Chồng ép sinh mổ thay vì sinh tự nhiên vì sợ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau khi sinh

Tâm sự gia đình 13/04/2022 18:15

Câu chuyện về người chồng buộc vợ phải sinh mổ thay vì sinh tự nhiên, vì sợ cơ âm đạo của người vợ sẽ bị giãn ra và không đạt được thỏa mãn khi quan hệ đã gây tranh cãi lớn.

Chồng ép sinh mổ thay vì sinh tự nhiên vì sợ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau khi sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mang thai và sinh con là một quá trình cao cả, là sự ra đời của cuộc đời mới.

Tuy nhiên, trong quá trình sinh nở, cơ thể của người phụ nữ phải chịu đựng sức ép lớn và cũng trải qua nhiều thay đổi.

Trong trường hợp phụ nữ chọn sinh con tự nhiên, cơ âm đạo của họ sẽ bị mất đi tính đàn hồi và trong chuyện chăn gối có thể sẽ không thỏa mãn được đối phương.

Giữa lúc này, bài đăng về người chồng buộc vợ phải sinh mổ vì cho rằng nếu sinh tự nhiên, cơ âm đạo của người vợ sẽ bị giãn ra và không đạt được thoả mãn khi quan hệ đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Chồng ép sinh mổ thay vì sinh tự nhiên vì sợ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau khi sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cụ thể là vào ngày 7 (giờ địa phương), tờ nhật báo Daily Mail của Anh Quốc đã đăng tải câu chuyện của một bà mẹ tương lai đang lo về việc chồng cô buộc cô phải sinh mổ vì chuyện chăn gối.

Bà nội trợ A sống ở Mỹ, đã sắp tới ngày sinh con. Gần đây cô A đã rơi vào lo lắng và sốc nặng vì chồng của mình.

Đó chính là bởi vì người chồng của A khăng khăng bắt cô sinh mổ chứ không được sinh con tự nhiên.

Chồng ép sinh mổ thay vì sinh tự nhiên vì sợ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau khi sinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Chỉ có một lý do duy nhất khiến người chồng khăng khăng đòi cô A phải sinh mổ. Đó chính là vì 'quan hệ tình dục'.

Chồng cô A khẳng định rằng nếu cô sinh con tự nhiên, thì trong quá trình sinh nở, âm đạo của cô sẽ bị giãn ra và khi làm chuyện chăn gối sẽ không thoả mãn được nữa, vì vậy chồng cô A bắt cô phải sinh mổ.

Chồng ép sinh mổ thay vì sinh tự nhiên vì sợ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau khi sinh - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Cô A cho biết, sau khi nghe những lời nói của chồng, cô đã nổi giận. Cô A ấy nói: "Thật quá vô lý khi anh ta đưa ra một yêu cầu ép buộc tôi như vậy, anh ta chỉ vì lợi ích của bản thân chứ không phải vì sức khỏe của tôi và đứa con".

Tiếp đó, cô A nói: "Thậm chí anh ta là người thường khẳng định với cô rằng anh ta là một nhà nữ quyền, lúc nào cũng coi trọng nhân quyền của phụ nữ".

Sau những cuộc cãi vã dai dẳng với chồng, cuối cùng cô A đã quyết định sinh con tự nhiên chứ không phải là sinh mổ, nhưng cô vẫn không thể xóa bỏ cảm giác bực bội.

Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải, nó đã gây một cuộc tranh cãi lớn trên mạng.

Trên thực tế, theo các chuyên gia sản khoa, phụ nữ trong quá trình mang thai và sinh nở, vùng cơ hông bị kéo căng ra và cơ âm đạo bị mất đi tính đàn hồi. Tuy nhiên, ngay cả chọn sinh mổ thì độ đàn hồi của âm đạo cũng giảm như sinh đẻ tự nhiên vậy.

Từ khóa:   Tâm sự gia đình chuyện vợ chồng sinh con

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