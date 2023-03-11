Gửi clip nóng cho cô vợ bán cá của nhân tình để trêu người, nào ngờ ả ta tìm đến, làm một việc khiến cả hai tanh hôi mất mấy ngày

Tâm sự gia đình 11/03/2023 22:56

Sau khi nhận được tin nhắn mà nhân tình của chồng gửi đến, cô bán cá giận run người đành rủ mẹ chồng cùng đánh ghen. Cặp đôi kia vẫn đang quấn quýt trên giường mà không biết mình sắp phải chịu cảnh tanh hôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lan tuy là 1 cô bán cá nhưng tính tình hiền lành, chăm chỉ, mặt mũi sáng sủa, việc gì cũng biết làm, vậy nên cô mới được lòng nhà chồng như vậy. Thế nhưng, dạo gần đây chồng cô bắt đầu chê người vợ hay bốc lên mùi tanh của cá. Tối đó, Lan vừa ôm thì Nam đẩy vợ ra:

- Em tắm chưa mà sao vẫn thấy tanh tanh thế?

Lan ngượng ngùng không nói gì. Nhưng sau đó cô mới biết Nam thay đổi như vậy là vì có bồ mới bên ngoài chứ không phải do người cô bốc mùi gì cả.

Đó là 1 cô đồng nghiệp của Nam, cô ta tuy không xinh đẹp nhưng ăn mặc sexy, lại có đôi mắt gợi tình. Từ đầu, cô vẫn thầm thích Nam nhưng anh không để ý, giờ thì anh lại bị cô ta quyến rũ.

Gửi clip nóng cho cô vợ bán cá của nhân tình để trêu người, nào ngờ ả ta tìm đến, làm một việc khiến cả hai tanh hôi mất mấy ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, sau khi 2 người ân ái xong 3 hiệp, cô bồ liền đứng lên lấy chiếc điện thoại đã đặt ở 1 góc từ nãy giờ để xem lại clip vừa quay. Trong khi Nam mệt quá nằm vật ra ngủ thì cô ta nhấn gửi clip cho vợ anh sau đó cười sằng sặc:

- Cho con mụ bán cá tức chơi.

 

Lan nhận được clip đó, cô như phát điên nhưng biết trước chồng có bố nên cô cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc đó, mẹ chồng đi vào thấy sắc mặt con dâu là lạ liền hỏi:

- Có chuyện gì thế con?

Lan đưa clip cho mẹ rồi nói:

- Đây mẹ tự xem đi, con trai mẹ đã làm ra chuyện như thế này đây. Mẹ lấy lại công bằng cho con!

Mẹ chồng vừa xem được vài giây thì sốc tận óc liền nắm tay con dâu:

- Dẫn mẹ đến nhà nó, để tao đổ cả xô cá thối vào đầu con đàn bà lăng loan phá hại gia đình người khác đó!

Lan vào bên trong xách theo đống ruột cá, vảy cá mới làm xong theo. Đến nơi, Lan đạp cửa xông vào, vừa thấy chồng và bồ đang nằm khỏa thân trên giường, cô liền ném luôn đống ruột cá vào người cả 2 khiến họ hoảng hốt, cô bồ nói:

- Cô điên à? Eo ơi, kinh quá, thối quá.

Còn Nam thì sợ run người:

- Sao em với mẹ…lại..ở đây?

Mẹ Nam liền lao vào cho bồ của con trai 1 cái tát trời giáng rồi giật tóc cô ta:

 

- Cô nghĩ con dâu tôi bán cá nên không làm gì được cô ư? Cô là con hồ ly tinh, cô không bằng 1 góc của con dâu tôi. Nó bán cá nhưng ngoan ngoãn hiền lành lại hiếu thảo với bố mẹ chồng, nhất là sống có tư cách chứ không giống loại trơ trẽn như cô.

Nam chạy ra can mẹ nhưng Lan kéo chồng:

- Cô ta còn dám quay clip gửi cho tôi, anh và cô ta chết chôn 1 lỗ luôn đi.

Mẹ Nam liền tát luôn con trai:

- Mày có vợ rồi còn chán cơm thèm phở, không biết giữ thì có ngày hối không kịp. Tao nói cho mày biết, tao chỉ có 1 đứa con dâu duy nhất là con Lan. Mày mà làm gì có lỗi với nó 1 lần nữa thì tao từ mặt mày luôn, cái ngôi nhà đó tao cũng thừa kế cho em trai mày luôn, mày sẽ không được 1 xu nào hết.

Gửi clip nóng cho cô vợ bán cá của nhân tình để trêu người, nào ngờ ả ta tìm đến, làm một việc khiến cả hai tanh hôi mất mấy ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nam trợn mắt nhìn mẹ và vợ không nói được câu nào.

Lan liền dơ điện thoại lên nói với cô bồ:

- Tôi vừa gửi clip này cho lão người yêu già của cô rồi, chờ xem lão xử lý cô thế nào. Chẳng phải lão cung phụng tiền cho cô sao? Giờ cô lại lên giường với trai trẻ, chắc lão sẽ móc mắt cô đấy.

Nói rồi, Lan kéo mẹ chồng về còn để lại 2 kẻ gian phu dâm phụ ê chề hoảng hốt.

Đứng ngoài cửa nghe tiếng rên rỉ thở gấp của chồng và ô sin mà tôi giận run người, đạp cửa xông vào thấy cảnh tượng lõa lồ trước mắt tôi đưa ra một quyết định dứt khoát

Đứng ngoài cửa nghe tiếng rên rỉ thở gấp của chồng và ô sin mà tôi giận run người, đạp cửa xông vào thấy cảnh tượng lõa lồ trước mắt tôi đưa ra một quyết định dứt khoát

Sau khi đưa con gái đến nhà ngoại, tôi trở về để bắt gian chồng và ả giúp việc lăn loàn kia. Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã lừa dối mình.

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