SỐC: Người mẹ nuôi nấng mình 21 năm qua hoá ra lại là đàn ông

Gần đây, kênh truyền thông Đài Loan Teepr chia sẻ câu chuyện về một cô gái mãi cho đến khi trưởng thành mới biết được bí mật về xuất thân của mình sau khi trông thấy bộ dạng phía sau của mẹ đứng trong phòng tắm đang làm việc riêng. Theo câu chuyện, một cô gái 21 tuổi giấu tên mới đây đã phát hiện ra rằng cô là con nuôi của cha mẹ hiện tại của cô.

Một câu chuyện đau lòng tưởng chừng chỉ có trong phim, nhưng thực tế diễn biến còn hơn cả phim được lan truyền rộng rãi khiến nhiều người không khỏi xúc động đến mức đỏ mắt.

Hóa ra cha mẹ hiện tại của cô là một cặp đôi đồng tính luyến ái, họ quyết định nhận nuôi cô từ khi nhỏ vì họ rất muốn có được trải nghiệm cảm giác nuôi con khôn lớn. Trong khoảng thời gian chuẩn bị nhận con nuôi, cả hai người họ biết được hoàn cảnh của cô bị hàng xóm ruồng bỏ nên đã đưa về nhà nuôi và đón chào cô như một thành viên chính thức trong gia đình.

Khi phát hiện ra mình được nhận làm con nuôi, cô đã rất sốc nhưng còn điều khác khiến cô kinh ngạc, không dám tin vào sự thật. Thực tế là người mà cô hay gọi là 'mẹ' trong suốt 21 năm qua không phải là phụ nữ, mà là một 'người đàn ông cải trang thành phụ nữ'.

Hai người họ đã nhận nuôi cô và nuôi cô trưởng thành bằng cả tình yêu thương của mình, nhưng họ khó mà chịu được ánh mắt soi mói của những người xung quanh vì họ là một cặp đồng tính nam, nên họ sợ rằng nỗi đau và sự gièm pha này sẽ ảnh hưởng, truyền sang đứa nhỏ.

Cuối cùng, người mẹ hiện tại đã quyết định sống dưới lớp vỏ bọc của một phụ nữ, đàn ông cải trang thành phụ nữ trong suốt 21 năm để che giấu con người và giới tính thật của mình. Vì người phụ nữ ấy muốn con mình cũng được sống yên bình, hạnh phúc dưới một mái ấm gia đình có đủ ba và mẹ như bao người khác.

Ảnh minh hoạ

Khi cô ấy biết được tất cả sự thật, cảm xúc đan xen vào nhau rất khó tả và cuối cùng cô đã bật khóc vì vừa cảm thấy hối hận và cũng vừa biết ơn mẹ và cha hiện tại của mình. Thực ra, cô ấy cũng có một chút hoài nghi nhiều điều mà người mẹ hiện tại đang giấu mình. Giọng nói của bà ấy trầm thấp hơn các bà mẹ khác và khi ở nhà cô ấy cũng chưa từng bà ấy sử dụng băng vệ sinh khi bắt đầu hành kinh.

Người mẹ vẫn tiếp tục cải trang thành phụ nữ cho đến khi cô con gái trưởng thành để cố gắng trở thành một người mẹ hoàn hảo cho con gái mình và để không có cơ hội đặc biệt nào cho cô gái ấy biết về sự thật. Tuy nhiên, cách đây không lâu, trong lúc người mẹ sơ ý khóa trái cửa đang làm việc riêng trong nhà tắm thì cô gái đã ra mở cửa và tất cả sự thật đã được phơi bày.

Ảnh minh họa

Dù rất bất ngờ khi sự thật được tiết lộ nhưng sau khi biết được mọi bí mật, cô ấy vô cùng xúc động trước việc làm và tình yêu thương của mẹ, người phụ nữ đã tận tụy và hy sinh cả cuộc đời mình vì cô. Cô đã bật khóc và cho biết: "Con không quan tâm những người xung quanh trông thấy và nghĩ bố mẹ là người thế nào. Dù hai người là đồng tính, nhưng con cũng vẫn sẽ yêu thương và ủng hộ hai người đến cùng. Mẹ không cần phải giả làm phụ nữ. Xin mẹ đừng gây khó cho bản thân nữa."

Câu chuyện lần đầu tiên được đăng tải trên MXH Đài Loan và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều mấy ngày qua, làm dấy lên phản ứng của nhiều cư dân mạng. Cư dân mạng cũng không tiếc lời ủng hộ như "Thật tuyệt vời khi suốt 21 năm qua bạn đã hy sinh cuộc đời mình sống như một người phụ nữ vì tình thương con", "Câu chuyện tưởng chừng như phim luôn ấy, không thể tin được nhưng mong cả 3 người đều sống hạnh phúc và bình an" , "Tôi nghĩ rằng họ là những bậc cha mẹ thực sự rất tốt", v.v.