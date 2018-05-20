Đàn bà ngoại tình vừa tham lam vừa không đủ sức vượt qua cám dỗ

Tâm sự gia đình 20/05/2018 13:39

Đàn ông hay đàn bà khi ngoại tình đều tham lam. Đàn ông tham lam nhục dục, đàn bà lại thèm khát yêu đương. Khi tình nghĩa với chồng đã cạn, lòng dạ đàn bà lúc nào cũng mưu cầu sự quan tâm và tình yêu từ người khác.

Đàn ông hay đàn bà khi lên giường với người khác thì đều đáng trách. Khi bị phát hiện, ai cũng có những lí do để ngụy biện cho tội lỗi của mình. Nhiều người còn cho rằng chính người bạn đời tệ bạc đã đẩy họ đến kết cục ngoại tình. Nhưng căn nguyên của sự phản bội là bởi đàn ông hay đàn bà đều không đủ mạnh mẽ để chối từ dục vọng.

Đàn bà ngoại tình vừa tham lam vừa không đủ sức vượt qua cám dỗ - Ảnh 1
Đàn ông hay đàn bà khi ngoại tình đều đáng trách như nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình là vì chiếc giường. Với họ, có khi ngoại tình đơn thuần chỉ là để thỏa mãn sinh lí. Nhiều lúc đó như cuộc bán mua, xong cuộc chơi mặc quần áo vào lại nghiễm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn đàn bà, khi cởi bỏ bộ quần áo để lên giường cùng người khác họ đặt cược cả tình cảm, ngoài tình dục họ còn đặt vào đó cả sự tin yêu mà không thể tìm thấy khi sống cạnh chồng.

Tự sâu trong trái tim người đàn bà nào cũng thèm khát được yêu thương. Điều đó giống như bản năng của phụ nữ. Họ luôn cần có một bờ vai, một điểm tựa để dựa vào những lúc khó khăn, giông bão. Đàn bà lấy chồng, ai cũng mong trọn kiếp vẹn toàn. Đàn ông còn thương yêu, đàn bà còn gắn bó. Nhưng đâu phải người chồng nào cũng biết vợ cần điều gì ở mình. Đàn ông nhiều khi tử tế với cả thiên hạ nhưng lại bỏ quên chính người bạn đời của mình trong sự vô tâm hờ hững.

Đàn bà cần tình cảm. Khi những kì vọng ở chồng không được đáp lại chính là lúc họ yếu lòng nhất. Một bông hoa, một vài lời quan tâm hỏi thăm của một người đàn ông khác đã khiến lòng họ chao đảo. Giữa những nỗi cô đơn vô cùng tận khi sống cùng chồng, người đàn bà rất dễ bị rơi vào cạm bẫy. Những lời ngọt ngào họ ngỡ là tình yêu, những hứa hẹn đầu môi họ ngỡ là chân thật. Thứ mật ngọt chết ruồi đó dễ dụ đàn bà bước vào con đường phản bội.

Đàn bà ngoại tình vừa tham lam vừa không đủ sức vượt qua cám dỗ - Ảnh 2
Vừa tham lam vừa không đủ sức từ chối cám dỗ, đàn bà ngã vào vòng tay của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hay đàn bà khi ngoại tình họ đều tham lam. Đàn ông tham lam nhục dục, đàn bà lại thèm khát yêu đương. Khi tình nghĩa với chồng đã cạn, lòng dạ họ lúc nào cũng mưu cầu sự quan tâm và lo lắng từ người khác. Đàn bà nhiều khi ngộ nhận. Đàn ông lên giường với họ lúc sóng gió, lục đục với chồng chẳng thể là tình yêu chân thật. Đàn ông khôn ngoan lắm, để đưa được đàn bà lên giường có điều gì là họ không thể hứa được?

Đàn bà không vượt qua nổi cám dỗ nhân danh tình yêu. Khi ngoại tình họ nghĩ rằng mình được bù đắp, được xoa dịu những nỗi cô đơn thăm thẳm khi người chồng không thể lấp nổi. Nhưng rồi, họ sẽ nhận lại được điều gì sau cuộc tình lén lút? Những giờ phút hân hoan của thể xác, một tương lai bớt đau khổ muộn phiền với một bờ vai khác ngoài chồng. Không đâu, tất cả chỉ là ngộ nhận. Khi mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, mọi thứ sẽ về lại đúng vị trí. Đàn bà sẽ nhận thêm những tiếng sỉ vả, dè bĩu của người đời.

Đàn bà ngoại tình vừa tham lam vừa không đủ sức vượt qua cám dỗ - Ảnh 3
Đàn bà hãy ly hôn trước khi lên giường với người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Khi không thể sống hạnh phúc với chồng thì đàn bà hãy ly hôn trước khi lên giường với người đàn ông khác. Sống cạnh chồng, nằm bên chồng mà tâm trí lúc nào cũng mơ tưởng một bóng hình khác thì chính đàn bà đang hạ thấp nhân phẩm của mình. Muôn vạn ngả rẽ để đi, đàn bà đừng bước vào con đường ngoại tình. Không vượt nổi cám dỗ và lòng tham lam, kết cục cũng chỉ toàn là nước mắt.

Khi chồng ngoại tình, đàn bà yếu đuối ngồi khóc còn đàn bà mạnh mẽ buông tay

Khi chồng ngoại tình, đàn bà yếu đuối ngồi khóc còn đàn bà mạnh mẽ buông tay

Đàn bà mạnh mẽ khóc rồi sẽ đứng lên. Chọn cách buông tay trong kiêu hãnh bởi họ biết rằng: Níu kéo mãi cũng chỉ ôm về một người đàn ông lòng dạ bạc bẽo hơn vôi.

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