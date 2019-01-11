Đàn bà dại: Xem chồng là số một, con đứng thứ hai, sau đó là miệng lưỡi thiên hạ

Trong gia đình, phụ nữ phải cư xử chuẩn mực. Chồng có sai cũng là do vợ không biết cư xử khôn khéo. Con hư là do mẹ không biết dạy dỗ. Mẹ chồng khó tính, hay hoạnh họe là do con dâu không biết cách đối nhân xử thế.

Phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay thường xem chồng con là số một. Một khi đã có chồng rồi thì phải cúc cung tận tụy, hết lòng vì gia đình. Là vợ, phải giỏi việc nhà, giỏi bếp núc. Giỗ chạp đều phải xắn tay áo lên phụ giúp, lễ Tết cũng phải quà cáp, thăm hỏi.

Dại ở chỗ chỉ cần chồng vui, con cái hạnh phúc, muốn phụ nữ đánh đổi như thế nào cũng được. Dại ở chỗ xem trọng miệng lưỡi của thiên hạ để quyết định cuộc sống của mình. Thiên hạ lên án chê trách chuyện gì, phụ nữ liền cố gắng thay đổi.

Có thể nói tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu phụ nữ. Nhưng lạ một điều, chính họ cũng cam chịu những điều trái khoáy đó, chứ chẳng bao giờ đứng lên giành công bằng cho mình. Vì vậy mà phụ nữ muôn đời dại khi cứ mãi cố gắng làm hài lòng người khác.

Khi nào phụ nữ mới thật sự hạnh phúc? Nếu cứ mãi giữ lối sống đó, suốt đời bạn đừng mong sẽ hạnh phúc. Phụ nữ dại là người luôn đặt những mối quan hệ của mình lên hàng đầu, xem chồng con là số một. Còn phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cân bằng những mối quan hệ đó với hạnh phúc của bản thân.

Người khôn ngoan sẽ biết buông bỏ những điều đó mà sống một đời thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Họ sẽ không chỉ đứng nhìn chồng con vui vẻ, hạnh phúc mà sẽ tham gia vào những cuộc vui đó. Họ sẽ không chỉ đứng ngoài mỉm cười mặc người đời định đoạt cuộc sống của mình. Thay vào đó, họ lắng nghe những điều trái tim mình mách bảo để rồi sống theo những điều bản thân mong muốn.

Cuộc đời đàn bà không chỉ có chồng con. Hôn nhân không phải thứ duy nhất quyết định hạnh phúc của họ. Mà còn rất nhiều điều khác cũng rất quan trọng như bạn bè, gia đình, công việc… Vì vậy phụ nữ ơi! Đừng mãi đặt những quan điểm xưa cũ lên đôi vai của mình. Đừng để những điều đó nhấn chìm cuộc sống của bạn xuống bùn lầy.

Phụ nữ ơi! Suy nghĩ thoáng một chút để cuộc sống nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tự mình quyết định hạnh phúc của bản thân. Chồng con quan trọng nhưng không nhất thiết lúc nào cũng đặt họ lên hàng đầu. Bạn phải tự biết yêu thương trân trọng bản thân thì mới mong nở nụ cười an yên mỗi ngày.

Với lại, miệng lưỡi người đời, nghe rồi bỏ ngoài tai. Đừng để lời nói của người dưng làm tâm hồn bạn xao động. Chỉ cần sống vì mình, làm những điều bản thân cho là đúng thì cuộc đời bạn mới mong an yên.