giấu vợ tự đi chữa trị ở bệnh viện. Anh sợ lây cho vợ nên không dám gần gũi. Một vài lần thì được nhưng đến vài tháng thì vợ không thể không nghi ngờ. Cô ấy khóc lóc tra hỏi, nói rằng anh có người phụ nữ khác. Chẳng còn cách nào khác anh đành khai thật bởi bệnh anh phải chữa trị lâu dài và khó khăn. Bây giờ vợ chồng anh đang chiến tranh lạnh, có nguy cơ ly hôn. Anh đang sống trong những ngày khổ sở tột cùng.

Anh đồng nghiệp của tôi có kết cục đau thương cho thói trăng hoa của mình. Đó chỉ là một trong những hậu quả đắng chát cho việc phản bội. Nhiều người đàn ông sành sỏi, khôn ngoan hơn khi có những mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng như người đời nói “tham thì thâm”, sớm hay muộn thì cũng sẽ nhận hậu quả. Trước hết, chính anh đã chà đạp lên danh dự, nhân cách của mình. Vợ không biết nhưng mọi người xung quanh trong thâm tâm chẳng thể coi trọng một người đàn ông như vậy. Đàn ông giỏi giấu giếm nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Anh có thể giấu vài tháng nhưng chẳng thể đi ăn vụng mãi mà vợ không biết. Con đường ngắn nhất đưa hôn nhân xuống mồ chính là ngoại tình. Một vài giây phút thỏa mãn thể xác nhưng đàn ông đánh đổi cả gia đình, cả danh dự của mình - Ảnh minh họa: Internet Nhân cách và bản lĩnh của một người đàn ông chính là ở chỗ biết kiềm chế, biết dùng não chứ không phải để bản năng lấn lướt. Một vài giây phút ham mê thể xác nhưng đàn ông đánh đổi gia đình, tâm huyết mà cả đời mình gây dựng. Khi nó chưa xảy ra, đàn ông thường lầm tưởng mình khôn ngoan, giỏi giấu giếm. Nhưng khi nó xảy ra rồi, đàn ông có hối cũng đã quá muộn màng.

Đàn ông có bao giờ tự hỏi vợ cần gì ở mình? Đàn ông vô tâm, tệ bạc vĩnh viễn chẳng hiểu được người phụ nữ cần gì ở mình. Cuộc đời đàn bà cần gì đâu ngoài một mái nhà bình yên, một người đàn ông xem mình là tất cả.

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