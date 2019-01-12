Ly hôn vốn dĩ chỉ là một cách giải thoát cho bản thân khỏi những chuỗi ngày mệt mỏi mang tên hôn nhân. Chứ chẳng phải là điều gì quá đáng sợ khiến phụ nữ không dám lựa chọn.

Vài ngày trước, đám bạn thân thời đại học của tôi có dịp gặp nhau. Điểm lại một năm đã qua, chúng tôi mang trong lòng nhiều tiếc nuối, cũng như những cảm xúc không nói nên lời. Trâm trầm mặc một hồi rồi lên tiếng “tròn một năm tao ly hôn rồi”. Chúng tôi đều biết về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của cô ấy nhưng lại chẳng có đủ can đảm để hỏi. Ly hôn vốn dĩ chẳng hề đáng sợ như đàn bà nghĩ - Ảnh minh họa: Internet Cô ấy kể về khoảng thời gian sau ly hôn thật sự rất khó khăn. Ngày xưa chồng lo kinh tế chính trong gia đình, cô ấy chỉ việc ở nhà nội trợ. Nhưng giờ đây phải ra ngoài kiếm tiền, chắt chiu từng đồng để nuôi con, phụng dưỡng ba mẹ, quả thật rất vất vả. Phụ nữ có chồng nhưng lại ly hôn, giờ đây lại một mình lo toan mọi thứ, có mạnh mẽ đến mấy cũng phải gục ngã.

Tuy nhiên ở Trâm, tôi lại thấy vẻ thoải mái và tự do từ trong ánh mắt của cô ấy. Trâm nói đời sống về vật chất thì vất vả nhưng tinh thần lại nhẹ nhõm hơn. Bây giờ chẳng còn phải nhìn nét mặt của ai để sống. Ly hôn là cách giải thoát cho những nỗi đau - Ảnh minh họa: Internet Đói thì ăn, mệt thì nghỉ ngơi, cháu cứ để ông bà trông hộ một chút. Tiền làm ra cũng được tiêu xài thoải mái một chút chứ chẳng còn hà tiện, xin xỏ người khác như trước. Tuy không có được cuộc sống sung túc, tiêu xài hàng hiệu như trước, nhưng cô ấy vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Minh chứng là Trâm ngày càng xinh đẹp và trẻ trung.

Đã chạm ngưỡng 35 nhưng thân hình và da dẻ của cô ấy cứ như cô gái đôi mươi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Quả thật phụ nữ xinh đẹp nhất là khi không thuộc về bất cứ người đàn ông nào. Xinh đẹp nhất là khi tự mình làm chủ cuộc sống của bản thân, chẳng phải cố gắng làm hài lòng bất cứ ai. Đàn bà sau ly hôn vẫn có thể hiên ngang sống tốt - Ảnh minh họa: Internet Ly hôn vốn dĩ chẳng phải điều gì đáng sợ cả. Chẳng qua là không còn người cùng ăn, cùng ngủ, cùng san sẻ nữa mà thôi. Phụ nữ đừng sợ những điều tiêu cực sẽ đến với mình. Đôi khi chấp nhận đương đầu với những sóng gió sẽ giúp bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Vì vậy nếu có khổ quá thì hãy tự mình thoát khỏi cuộc hôn nhân đã “hỏng”. Đừng day dứt mãi về những đạo nghĩa để rồi tự chuốc khổ vào thân. Phụ nữ lấy chồng là để hạnh phúc, để có một mái nhà bão dừng sau cánh cửa. Chứ chẳng phải chịu đựng những điều tệ hại từ người đàn ông bên cạnh. Hãy lựa chọn cho mình một hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet Ngày xưa phụ nữ dù có chuyện gì cũng không thể bỏ chồng là vì họ không có nhiều lựa chọn. Còn phụ nữ ngày nay, có học thức, có công việc và có quyền được chọn cuộc sống hạnh phúc cho mình. Hôn nhân hạnh phúc hay khổ đau đều không thể báo trước được. Nhưng chúng ta có quyền được cải thiện điều đó. Chỉ cần trong tâm muốn hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc, còn muốn khổ đau thì suốt đời cũng chẳng thể an yên. Phụ nữ trong hôn nhân đều có thể lựa chọn cho mình những điều tốt nhất. Không nhất thiết là phải ở bên chồng, không nhất thiết phải ra sức giữ gìn cuộc hôn nhân vốn dĩ đã mục nát. Đàn bà ơi! Buông được cứ buông, đừng tự giam giữ tuổi xuân của mình bên một người đàn ông đã làm bạn đau.

Những sai lầm của phụ nữ khiến đàn ông xa lánh cả đời, không dám đến gần Dưới đây là những điều khiến phụ nữ luôn xấu xí trong mắt đàn ông nhưng ít ai nhận ra. Chị em nên biết để không phạm phải sai lầm.

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