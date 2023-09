Đàn bà dại: Xem chồng là số một, con đứng thứ hai, sau đó là miệng lưỡi thiên hạ

Phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay thường xem chồng con là số một. Một khi đã có chồng rồi thì phải cúc cung tận tụy, hết lòng vì gia đình. Là vợ, phải giỏi việc nhà, giỏi bếp núc. Giỗ chạp đều phải xắn tay áo lên phụ giúp, lễ Tết cũng phải quà cáp, thăm hỏi.

Đàn bà từ xưa đến nay khổ vì xem chồng con là số một - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, phụ nữ phải cư xử chuẩn mực. Chồng có sai cũng là do vợ không biết cư xử khôn khéo. Con hư là do mẹ không biết dạy dỗ. Mẹ chồng khó tính, hay hoạnh họe là do con dâu không biết cách đối nhân xử thế.