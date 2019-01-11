Đàn bà khổ quá thì hãy tự lau nước mắt rồi rời khỏi người đàn ông đã làm mình đau

Những điều thuộc về bản chất vốn dĩ chẳng thể nào đổi thay đâu, vì thế đừng trông chờ chi cho mệt. Đàn ông tệ bạc suốt đời chỉ mãi làm bạn đau. Họ sẽ không vì bạn mà thay đổi thói quen cũng như từ bỏ những mối quan hệ của mình. Họ sẽ không vì bạn mà về nhà đúng giờ, đi đâu cũng báo cáo và tôn trọng những cảm xúc của vợ.

Phụ nữ ạ, đừng than khổ nữa, cũng đừng đợi người khác đến lau nước mắt. Nếu cảm thấy khổ quá thì hãy tự rời đi, đừng trông chờ đến một phép màu nào đó. Và đừng trông mong người đàn ông bên cạnh sẽ thay đổi.

Phụ nữ trong hôn nhân, có người hạnh phúc, cũng có người ôm nỗi đau không ai thấu. Có người được chồng yêu thương hết mực. Nhưng cũng có người phải một mình gồng gánh cả gia đình, khổ sở những cũng chẳng thể ca thán cùng ai.

Bản chất đàn ông vốn tàn nhẫn, chẳng qua họ cố giấu. Vài ba năm đầu, họ đối xử với bạn cưng chiều hết mực, yêu thương hết lòng. Nhưng đó chỉ là do họ chưa tìm được những niềm vui và mối quan hệ khác mới lạ hơn mà thôi. Đến khi tìm được những điều thú vị hơn, họ sẵn sàng rời khỏi gia đình.

Cùng là đàn bà nhưng số phận của mỗi người lại khác nhau. Nếu may mắn lấy được người tốt, bạn hãy thầm vui mừng. Nhưng nếu không may lấy phải người tệ bạc, hãy mạnh mẽ lau nước mắt và chuẩn bị hành trang sẵn sàng rời đi. Bạn phải kiên cường, chứ đừng trông chờ vào bất cứ ai. Người đàn ông bên cạnh đã không tốt, cách tốt nhất là phụ nữ nên tự biết thương lấy mình.

Đàn bà trong hôn nhân chịu không ít cay đắng - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi bước vào hôn nhân, phụ nữ hãy nhớ cuộc đời không phải màu hồng. Khi yêu nhau và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Những năm tháng đầu hôn nhân là giai đoạn đẹp đẽ nhất, vì vậy hãy tận hưởng nếu có thể.

Hai ba năm sau, chắc chắn bạn sẽ vất vả hơn vì đây là giai đoạn những đứa con ra đời và bạn bắt buộc phải trở thành một người có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây không phải chuyện gì cũng ôm vào người, chuyện gì cũng đến tay. Mà là bạn cần phải biết điều gì tốt cho bản thân, điều gì sẽ khiến mình tổn thương.

Nếu khổ quá thì hãy tự rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã bước vào ngưỡng cửa hôn nhân rồi thì nên chuẩn bị tâm thế vững vàng. Hạnh phúc thì nhờ, khổ đau thì cố thoát ra. Đừng mãi dùng dằng để rồi đánh mất đi những giá trị tốt đẹp của bản thân.

Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, chứ chẳng phải để người khác chà đạp. Bạn nên nhớ rõ một điều lấy chồng ai cũng phải chịu khổ. Nhưng phải biết nỗi khổ đó là do đâu và ngưỡng chịu đựng của bạn là bao nhiêu chứ không phải cứ chìm đắm trong những điều đó. Đừng thấy khổ nhưng vẫn cứ cam chịu, dại lắm đàn bà ạ!