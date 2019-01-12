Những sai lầm của phụ nữ khiến đàn ông xa lánh cả đời, không dám đến gần

Đây là những điều phụ nữ tưởng sẽ mê hoặc được đàn ông, nào ngờ lại phản tác dụng. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra.

Bên cạnh đó còn có những cô nàng quá dựa dẫm, chuyện gì cũng nhờ vả cũng khiến đàn ông chán ngán. Đàn ông thường rất bận rộn với công việc hoặc những mối quan hệ khác. Thế nên họ sẽ cảm thấy phiền phức và mệt mỏi khi đàn bà cứ dựa dẫm vào mình. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan phải biết cứng rắn và dịu dàng khi cần.

Phụ nữ độc lập tài chính quá mức thường có tính cách mạnh mẽ không muốn lệ thuộc vào ai. Điều này tốt nhưng lại vô tình khiến cánh mày râu cảm thấy sợ hãi. Họ sợ khi phải ở bên một người quá mạnh mẽ khiến bản thân không thể làm một người đàn ông thực thụ.

Quá hy sinh

Phụ nữ hy sinh quá nhiều chưa bao giờ là điều tốt. Trong mắt đàn ông, những người quá tận tụy chẳng qua chỉ là người yếu đuối và lụy tình. Điều này khiến cánh mày râu trở nên vô tâm và chà đạp lên lòng tự trọng cũng như tình cảm của bạn mà thôi.

Phụ nữ quá hy sinh khiến đàn ông cảm thấy áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ đừng hy sinh quá nhiều, đừng khiến đàn ông cảm thấy áp lực khi ở bên bạn. Khi bạn cho đi quá nhiều, đàn ông sẽ đau đầu không biết đáp lại như thế nào để xứng đáng. Vì vậy điều này khiến họ cảm thấy vô cùng căng thẳng mỗi khi ở bên bạn.

Quá thành thạo "chuyện ấy"

Đàn ông thường thích những cô nàng có nhiều kỹ năng giường chiếu. Nhưng họ lại càng khao khát hơn một người có thể cùng nhau hòa hợp, chứ không đơn giản là chỉ một người để thỏa mãn sinh lý.

Phụ nữ quá thành thạo 'chuyện ấy' khiến đàn ông e ngại - Ảnh minh họa: Internet

Trong đời sống tình dục, sự hòa quyện, nâng niu cảm xúc của nhau rất quan trọng. Kỹ năng chỉ là một phần nhỏ giúp cuộc yêu trở nên hoàn hảo hơn mà thôi. Vì vậy phụ nữ phải hết sức chú ý trong chuyện này.

Cư xử và hành động ngu ngốc

Ngu ngốc không phải là một dạng của đáng yêu mà chỉ khiến người bên cạnh cảm thấy chán ghét bạn hơn mà thôi. Đàn ông thích những cô nàng ngốc nghếch, ngây thơ. Nhưng anh ấy sẽ rất ghét những người suốt ngày hành động ngu ngốc, không biết suy nghĩ. Vì vậy phụ nữ đừng bao giờ trở thành kẻ ngốc trong mắt đàn ông.

Trang điểm quá kỹ

Phụ nữ có nét đẹp tự nhiên sẽ khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích những cô nàng xinh đẹp. Nhưng họ không thích nhìn những gương mặt được trang điểm quá kỹ, quá cầu kỳ. Điều này khiến họ cảm thấy người phụ nữ của mình có phần gì đó giả tạo và không thể hòa hợp được với nhau. Vì thế phụ nữ hãy lưu ý điều này trong khi trang điểm. Đừng tự biến mình thành chú hề trong mắt đàn ông.

Mặc hở hang

Phụ nữ thông minh phải biết chỗ nào cần khoe, chỗ nào nên che đậy để đàn ông tự khám phá. Không phải cứ khoe hết những đường cong trên cơ thể là sẽ khiến đàn ông say mê. Đôi khi điều đó còn phản tác dụng, khiến đàn ông cảm thấy ngượng ngùng khi đi bên cạnh bạn.