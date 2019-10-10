Đàn bà một khi đã chọn ngoại tình thì chẳng còn muốn về nhà

Tâm sự gia đình 10/10/2019 10:56

Đàn bà ngoại tình vì những thứ rất nhỏ nhặt. Đó là người mua cho bạn viên thuốc khi bạn cảm sốt. Là người quàng cho bạn chiếc khăn khi trời trở lạnh, là người nhắc bạn đi ngủ sớm. Những điều đó, chồng không bao giờ làm được.

Ngoại tình luôn là tội lỗi lớn dù là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng xuất phát của hành động trái luân thường đạo lý này lại chẳng hề giống nhau. Đàn ông ngoại tình vì muốn bản thân sung sướng, thỏa mãn bản năng thể xác. Còn đàn bà ngoại tình vì đã quá đau khổ, chán chường trong cuộc hôn nhân này rồi. Đàn ông đi ngoại tình, ăn chơi đến đâu rồi cũng nhận ra chẳng ai tốt bằng vợ. Còn phụ nữ, một khi đã chọn ngoại tình thì người chồng đã vô nghĩa và họ cũng chẳng còn muốn về nhà nữa.

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Đàn bà ngoại tình vì quá chán chường, đau khổ với cuộc hôn nhân này rồi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi sửng sốt khi nghe bạn thú nhận rằng mình đang qua lại với một người đàn ông khác. Tôi hỏi bạn mình có mất trí hay không khi phản bội một người chồng tốt như vậy? Chồng giàu có, chiều chuộng vợ con, bạn có những điều kiện sống mà biết bao nhiêu người đàn bà khác mơ ước. Vậy mà vì một vài phút bốc đồng mà đi ngoại tình. Tôi khuyên bạn chấm dứt mối quan hệ này đi kẻo chồng biết. Ngoại tình không phải chuyện đùa, tan cửa nát nhà như chơi.

Bạn ngồi nghe tôi nói xong rồi bảo: “Ngoại tình là sai nhưng có ai biết được rằng trong cuộc hôn nhân này tao đã đau khổ nhiều như thế nào. Chồng tao ra ngoài làm ăn, anh ta muốn hình ảnh một gia đình hoàn hảo để cho xã hội nhìn vào. Bề ngoài tao có một gia đình hạnh phúc, chồng giàu con ngoan, có nhà cửa rộng rãi. Nhưng chồng tao mải mê với công việc, với những thú vui ngoài kia mà có bao giờ biết tao cần gì ở một người chồng hay không?”.

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Rất nhiều đêm bạn vò võ đợi chồng khi anh ta triền miên trong những cuộc chơi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn gạt nước mắt kể về cuộc hôn nhân của mình. Những đêm nằm vò võ đợi chồng khi anh ta đi nhậu, ký kết hợp đồng, ăn chơi đến nửa đêm. Bạn có tiền để mua những nguyên liệu tốt nhất để nấu ăn nhưng lại không có người ăn cùng. Bạn ngủ trong nệm ấm chăn êm nhưng lúc nào cũng thấy mình lạnh lẽo. Rồi bạn mang thai, sinh con, nỗi cô đơn lớn lên ngày một nhiều. Người chồng vô tâm chẳng mấy khi xuất hiện trong những ngày trọng đại như sinh nhật con, sinh nhật bạn hay kỉ niệm ngày cưới. Anh luôn có lí do hợp lí cho sự vắng mặt của mình: Vì sự nghiệp!

Rồi bạn gặp được người đàn ông này. Anh ta kém xa chồng bạn về mọi thứ. Thế nhưng đó lại là người đàn ông duy nhất để ý đến những thứ nhỏ nhặt của bạn. Đó là người mua cho bạn viên thuốc khi bạn cảm sốt. Là người quàng cho bạn chiếc khăn khi trời trở lạnh, là người nhắc bạn đi ngủ sớm. Có lần bạn bị hư xe giữa đường đêm khuya, gọi cho chồng không được, nhưng khi bạn gọi cho người kia thì anh ta chạy vội đến và đưa bạn về tận nhà.

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Đàn bà ngoại tình vì những thứ rất nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn trở thành người vợ ngoại tình vì những thứ nhỏ nhặt như vậy đó. Trên thực tế, điều đàn bà cần không phải tiền, không phải vật chất mà chính là những sự quan tâm quá đỗi đời thường như vậy. Chồng bạn không cho được và bạn tìm thấy điều đó ở một người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân đã mục ruỗng, chán chường nên bạn mới đi trên con đường này. Bây giờ bạn muốn ly hôn và không bao giờ còn muốn trở về nhà nữa.

Nhiều người phụ nữ vẫn luôn tự hỏi: Mình có chồng để làm gì vậy?

Nhiều người phụ nữ vẫn luôn tự hỏi: Mình có chồng để làm gì vậy?

Đàn bà lấy chồng rồi sẽ nhận ra rằng, hôn nhân không đồng nghĩa với hạnh phúc. Có chồng không đồng nghĩa với việc mình sẽ được bình yên.

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