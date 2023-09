Đàn bà khôn ngoan không hơn thua bởi một chữ CHỒNG

Là phận đàn bà, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, sang giàu hay nghèo khổ thì họ đều mong có một người đàn ông vì họ mà bao dung, cho họ điểm tựa cả cuộc đời. Khi lấy chồng, có ai không mong lấy được người tử tế, yêu thương và trân trọng. Ai cũng muốn cùng chồng trăm năm trọn vẹn. Như người đời nói: “Đàn bà lấy chồng giống như đánh bạc”, thay đen đổi trắng bất ngờ. Đàn bà chẳng may lấy chồng tệ bạc, đừng vì một chữ Chồng mà nghĩ rằng số phận của mình đã định, cắn răng chịu đựng những đau khổ, bất hạnh. Thấy người khác hạnh phúc lại tặc lưỡi: “Họ may mắn hơn mình”.

Chị chọn cách buông tay khi biết chồng có nhân tình bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lắm tài thì nhiều tật. Anh tuy đẹp trai, tài giỏi, kiếm nhiều tiền nhưng lại nuôi nhân tình bên ngoài. Khi chị phát hiện ra, thì mối quan hệ của họ kéo dài đến hai năm. Anh mua chung cư, mua xe, cung phụng nhân tình không thiếu thứ gì. Chị vốn hiền lành là thế nhưng khi bị phản bội, chị biến thành con người khác hẳn. Mặc cha mẹ hai bên khuyên nhủ, ngăn cản việc ly hôn chị vẫn cương quyết ra tòa. Chị bảo: “Làm sao có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân với một con người tệ bạc như thế?”. Khi ly hôn, gần như chị phải bắt đầu lại từ đầu vì mọi tài sản đều đứng tên chồng. Chị cũng không cần điều đó. Chị bảo chỉ cần được nuôi con với chị là đủ.

Tôi đến quán cà phê, phải mất một lúc lâu mới nhận ra chị. Chị khác xưa nhiều quá. Ngồi trước mặt tôi là người đàn bà đẹp mặn mà, gương mặt vui vẻ cùng nụ cười rất dễ nhìn. Khuấy ly nước cam chị bảo: “May mắn của chị là dứt bỏ được người chồng tệ bạc như vậy. Ngày xưa lấy chồng, ngỡ rằng mình có tất cả, ly hôn là mình mất hết nhưng được hay mất do mình chứ đâu phải ở chồng. Chồng tệ thà rằng không có còn hơn. Bây giờ so vật chất thì không bằng như trước nhưng sự an yên và vui vẻ chị có rất nhiều…”

Đàn bà à, chồng thương thì ở còn chồng dở quá thì đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, cuộc đời phụ nữ hơn thua nhau đâu phải chỉ bởi một chữ Chồng mà điều quan trọng nhất xuất phát từ chính bản thân mình. Chồng thương thì ở, chồng dở quá thì đi. Hạnh phúc hay đau khổ do chính mình quyết định, chứ không phải nằm trong tay người chồng.