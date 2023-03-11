Thầy bồ nhí lõa lồ nằm trên giường với chồng mình, tôi nhẹ nhàng tiến đến đắp chăn cho cô ấy rồi chúc 'hưởng thụ sung sướng nha em'

Tâm sự gia đình 11/03/2023 22:18

Cô nhân tình bé bỏng của chồng tôi thật sự quá ngây thơ khi nghĩ anh ta sẽ bở rơi tôi để đi theo ả. Dĩ nhiên, chả có ai ăn phở thay cơm được cả đời cả.

Anh với cô từng có một cuộc hôn nhân trong mơ. Ai từng chứng kiến mối tình đẹp của họ, ai đã từng chứng kiến cuộc sống mà họ có thì chắc chắn không ai lại không ước ao rằng mình có thể có được cuộc hôn nhân hạnh phúc như bọn họ.

Người đời nói cấm có sai, trong chăn mới biết chăn có rận. Có thể cố gắng nhiều nhưng chúng ta đều có những lý do riêng khiến cho cuộc hôn nhân của mình tan vỡ. Anh tài giỏi, thông minh, điển trai và thành đạt thì có người phụ nữ nào không mê cho được. Nhưng anh khiếm khuyết ở chỗ chính là anh đã ngoại tình, phản bội vợ con.

Còn cô thì sao? Trước kia cô cũng từng là hoa khôi của trường. Cô vô cùng xinh xắn và được biết bao nhiêu chàng trai khác mong muốn giành về. Cuối cùng cô chọn chàng trai là anh, vậy mà anh chẳng trân trọng.

Thầy bồ nhí lõa lồ nằm trên giường với chồng mình, tôi nhẹ nhàng tiến đến đắp chăn cho cô ấy rồi chúc 'hưởng thụ sung sướng nha em' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lý do để khiến anh phản bội cô. Có thể cô quá bận với con cái, công việc mà bỏ bê anh. Nhiều người trách anh rằng có vợ đẹp con ngoan như thế kia mà còn ngu dại đi cặp bồ làm gì. Nhưng thử hỏi đứng ở vị trí anh, trong mắt vợ chỉ còn các con. Một mình thành đạt thì được gì khi vợ không quan tâm anh như trước nữa. Đàn ông cũng có những lúc yếu đuối và tất nhiên họ cũng cần có người phụ nữ của mình bảo vệ.

Thế rồi anh ngoại tình, điều đau đớn nhất mà cô phải chịu suốt 12 năm kể từ ngày quen anh. Nhiều người cho rằng chồng ngoại tình, chồng như thế thì chỉ có bỏ đi mà thôi. Nhưng cô thì không như vậy, cô không thể nào để cho chồng mình thuộc về kẻ khác. Bởi vì suốt những năm tháng qua cô đã cùng anh trải qua đủ sóng gió rồi. Không thể nào đột nhiên có một người phụ nữ khác đến cướp hết công lao cô đã gây dựng suốt những năm qua.

 

Hay tin anh ngoại tình cô cũng đau đớn. Không đau đớn sao được khi cô cũng là vợ, là người phụ nữ đã dành trọn niềm tin của mình cho chồng. Nhưng cô mạnh mẽ hơn, chứng kiến cảnh cô bồ ăn mặc hớ hênh trên giường cưới của vợ chồng mình, chiếc giường mà cô trân trọng nhất ấy cô bình tĩnh tiến tới thủ thỉ vào tai cô ta:

- Em cứ nằm đó hưởng thụ.

- Chị, chị về khi nào vậy  ạ? Em... em...

- À, hóa ra anh ấy cũng cho em biết về chị, thật mừng quá.

- Em, anh ấy có cho em biết ạ.

- Em lạ thật, xinh đẹp giỏi giang sao không kiếm lấy người đàn ông không gia đình độc thân khác mà yêu lại bám lấy chồng chị một người đàn ông đã có vợ con làm gì?

- Em, nhưng anh ấy yêu em chứ không phải yêu chị.

- Em đừng tự tin cũng đừng chắc chắn đến như vậy. Anh ấy yêu ai anh ấy là người rõ hơn ai hết.

- Chị thôi đi, anh ấy yêu em không còn yêu chị nữa đâu. Anh ấy sẽ cưới em về làm vợ. 

Thầy bồ nhí lõa lồ nằm trên giường với chồng mình, tôi nhẹ nhàng tiến đến đắp chăn cho cô ấy rồi chúc 'hưởng thụ sung sướng nha em' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, anh ta tiến tới quát lớn:

- Cô điên rồi, tôi có ở bên cô nhưng sẽ không bao giờ bỏ vợ con mình đâu. - ả bồ quá sốc liền điên lên:

- Anh, anh lừa dối tôi. Đồ khốn nạn, rồi anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay.

Cô ta vội vã chỉnh lại chiếc váy rồi chạy đi mất. Cô hiểu chính bản thân cô gái đó cũng chịu không ít tổn thương. Nhưng thử hỏi, cùng là phụ nữ với nhau tại sao lại đi cướp người đàn ông của người phụ nữ khác mà tại sao không kiếm cho mình một người đàn ông thuộc về riêng mình trọn vẹn hơn. Đây cũng chính là bài học lớn dành cho bất kỳ người con gái nào đã đang và sẽ có ý định làm kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình của người khác.

Đứng ngoài cửa nghe tiếng rên rỉ thở gấp của chồng và ô sin mà tôi giận run người, đạp cửa xông vào thấy cảnh tượng lõa lồ trước mắt tôi đưa ra một quyết định dứt khoát

Đứng ngoài cửa nghe tiếng rên rỉ thở gấp của chồng và ô sin mà tôi giận run người, đạp cửa xông vào thấy cảnh tượng lõa lồ trước mắt tôi đưa ra một quyết định dứt khoát

Sau khi đưa con gái đến nhà ngoại, tôi trở về để bắt gian chồng và ả giúp việc lăn loàn kia. Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã lừa dối mình.

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