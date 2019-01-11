Lòng dạ tôi mềm nhũn khi nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của anh. Trái tim tôi mềm ra khi anh nắm lấy tay nói sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Và lý do quan trọng nhất để tôi có thể bao dung cho chồng đó là hai đứa con còn tuổi ăn tuổi học.

Ngày biết chồng lên giường với người đàn bà khác, tôi chết lặng. Sự tín nhiệm, yêu thương và tin tưởng bấy lâu nay giống như bọt biển, tan biến chẳng còn chút dấu vết. Nhưng điều mà tôi có thể làm là tha thứ. Không phải đàn bà ai cũng sẽ làm như vậy khi thấy chồng ăn năn hối lỗi quay về hay sao?

Ai cũng bảo đàn ông ngoại tình hối lỗi quay về sẽ biết trân trọng gia đình hơn. Khi đó gia đình sẽ hạnh phúc hơn vì họ đã nhận ra giá trị đích thực của cuộc đời mình. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Một khi đàn ông ngoại tình quay về, lòng dạ của đàn bà đã chết, khó lòng mà hàn gắn được mối quan hệ này.

Tôi không thể để chúng phải chứng kiến cảnh gia đình ly tán được. Vì vậy mà tôi chấp nhận tha thứ cho chồng, chứ trong lòng có sung sướng gì cho cam. Có vui vẻ gì đâu khi đón nhận một người đã từng phản bội mình để lên giường với người đàn bà khác. Có sung sướng gì khi ở bên một người nhưng lòng đã nguội lạnh, một chút niềm tin cũng chẳng còn.

Dù chồng quay về, trái tim người vợ ở nhà cũng đã dần nguội lạnh. Vậy thử hỏi làm sao để có được mái nhà êm ấm như xưa? Dù người đàn ông đó ăn năn hối hận muốn làm lại từ đầu, nhưng trái tim của đàn bà lại khó lòng mà quên đi nỗi đau này.

Cảm giác chung đụng với người khác, không phải ai cũng làm được - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài miệng nói tha thứ, nói sẽ cố gắng vun đắp gia đình để con cái có mái ấm đủ đầy nhưng thực sự chẳng có người đàn bà nào đủ cao thượng để quên đi quá khứ. Người đối xử tệ bạc với mình, họ sẽ ghim chặt trong lòng cả đời không quên. Huống hồ chi đây là vết thương mà người đàn ông họ từng rất mực yêu thương mang lại.

Phụ nữ chấp nhận để chồng quay về sau cơn giông bão, chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn phải làm. Làm vì nghĩa vụ của một người mẹ, làm vì bổn phận của một người phụ nữ trong gia đình. Khi đón chồng từ tay một người khác, dường như không ai còn cảm giác như xưa. Không còn cảm giác người đàn ông đó thuộc về mình. Và có cảm giác như mình chung đụng với người đàn bà khác, rất ghê tởm và tủi thân.

Đàn bà tha thứ cho chồng, sung sướng gì cho cam - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghĩ đó là điều bình thường. Nhưng khi đặt mình vào vị trí bị phản bội, chắc chắn chẳng ai đủ vị tha để bao dung cho người vợ của mình. Đàn bà chọn tha thứ đã là cao cả lắm rồi, vì vậy đàn ông đừng bắt họ phải đặt niềm tin và yêu thương cho mình như trước.

Vì một khi lòng dạ đàn bà đã chết, có cố gắng bù đắp hay níu kéo, họ cũng sẽ không bao giờ nồng nàn, nhiệt thành như xưa. Vì vậy đàn ông nên nhớ, ngoại tình luôn là con đường cụt không lối thoát!