Đứng ngoài cửa nghe tiếng rên rỉ thở gấp của chồng và ô sin mà tôi giận run người, đạp cửa xông vào thấy cảnh tượng lõa lồ trước mắt tôi đưa ra một quyết định dứt khoát

Tâm sự gia đình 10/03/2023 17:21

Sau khi đưa con gái đến nhà ngoại, tôi trở về để bắt gian chồng và ả giúp việc lăn loàn kia. Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã lừa dối mình.

Hạnh và Đức cưới nhau đến nay đã được hơn 8 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với hạnh phúc tổ ấm của hai người. Còn nhớ ngày đó khi mới kết hôn cả hai vợ chồng khó khăn vô cùng, nhưng cả hai luôn bên cạnh động viên. Cuối cùng ông trời không phụ công của vợ chồng Hạnh khi giờ đây sự nghiệp của cả hai vợ chồng đều phát triển, cô con gái thông minh xinh xắn.

Từ ngày con đi học, công việc của Hạnh cũng nhiều nên cô quyết định bàn chồng thuê ô sin. Mới đầu Đức không thích vì anh vốn ghét có người lạ ở trong nhà, nhưng nghĩ vợ vất vả nên Đức cũng gật đầu đồng ý. Thế là Hạnh nhờ bạn tìm mối cho mình cô ô sin tốt. Ban đầu để phòng việc chồng ngoại tình thì Hạnh quyết định thuê ô sin từ 45 tuổi trở lên.

Vậy nhưng công việc nhà thì nhiều sợ thuê người lớn tuổi làm không tốt nên Hạnh quyết định chọn luôn ô sin trẻ. Tất nhiên là cô phải quán triệt chuyện chồng tòm tem với giúp việc. Cô ô sin mới của nhà Hạnh ngoan ngoãn lại gái nhà quê thật thà nên Hạnh ưng ý lắm.

Đứng ngoài cửa nghe tiếng rên rỉ thở gấp của chồng và ô sin mà tôi giận run người, đạp cửa xông vào thấy cảnh tượng lõa lồ trước mắt tôi đưa ra một quyết định dứt khoát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

- Từ ngày có ô sin em thấy khỏe ra anh ạ. Biết thế này em thuê từ lâu rồi. Cơ mà em nói trước anh đừng có cái thói đua đòi người ta ngoại tình với ô sin nhé. Vợ nhà người ta hiền đuổi ô sin đi. Chứ em không hiền đâu...

- Khỏi lo nhé. Có cho anh không thèm mấy cái thứ ngoại tình đó. Anh chỉ có vợ thôi, vợ là nhất.

Thấy chồng nói như vậy Hạnh an tâm hẳn, trên hết là có ô sin lo việc nhà thì Hạnh cảm thấy mình khỏe và có thời gian nhiều hơn dành cho chồng con. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, trên hết là Hạnh vẫn sẽ tin tưởng chồng mình một cách tuyệt đối nếu như không có chuyện đó xảy ra.

Mọi việc bắt nguồn là hôm đó Hạnh phải đi công tác 7 ngày, để chồng và con ở nhà Hạnh không an tâm một tý nào cả. 

- Làm sao bây giờ hả chồng, em phải đi công tác tận 7 ngày. Xa bố con anh em lo lắm...

- Lo gì mà lo, em bận việc cứ đi. Ở nhà có anh chăm con rồi, cơm nước thì ô sin lo. Trước chưa có ô sin còn sợ, chứ giờ em đi công tác thoải mái. Anh tự chăm sóc bản thân và chăm cho con được.

- Vậy anh chịu khó nhé...về em bù cho. Nhớ là cấm gái gú đấy.

- Anh thề không la cà được chưa, tan giờ làm là về đón con luôn.

Thấy chồng nói vậy nên Hạnh tin, đi công tác nhưng ngày nào cô cũng lo lắng nên gọi về cho chồng. Đáng nhẽ ra công tác mất 7 ngày nhưng vì mệt quá nên Hạnh xin về trước thời gian. Muốn tạo bất ngờ cho chồng nên Hạnh xuống máy bay tự bắt taxi về. Ngồi trên xe nghĩ mấy hôm nay không được gần gũi chắc chồng sẽ đè ngửa mình ra mà đòi liên tiếp 3 hiệp nên Hạnh cứ cười tủm tỉm.

