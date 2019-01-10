Nếu đã chọn nghề làm vợ, phụ nữ ơi, hãy mạnh mẽ!

Đàn ông trong hôn nhân thường đòi hỏi rất nhiều thứ từ phụ nữ. Nào là phải chăm lo cơm nước, giặt giũ quần áo, nuôi dạy con , quán xuyến công việc bên nhà chồng… Trăm việc, ngàn việc cứ đổ hết lên người phụ nữ và họ cho đó chính là trách nhiệm của người làm vợ.

Khi còn độc thân, bạn kiên cường bao nhiêu thì kết hôn rồi bạn phải mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Vì hôn nhân là nơi bòn rút sức lao động của phụ nữ nhiều nhất, không phải ai cũng chịu được. Nếu đã chọn cuộc sống hôn nhân, hãy thật tỉnh táo và mạnh mẽ. Bởi bạn càng yếu đuối, càng bị xem thường và khinh rẻ.

Con người sinh ra không phải chuyện gì cũng biết làm mà là phải trải qua quá trình học hỏi, tìm hiểu. Nghề làm vợ cũng vậy, phụ nữ phải nỗ lực, học hỏi thì mới có thể làm tốt vai trò của mình. Vậy tại sao đàn ông không chịu khó trau dồi cho mình kiến thức làm chồng?

Làm vợ, bạn phải cung phụng chồng con, lấy lòng gia đình nhà chồng. Phải chăng, phụ nữ trong hôn nhân đã quá chịu nhiều thiệt thòi? Tại sao những việc đó đều phải do phụ nữ làm mà không phải đàn ông?

Có phải các anh cho rằng vai trò của mình không thật sự quan trọng trong gia đình? Thực tế, trong hôn nhân, vai trò của chồng và vợ đều như nhau. Vì vậy đừng chuyện gì cũng đổ hết cho đàn bà. Đừng nghĩ việc đó chỉ có đàn bà mới làm tốt.

Đàn bà đừng chuyện gì cũng ôm vào người - Ảnh minh họa: Internet

Có câu trăm nghề không nghề nào gian nan bằng nghề làm vợ. Không ít đàn ông chỉ coi vợ như ôsin, là cỗ máy đẻ. Họ thường không quá quan trọng vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Nhưng đàn ông có biết, không có người phụ nữ, cuộc sống của các anh sẽ như thế nào không? Chắc chắn sẽ rất thảm hại.

Vì vậy từ nay đừng để vợ phải cô đơn, đừng để cô ấy phải tổn thương vì những lời nói vô tội vạ nữa. Nếu đàn ông biết trân trọng người vợ của mình, chắc chắn nghề làm vợ sẽ rất nhẹ nhàng và thoải mái với phụ nữ.

Nếu lấy người vô tâm, hãy sống có tâm với chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi! Nếu đã chọn cho mình một bến đỗ, một mái nhà, hãy thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ không phải là chuyện gì cũng cáng đáng. Mà là khi nào buông được thì buông, việc nào không muốn làm thì từ chối. Đừng mãi cống hiến hết mình rồi nhận lại đắng cay.

Nếu không may lấy phải người vô tâm, hãy có tâm với chính mình. Không may lấy phải người lười biếng, đừng ôm việc vào người. Hãy mạnh mẽ và kiên cường trước những sóng gió. Một phần để tự bảo vệ bản thân, phần khác để người đàn ông bên cạnh biết được giá trị đích thực của bạn.