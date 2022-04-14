Chồng làm lụng vất vả, tiết kiệm tiềm mua tặng vợ chiếc vòng vàng: CĐM xúc động 'cô gái ấy đã chọn đúng người rồi'!

Tâm sự gia đình 14/04/2022 16:17

Hình ảnh đôi tay đen sạm của người chồng làm lụng vất vả đến kiếm tiền mua vòng vàng tặng cho người vợ yêu dấu của mình khiến CĐM cảm động và thương xót.

Trái ngược với bàn tay trắng trẻo của người vợ, đôi tay đen sạm cơ cực của người chồng đã cho thấy anh ấy sẵn sàng cống hiến tất cả những gì mình có để làm hài lòng người phụ nữ mình yêu.

Chồng làm lụng vất vả, tiết kiệm tiềm mua tặng vợ chiếc vòng vàng: CĐM xúc động 'cô gái ấy đã chọn đúng người rồi'! - Ảnh 1
Ảnh : Tiktok 'BD'

Trên mạng xã hội gần đây chia sẻ một vài bức ảnh về món quà bất ngờ do một người chồng chuẩn bị cho vợ và muốn cô ấy sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai mặc cho họ đang sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Bức ảnh do TikToker 'B.D' đăng lên.

Trong các bức ảnh được đăng, một người đàn ông với bàn tay nhăn nheo, đen sạm, móng tay thì dính đầy đất cát đang đeo 'chiếc vòng vàng' cho một người phụ nữ có đôi bàn tay trắng như ngọc, thu hút sự chú ý từ CĐM.

Chồng làm lụng vất vả, tiết kiệm tiềm mua tặng vợ chiếc vòng vàng: CĐM xúc động 'cô gái ấy đã chọn đúng người rồi'! - Ảnh 2
Ảnh : Tiktok 'BD'

Theo lời kể, người phụ nữ và người đàn ông trong bức ảnh là cặp vợ chồng sắp cưới. Dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng người chồng luôn cảm thấy biết ơn người vợ đã tin tưởng mình và quyết định tiến đến hôn nhân cùng anh.

Người chồng vì muốn làm cho vợ hạnh phúc khi chung sống với mình đã phải lao động ngoài trời nắng như đổ lửa, tay bị cháy sạm và móng tay thì dính đầy đất cát, thế nhưng anh ấy vẫn chăm chỉ làm việc để kiếm tiền.

Chồng làm lụng vất vả, tiết kiệm tiềm mua tặng vợ chiếc vòng vàng: CĐM xúc động 'cô gái ấy đã chọn đúng người rồi'! - Ảnh 3
Ảnh : Tiktok 'BD'

Sau khi tích góp số tiền mình làm ra và tiết kiệm mỗi ngày, cuối cùng người chồng đã mua được một chiếc 'vòng tay bằng vàng' rực rỡ có thể làm sáng bừng, nổi bật đôi tay của vợ mình hơn.

Hình ảnh người chồng đeo chiếc vòng vàng vào tay vợ, đôi bàn tay đen nhẻm trái ngược với đôi bàn tay trắng ngần của người vợ đã khiến không ít người xem cảm nhận được nỗi vất vả mà người chồng phải chịu đựng.

Nhiều cư dân mạng vô cùng xúc động trước câu chuyện người chồng tặng vợ chiếc vòng tay vàng bằng số tiền anh dành dụm được từ lao động đến mức không để ý, chăm sóc bản thân mình, để lộ đôi bàn tay vất vả.

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