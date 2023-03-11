Con trai U40 vẫn độc thân, mẹ liền bày kế chuốc rượu, đưa vào phòng có người đang đợi sẵn, 10 phút sau âm thanh rên rỉ trụy lạc nối tiếp nhau truyền ra

Tâm sự gia đình 11/03/2023 23:43

Chưa để Lân trả lời, Liên đã đè lên người anh mơn trớn khiến Lân không chịu được mà lao vào như thiêu thân. Cũng có thể nhờ rượu đã giúp anh dũng cảm hơn.

Năm nay đã 35 tuổi nhưng Lân vẫn còn độc thân, cũng bởi vì bản tính nhát gái của anh nên không bao giờ dám tỏ tình với bất cứ người nào. Đến tuổi này, nhưng hễ cứ gặp gái là mặt anh lại lập tức đỏ gay không kiểm soát được sự lúng túng.

 

Biết con trai như vậy, mẹ Lân buồn lòng lắm, nhiều lần bà cũng đã mai mối cho con nhưng rồi anh lại không chịu đi gặp. Mẹ Lân nhiều khi cũng định để mặc con thuận theo tự nhiên nhưng rồi sau khi gặp Liên thì bà lại không chịu được nữa mà muốn có con dâu.

Liên ở nơi khác mới chuyển tới đây 1 thời gian, cô chỉ có 1 mình, làm nghề cắt tóc gội đầu. Lúc mới đến, mọi người đều không ưa cô gái này vì nghĩ cô ta lai lịch không rõ lại làm cái nghề dễ gây hiểu lầm.

Nhưng rồi sau đó khi biết Liên là trẻ mồ côi, lại rất tốt bụng nên hàng xóm đều yêu quý. Đặc biệt là mẹ Lân đã nhắm cô làm con dâu.

Từ khi Liên chuyển tới, ngày nào mẹ Lân cũng bắt anh dẫn bà sang gội đầu để con trai làm quen dần với cô ấy. Có vẻ như Lân cũng rất thích Liên thế nhưng sau bao nỗ lực của bà thì anh con trai vẫn không dám tự tin bày tỏ tình cảm.

Con trai U40 vẫn độc thân, mẹ liền bày kế chuốc rượu, đưa vào phòng có người đang đợi sẵn, 10 phút sau âm thanh rên rỉ trụy lạc nối tiếp nhau truyền ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến 1 hôm, Lân vừa đi làm về thì mẹ anh bày sẵn ra 1 đĩa mực khô nướng và 1 chai rượu. Lân ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì mẹ đã kéo anh lại bàn:

- Lại đây uống với mẹ vài chén, buồn quá.

- Chuyện gì thế mẹ?

- Thì cứ uống đi, hỏi nhiều quá.

Cứ thế, mẹ anh rót hết ly này đến ly khác chuốc cho con trai say mèm. Sau khi thấy con gục xuống bàn xua tay:

- Con không uống nổi nữa đâu mẹ ơi.

Thì mẹ anh mỉm cười đỡ con lên rồi dẫn ngay sang phòng cô gội đầu hàng xóm. Tới nơi, bà đẩy Lân vào phòng có Liên đang chờ sẵn và còn nháy mắt:

- Vui vẻ nha các con.

 

Lân loạng choạng nằm vật ra giường thì bỗng thấy 1 người con gái khỏa thân nằm ngay bên cạnh. Anh hét lên:

- Á…

Anh kéo chăn phủ lên người cô ta:

- Sao..tôi lại ở đây?Cô…cô mặc quần áo vào..

Rồi anh định chạy ra mở cửa nhưng mẹ anh đã khóa ngoài. Lúc đó Liên mới từ từ đi đến nói:

- Mẹ anh muốn chúng ta động phòng trước cho anh hết tính nhát gái. Sao?Anh chê em à?

Lân đỏ mặt tía tai, cả người nóng ran:

- Sao..cô lại đồng ý? Không lẽ cô..định lợi dụng tôi?

Liên vuốt ve Lân rồi cười:

- Đơn giản vì em thích anh. Em biết anh cũng thích em mà không dám nói đúng không? Anh phải mạnh dạn lên chứ.

Lân cúi gằm mặt có vẻ như đồng ý với lời nói đó của Liên, anh lắp bắp:

- Thích..nhưng..tôi sợ cô không đồng ý, vì nhà tôi nghèo..

Liên kéo anh lên giường:

- Anh ngốc thế, em thì cũng có hơn anh đâu. Với lại, yêu thì yêu thôi chứ so đo tính toán mấy thứ đó làm gì. Nào, lên giường với em, qua đêm nay chắc anh sẽ không còn sợ phụ nữ nữa. Đã ngần này tuổi rồi mà còn như thế...

Con trai U40 vẫn độc thân, mẹ liền bày kế chuốc rượu, đưa vào phòng có người đang đợi sẵn, 10 phút sau âm thanh rên rỉ trụy lạc nối tiếp nhau truyền ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chưa để Lân trả lời, Liên đã đè lên người anh mơn trớn khiến Lân không chịu được mà lao vào như thiêu thân. Cũng có thể nhờ rượu đã giúp anh dũng cảm hơn.

Mẹ Lân đứng ngoài nghe hết, thấy trong phòng bắt đầu có tiếng rên rỉ, bà mừng hơn bắt được vàng:

- Thế là sắp có con dâu rồi, ơn trời.

Nói rồi bà vội vàng về nhà chuẩn bị sính lễ sang hỏi cô gội đầu cho con trai.

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