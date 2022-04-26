Sau khi trưởng thành vẫn có thể được ông nội yêu thương như vậy, quả thực là một điều rất hạnh phúc, nhưng netizen xem xong đoạn video này lại tranh cãi cho rằng việc ông nội chăm cháu gái theo cách này thật không thể chấp nhận được.

Mới đây, một bà mẹ mang thai đã chia sẻ một đoạn video, với nội dung là kho báu trong nhà là một cụ già với một em bé, thương xót cho cháu gái mang thai vất vả ông nội đã ngồi trên chiếc ghế dài xoa bóp cho tôi, lời nói đầy tự hào và hạnh phúc.

Lúc này, ông ấy là người xoa bóp của riêng cháu gái, đôi bàn tay của ông xoa từ từ vị trí đầu gối của cháu gái và đi xuống mắt cá chân.

Có thể thấy trên mặt ông nội lộ ra vẻ đau xót không che giấu được, vẻ mặt nghiêm túc đó, như thể cháu gái là bảo bối, cẩn thận nâng niu.

Cô đã lập gia đình nhưng vẫn được ông nội yêu thương nên cô vui vẻ chia sẻ trải nghiệm này của mình. Không ngờ, đoạn video đầy tình cảm này đã làm dấy lên những bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Góc nhìn của cư dân mạng:

Cư dân mạng với tên PeiPei cho rằng: "Tôi không thể chấp nhận cách này được. Ông nội có thể thể hiện tình yêu của mình bằng cách khác, vì mẹ bầu này không còn là cô cháu gái bé nhỏ nữa rồi, phụ nữ trưởng thành mà tiếp xúc với người lớn tuổi như thế này thì không hay chút nào".

Cư dân mạng khác có tên ZhuoEr: "Có thứ gì mà không chấp nhận được chứ? Tôi không hiểu mấy người sao không thể chấp nhận việc này, chỉ là chân thôi mà, không phải chỗ gì bất tiện, phản ứng đầu tiên nhìn thấy đoạn video này không phải là tràn đầy yêu thích sao? Ai nói không thích hợp, những người đó tôi chỉ có thể nói là mấy người với ông bà không có gần gũi như vậy".

Một người dùng khác có tên AnHao cũng cho rằng: "Những người có tâm hồn đơn giản, không phức tạp thì chỉ xem ảnh thôi cũng thấy ấm lòng, thấy ông nội đau lòng cho cháu gái thì bình thường, còn người có tâm hồn đen tối thì sẽ khó chịu, suy nghĩ về bất cứ điều gì cũng làm phức tạp lên".

Một số cư dân mạng còn cho rằng không hẳn là vấn đề gì khác mà chỉ là con cháu thôi, để trưởng bối phục vụ như thế này thì hơi không chịu nổi, còn nếu con cháu làm vậy với trưởng bối trong nhà thì sẽ không có vấn đề gì.

Khách quan mà nói thì:

Mối quan hệ giữa mẹ bầu này và ông nội thoạt nhìn rất tốt, ông nội cũng rất chu đáo, có thể cảm thấy lòng thương cháu của ông, khi còn trẻ chắc hẳn ông là một người đàn ông rất ấm áp.

Bà mẹ bầu này chắc hẳn từ nhỏ đã được ông nội chăm sóc lớn lên, tình cảm giữa họ là chuyện cư dân mạng không thể phán xét được. Trong lòng ông nội, cháu gái là viên ngọc quý trong lòng bàn tay, chỉ cần có thể xoa dịu một chút vất vả của cháu gái thì ông có thể làm bất cứ điều gì.

Đứng theo góc nhìn của cháu gái, cô đã được ông nội nuôi dưỡng, là người được ông yêu thương từ khi cô còn nhỏ, mặc dù bây giờ cô đã kết hôn, nhưng vẫn là người ông thân yêu nhất của cô. Giúp xoa bóp bắp chân cũng là một cách để ông nội thể hiện tình thương cháu của mình, thật sự không cần để ý đến những phán xét của mọi người mà nhìn tình cảm ông cháu trong sáng này bằng một đôi mắt đen tối khác.

Tất nhiên, nếu quan hệ giữa ông bà và cháu không tốt thì không thể có hành động gần gũi như vậy, vì vậy việc có thể chấp nhận được hay không chủ yếu phụ thuộc vào độ sâu của mối quan hệ.

Người với người đều sẽ có qua lại. Trong khi ông nội chăm sóc cháu gái, cháu gái nhất định sẽ đối xử rất tốt với ông nội. Ông nội rất yêu cháu gái và muốn chăm sóc cháu và làm điều gì đó trong khả năng của mình. Ông cụ trong lòng cũng sẽ thấy vui vẻ, nhận thấy bản thân là người còn hữu dụng. Điều này là không thể thay đổi đối với một người già.

Những lúc như vầy, bà mẹ mang thai này mới hiểu rõ hơn người lớn tuổi trong nhà.