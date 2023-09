Đàn bà: Ngoài tiền và con cái, những thứ khác chỉ là tạm bợ

Là đàn bà, tin tưởng ai cũng nên dành một chút niềm tin lại cho mình. Thương ai cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân. Có nhiều người cứ ngỡ tận tụy là điều hiển nhiên, là đức tính cao cả của người phụ nữ. Nhưng nói trắng ra, hy sinh đồng nghĩa với sự phản bội và ngu ngốc. Bạn càng tận tụy, chồng sẽ càng có cơ hội để lăng nhăng bên ngoài. Vậy hà cớ gì bạn phải chọn cuộc sống niềm vui thì ít, nỗi đau lại vô hạn như vậy.

Ngoài tiền và con cái, những thứ khác chỉ là tạm bợ - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, chỉ khi có suy nghĩ mọi thứ đều là tạm bợ, bạn mới thật sự hạnh phúc và an yên. Vì vậy, đừng quá kỳ vọng vào hôn nhân của mình, đừng quá mong mỏi vào người đàn ông bên cạnh. Tin càng nhiều, nỗi đau sẽ càng tăng gấp bội. Con người càng suy nghĩ đơn giản, càng khiến cho cuộc sống của bạn càng hạnh phúc. Hôn nhân cũng vậy, hãy sống với nhau với tâm thế an nhiên và thoải mái nhất. Đừng bắt ép đối phương phải có nghĩa vụ làm việc này việc kia, bạn cũng đừng tự mình gánh vác mọi chuyện. Mang danh phận vợ chồng nhưng không phải lúc nào cũng ở bên nhau. Chồng ngoại tình thì mặc chồng, thương bản thân trước đã. Chỉ có vậy, khi chẳng may đối phương thay lòng đổi dạ, bạn cũng sẽ không đau lòng.

Đàn bà nên nhớ, tiền là của bạn, bạn muốn tiêu xài sao cũng được, không bao giờ phản bội bạn. Con cái là món quà tinh thần, là cuộc sống, là niềm an ủi của bạn lúc ốm đau, tuổi xế chiều. Trân trọng vậy thôi, những thứ khác có cũng được, không có cũng chẳng mưu cầu.