Một lần, chị mua một chiếc đầm đi đám cưới cho tươm tất. Mà cũng lâu rồi chị không mua sắm gì cho mình nên nghĩ là anh sẽ hiểu và thông cảm. Nào ngờ anh biết được liền hoạnh họe, mắng chị không biết tiết kiệm, tiêu xài phung phí, đồ đạc đã nhiều rồi mà còn mua thêm. Cùng là phận đàn bà, nhìn những người đồng trang lứa được chồng yêu thương, nay sắm chiếc quần, mai mua cái áo cho mà chị tủi thân vô cùng.

Họ hàng dưới quê ai cũng nói chị may mắn khi được gả vào gia đình giàu có, danh giá. Nhưng thật sự không phải vậy, những ngày sống bên nhà chồng là những ngày tăm tối nhất cuộc đời chị. Anh là người hay xét nét, tiết kiệm từng chút một khiến chị rất áp lực và cảm thấy mệt mỏi.

Từ ngày cưới chị đến giờ, anh chưa cho ba mẹ vợ một đồng nào, thậm chí là quà cáp khi về thăm cũng không. Có lần, chị gửi cho ba mẹ ở quê một chút quà với 500 nghìn tiền mừng tuổi. Sự việc chỉ có vậy thôi mà anh không nhìn mặt chị một tuần, ăn cơm thì dằn mâm xáng chén khiến chị khó chịu vô cùng.

Tuy gia đình anh giàu có nhưng quản lý tiền rất chặt chẽ, không bao giờ vung tay quá trán. Nhiều lần, mẹ chồng còn đem chị so sánh với con dâu của mấy người bạn. Bà nói con dâu nhà người ta giàu có, nhà chồng cũng được nhờ, ai như con dâu nhà này nghèo xơ nghèo xác, còn đem tiền nhà này đem cho ba mẹ đẻ nữa. Chị tủi thân lắm, chị không biết mình đã gây nên lỗi lầm gì với gia đình này mà phải bị sỉ nhục ê chề đến vậy.

Sau những lần đó, chị bắt đầu để dành tiền phòng hờ khi gia đình ở quê có việc thì có cái gửi về. Lần đó, em trai của chị bị tai nạn, ba mẹ bán hết những thứ giá trị trong nhà cũng không đủ tiền trang trải. Vậy là chị lén chồng gửi tiền về phụ giúp ba mẹ.

Hôm đó, chị đang loay hoay nấu đồ ăn dưới bếp, bỗng nghe tiếng anh gọi.

- Em có điện thoại kìa.

- Anh nghe giùm em, em đang làm đồ ăn.

Anh lục lọi túi xách của chị để tìm điện thoại. Bất chợt anh phát hiện tờ hóa đơn chuyển khoản. Anh giận đến tím mặt, tất tả chạy xuống bếp tìm chị. Vừa thấy anh, chị liền hỏi.

- Ai gọi vậy anh?

Anh không nói không rằng quăng tờ hóa đơn vào mặt chị rồi đánh tới tấp. Chị mất thăng bằng té nhào xuống đất. Mẹ chồng nghe tiếng ồn ào liền đi xuống hỏi.

- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

- Cô ta dám cả gan gửi tiền về cho gia đình. Mẹ xem nè, hóa đơn đến 5 triệu chứ ít ỏi gì.

- Cái gì? 5 triệu… Số tiền lớn như vậy nó lấy đâu ra nhất định là ăn cắp của nhà này rồi. Đánh… đánh mạnh vào. Đánh cho nó chừa. Gia đình danh giá như nhà mình không thể có đứa con dâu trộm cắp như vậy được.

Sau khi trút hết mọi bực tức lên người chị, anh thở hồng hộc rồi ngồi bệch xuống đất. Chị vẫn nằm đó ôm mặt khóc nức nở. Mãi một lúc sau, chị mới dám lên tiếng.

- Số tiền đó là do tôi tiết kiệm được. Tôi không bao giờ ăn cắp của gia đình mấy người một đồng cắc nào hết.

Nói xong, chị mệt mỏi trở về phòng thu dọn đồ đạc và rời đi. Anh cũng không ngăn cản. Đêm đó, chị lang thang khắp nơi với những vết thương bầm dập tím hết cả người. Chị chợt nhìn xuống bụng, chị có thai 2 tuần rồi, hôm nay định báo với anh tin vui này, không ngờ mọi chuyện lại đắng cay, trái ngang như vậy. Từ đây về sau, chị biết sống sao đây? Con chị sẽ như thế nào đây?