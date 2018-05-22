Đàn bà lấy chồng chỉ mong nhận được những điều nhỏ bé

Tâm sự gia đình 22/05/2018 10:07

Anh đã vài lần chê chị như mẹ sề, mập ú. Chị buồn nhưng chỉ biết giấu nỗi buồn ấy vào lòng. Kể ra, một vài câu nói ấy quá nhỏ nhặt nhưng đàn ông không biết rằng, ngày qua ngày những vô tâm ấy đủ để bóp nát tình yêu trong trái tim người vợ.

Đàn bà có bao giờ từng nhớ lại, trước khi lấy chồng mình đã từng nghĩ về cuộc hôn nhân của mình như thế nào không? Không mong một cuộc sống quá sang giàu nhưng đàn bà nào cũng cầu một chữ An. Có chồng bên cạnh cùng sẻ chia, vượt qua những lúc vui buồn. Chiều chiều, vợ sẽ ngồi nhặt rau nấu bữa chiều. Chồng tan ca, ngồi phụ vợ vừa kể chuyện công ty. Rồi bữa cơm đơn giản nhưng rộn rã tiếng cười. Đàn bà nghĩ, vợ chồng họ sẽ có những đứa con thật ngoan ngoãn xinh đẹp. Chồng sẽ lại quan tâm và thương yêu hai mẹ con hết mực.

Đàn bà lấy chồng chỉ mong nhận được những điều nhỏ bé - Ảnh 1
Đàn bà nào lấy chồng cũng cầu một chữ An - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nào dù là ai, bước chân ra xã hội có thể được xã hội trọng vọng nhưng chỉ mong về nhà được nép vào vai người đàn ông của mình. Không mong người chồng của mình phải thật mạnh mẽ kiên cường nhưng chỉ cần vì mình mà có thể chối từ một cám dỗ nhỏ. Đàn bà khi lấy chồng, bao nhiêu người theo đuổi nhưng cuối cùng vẫn chọn người làm mình tin nhất và cho mình cảm giác an toàn. Tin rằng chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông đó, họ sẽ được yêu thương và được trân trọng.

Thế nhưng, đàn bà bước vào hôn nhân ai cũng từng vỡ mộng. Những điều quá nhỏ bé nhưng quá khó thực hiện. Đàn ông ngang dọc ở đời, họ có thể làm những điều lớn lao ngoài xã hội nhưng một vài điều nhỏ bé cho người bạn đời họ không làm nổi. Họ luôn nghĩ những ước mong của vợ thật “đàn bà”.

Chị gái tôi lấy chồng, cứ chiều tối lại chở con về nhà ngoại. Chị bảo, ăn cơm ở nhà buồn quá, chồng bận đi tiếp khách nên hiếm khi ăn cơm tối ở nhà. Chồng chị nhậu nhẹt, đi sớm về muộn triền miên. Nhiều lần, ngồi nói chuyện với tôi, chị thở dài bảo: “Sao anh ấy thay đổi nhiều đến thế?".

Đàn bà lấy chồng chỉ mong nhận được những điều nhỏ bé - Ảnh 2
Những vô tâm hàng ngày đủ giết chết tình yêu của người vợ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước khi cưới, đàn ông nào cũng thề thốt thương yêu chỉ mong nhận được cái gật đầu hò hẹn. Lấy nhau về rồi, những hờ hững vô tâm của đàn ông làm vợ buồn đến rơi nước mắt. Chị chỉ mong mỗi ngày chồng về sớm chơi với con, cùng ăn với vợ cơm một bữa cơm vui vẻ. Vậy mà sao khó quá, chiều anh còn bận nhậu nhẹt. Lúc nào cũng lấy lí do tiếp khách, nhưng chị biết  anh quan trọng những thứ đó hơn là ăn với vợ một bữa cơm.

Đàn bà nào chẳng mong nhận được sự quan tâm, lo lắng từ chồng. Dù một vài câu hỏi han, một cử chỉ âu yếm cũng khiến đàn bà cảm động. Nhưng đàn ông khô khan như gỗ đá, họ chẳng bao giờ quên sinh nhật bạn bè nhưng một cành hoa cho vợ khi ngày lễ họ chẳng hề có. Sự vô tâm chính là điều làm khoảng cách vợ chồng ngày càng xa.

Có những câu nói vô tình nhưng cũng đủ khiến đàn bà đau đớn. Khi chị sinh con, chăm con đêm ngày mất ngủ khiến chị mệt mỏi đến kiệt sức. Anh đi làm về, nhìn nhà cửa bề bộn, anh chỉ buông một câu: “Ở nhà chỉ có chăm con mà làm không nổi”. Chị chết lặng khi nghe câu đó từ chồng.

Đàn bà lấy chồng chỉ mong nhận được những điều nhỏ bé - Ảnh 3
Đàn ông ngang dọc ở đời nhưng những điều nhỏ bé cho vợ họ không làm nổi - Ảnh minh họa: Internet

Anh một vài lần chê chị như mẹ sề, mập ú. Chị buồn nhưng chỉ biết giấu nỗi buồn ấy vào lòng. Kể ra, một vài câu nói ấy quá nhỏ nhặt nhưng đàn ông không biết rằng, ngày qua ngày những vô tâm ấy đủ để bóp nát tình yêu trong trái tim người vợ.

Đàn ông mải mê theo đuổi những điều lớn lao ngoài xã hội mà đôi khi không biết điều vợ mình cần đôi khi chỉ là một bữa cơm. Một sự vô tâm không dẫn đến bi kịch, nhưng trăm ngàn vô tâm cộng lại sẽ khiến hôn nhân rơi vào ngõ cụt. Đàn ông à, người vợ bên cạnh anh thật ra chỉ luôn mong chờ những quan tâm nhỏ bé từ chồng!

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