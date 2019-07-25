Đàn bà có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có nhiều tiền chắc chắn sẽ vui

Phụ nữ yêu 25/07/2019 14:13

Với người phụ nữ tự lập, thay vì chạy theo đàn ông, tìm kiếm một người đàn ông bảo bọc và che chở cho mình thì họ tự kiếm tiền và tự làm nữ hoàng của cuộc đời mình.

Khi một người đàn bà quyết định kết hôn nghĩa là hoàn toàn tin rằng người đàn ông này có thể mang đến cho mình hạnh phúc và bình yên. Nhưng rồi, mấy người đàn bà được trọn vẹn với cuộc hôn nhân của mình? Đàn ông có thể không đem đến cho mình một cuộc đời như mình mong muốn nên phụ nữ hãy tự tìm kiếm, tự xây dựng hạnh phúc cho chính mình. Con đường ngắn nhất đến với hạnh phúc của phụ nữ chính là kiếm được nhiều tiền. Với người phụ nữ tự lập, khi tiền đầy túi thì tự khắc cuộc đời sẽ dễ dàng và bình yên hơn rất nhiều.

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Đàn ông chưa chắc đem lại cho phụ nữ một cuộc sống bình yên và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Một cô nàng độc thân mà nhiều tiền sẽ được xem là cá tính, sống tự lập chẳng cần dựa vào ai. Nhưng một người phụ nữ vừa nghèo lại vừa không có đàn ông sẽ bị cho là đã ế lại còn chẳng có 1 xu dính túi. Đàn bà ly hôn, trong túi có tiền sẽ dám ngẩng cao đầu mà dắt con bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ nát. Ngược lại, khi không có tiền, trong lòng phụ nữ luôn tràn ngập sự sợ hãi, hoang mang, chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Chính tiền làm nên sự khác biệt cho người phụ nữ. Khi có tiền, ta đứng ở vị thế khác, suy nghĩ về cuộc đời cũng khác.

Những cô gái tỏ vẻ thích tiền, mê đàn ông giàu luôn bị xem là thực dụng, não ngắn. Nhưng thực tế, những cô nàng ấy lại sống vui vẻ, sung sướng hơn rất nhiều so với những cô nàng chọn tình yêu, sống vì tình yêu, chỉ cần “một túp lều tranh hai quả tim vàng”. Phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn hiểu rằng, cuộc đời người phụ nữ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và bình yên nếu chỉ có tình yêu. Tiền không làm nên giá trị của một người đàn ông nhưng một người đàn ông nghèo, không đảm bảo vật chất thì anh ta cũng chẳng mang lại cho mình một cuộc sống ấm êm. Vả lại, một người đàn ông có bản lĩnh, có ý chí thì sẽ chẳng bao giờ nghèo được.

Suy cho cùng, phụ nữ chúng ta khổ sở đa phần vì chồng mà ra cả. Anh ta đối xử vô tâm, bạc bẽo, chẳng coi trọng người đàn ông của mình. Anh ta xếp vợ con sau bạn bè, những cuộc nhậu thâu đêm. Nước mắt của phụ nữ rơi cũng vì những gã đàn ông tham lam ích kỷ đó. Bởi vậy, đàn bà đừng sợ ế, đừng sợ cưới chồng muộn mà hãy sợ không có tiền. Đàn bà có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có nhiều tiền chắc chắn sẽ vui.

Tiền có thể mang lại cho chúng ta một cuộc sống mà mình mong muốn. Vui hay buồn, những thời khắc cuộc đời tăm tối nhất cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nếu ta có tiền. Tự kiếm tiền để báo hiếu cha mẹ, cho họ những điều kiện sống tốt nhất. Có tiền để chẳng phải quỵ lụy, cúi đầu, phụ thuộc vào bất kỳ ai dù là người đầu ấp tay gối của mình. Đàn bà kiếm tiền để mua thứ mình thích và từ bỏ kẻ không trân trọng mình.

Thay vì chạy theo đàn ông, tìm kiếm một người đàn ông bảo bọc và che chở cho mình thì chi bằng chúng ta tự kiếm tiền và tự làm nữ hoàng của cuộc đời mình. Tiền của đàn ông cho không có gì đảm bảo nó sẽ là của mình mãi mãi. Nhưng tiền do chính mình làm ra luôn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất.

Đàn ông có bao giờ tự hỏi vợ cần gì ở mình?

Đàn ông có bao giờ tự hỏi vợ cần gì ở mình?

Đàn ông vô tâm, tệ bạc vĩnh viễn chẳng hiểu được người phụ nữ cần gì ở mình. Cuộc đời đàn bà cần gì đâu ngoài một mái nhà bình yên, một người đàn ông xem mình là tất cả.

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