Vậy nhưng khi về đến cửa thì Hạnh thấy con gái đang chơi bên ngoài, thấy mẹ về nên cô bé chạy đến.

- Sao không vào nhà mà ngồi chơi đây hả con? Ngoài này bẩn lắm.

- Nhưng mà bố bảo là đang đập chuột trong đó nên bảo con ra ngoài chờ.

- Nhà mình có chuột á?

- Con không biết, chỉ thấy từ hôm mẹ đi đến giờ ngày nào bố vào phòng cô Hoa rồi đập chuột mạnh lắm.

- Bố vào phòng cô ô sin ấy hả?

- Đúng vậy ạ. Có lần con rón rén xem bố đập chuột như nào thì thấy bố đang đè cô Hoa ra giường. Mà mẹ ơi...làm tình là gì mà bố cứ suốt ngày bảo cô Hoa tuyệt rồi có nhiều tư thế khác lạ hơn mẹ. Bố cứ ôm cô Hoa rồi bảo " Làm tình với em sướng thật đấy, không như con vợ anh"

Hạnh nghe đến đó mà tai ù ù không chịu nổi, cô ôm lấy con gái rồi bảo.

 

- À thì ý là bố đang khen cô Hoa lau nhà giỏi hơn mẹ đấy con ạ. Mẹ đi làm suốt nên mới làm không bằng cô Hoa.

- À...ra là vậy.

Nói rồi Hạnh đưa con sang nhà mẹ đẻ mình rồi ngay lập tức cô phòng về nhà. Cả Đức và ô sin tưởng Hạnh đang đi công tác nên cứ hì hục rên rỉ với nhau. Đến lúc ô sin thấy Hạnh đứng trước cửa mới hoảng hốt hét lên...

Đứng ngoài cửa nghe tiếng rên rỉ thở gấp của chồng và ô sin mà tôi giận run người, đạp cửa xông vào thấy cảnh tượng lõa lồ trước mắt tôi đưa ra một quyết định dứt khoát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Chị...chị Hạnh về....

- Sao vậy? Nãy giờ tôi đứng đây cả tiếng mà hai người không biết à? Gớm nhỉ, dám ân ái trên giường của tôi cơ à? Lần sau có làm tình nhớ khép cửa nhé chồng, anh để con gái của tôi nhìn thấy rồi đấy.

- Em nghe anh giải thích.

- Câm mồm, muốn giải thích thì đợi tôi gọi ông an đã. Loại đàn bà khốn nạn như cô thì tôi để cho công an làm việc. Còn với ông chồng đê tiện như anh thì còn nhớ tôi từng nói nếu phát hiện anh ngoại tình tôi sẽ làm gì rồi chứ?. 

- Em..tha cho anh.

- Yên tâm tôi không 'cắt' của anh đâu. Nhưng từ bây giờ anh chẳng còn là chồng tôi, là bố con tôi nữa. Cút ra khỏi đây ngay..

Hạnh đuổi cả chồng lẫn ô sin ra khỏi nhà, trong lòng ức lắm nhưng tự nhủ phải vượt qua để không rơi nước mắt vì loại chồng khốn nạn như vậy. Đúng là ở đời không thể tin được vào đàn ông...

Đi công tác xa thấy vợ gọi nhỡ gần 20 cuộc vẫn không nhấc máy vì bận, sáng hôm sau nhận được tin dữ ở nhà tôi vội trở về, tan nát cõi lòng trước cửa phòng cấp cứu

Đi công tác xa thấy vợ gọi nhỡ gần 20 cuộc vẫn không nhấc máy vì bận, sáng hôm sau nhận được tin dữ ở nhà tôi vội trở về, tan nát cõi lòng trước cửa phòng cấp cứu

Vì tính vợ trẻ con từ trước nên mỗi khi đi xa thấy cô ấy gọi tôi không mấy quan tâm. Tuy nhiên, đến hôm nay tôi mới biết gì là hối hận muộn màng.

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