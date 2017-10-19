Nghi con dâu ngoại tình, mẹ chồng cài định vị, đến tận khách sạn bắt tại trận rồi sốc ngất khi thấy…

Tâm sự gia đình 19/10/2017 05:32

Vừa có phần tức giận lại đắc ý, bà bắt My chở mình ra tận nơi để bắt tại trận Linh ngoại tình. Đến nơi thì khách sạn trở nên nhốn nháo lắm. Bà lần nào xem thì chết sững khi thấy...

Vợ chồng bà Mai có 2 gái, 1 trai. Chồng bà thì cưng hai cô con gái, còn bà thì cưng anh con trai là Quốc. Ngày Quốc dẫn bạn gái về, bà Mai rất không vừa ý. Con trai bà giỏi giang, nhà cửa cũng có thua ai đâu mà phải lấy một đứa dân tỉnh, nhan sắc bình thường như Linh? Nghĩ mà bà Mai ức lắm, nhất quyết không chịu cho con cưới. Nhưng tính Quốc đã dứt khoát rồi thì mẹ có can  ngăn thế nào cũng không được. Bà cũng không thắng con nổi, đành gật đầu cho qua. Thế rồi Quốc và Linh lấy nhau, đám cưới diễn ra cũng linh đình lắm.

Bà Mai bằng mặt mà không bằng lòng nên Linh làm dâu không mấy dễ dàng.. Từ khi Quốc lấy vợ thì bà Mai cũng cho người giúp việc nghỉ luôn. Thế là bao nhiêu chuyện từ cơm nước, lau dọn nhà cửa cũng một tay Linh quán xuyến. Linh cả ngày quần quật ở công ty, tan làm là phải lo chạy về cơm nước cho nhà. Nhiều khi thấy vợ tới khuya còn chưa nghỉ tay mà Quốc xót lắm. Mấy lần anh nói với vợ để anh thuê người giúp việc nhưng Linh không chịu. Cô không muốn mẹ chồng đã không có cảm tình với mình, giờ gặp chuyện lại càng ghét mình hơn. Linh nhiều khi tủi thân phát khóc nhưng cũng ráng nín nhịn. Trách sao được, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là cứ phải ráng cho đi 9 phần mà nhiều khi 1 phần cũng chưa được nhận lại.

Nghi con dâu ngoại tình, mẹ chồng cài định vị, đến tận khách sạn bắt tại trận rồi sốc ngất khi thấy… - Ảnh 1
Trách sao được, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là cứ phải ráng cho đi 9 phần mà nhiều khi 1 phần cũng chưa được nhận lại - Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau đã hai năm rồi nhưng vợ chồng Quốc vẫn chưa có tin con cái gì. Bà Mai cứ nói tới nói lui mãi làm cả Quốc và Linh cứ cãi nhau không ít. Lại trong thời gian gần đây, cứ chiều tối về là Mai lại bảo có chuyện không về nhà nấu nướng được. Bà Mai đâm ra nghi ngờ con dâu ngoại tình. Bà Mai bèn kể chuyện này cho My, con gái út của bà nghe. Hôm đó cuối tuần, đang nấu ăn thì bà nằng nặc bắt Linh ra siêu thị mua trái cây cho bà ăn. Linh vừa ra khỏi nhà là My chạy ngay lên phòng của vợ chồng Quốc. My giúp bà Mai cài định vị vào điện thoại của Linh. Bà Mai muốn bắt tại trận con dâu ngoai tình để có cớ đuổi Linh đi.

Theo dõi mấy ngày liền bà Mai vẫn chưa thấy Linh có biểu hiện gì lạ. Nhưng đến ngày thứ 6 thì bà mừng ra mặt khi thấy Linh vào một khách sạn ở tận ngoại ô thành phố. Vừa có phần tức giận lại đắc ý, bà bắt My chở mình ra tận nơi để bắt tại trận Linh ngoại tình. Đến nơi thì khách sạn trở nên nhốn nháo lắm. Bà lần nào xem thì chết sững khi thấy dáng Linh đang nức nở nhìn Quốc và nhân tình đang trần như nhộng. Vừa tức giận lại quá mức xấu hổ về đứa con trai của mình, bà Mai vội cầm túi xách, quất tới tấp vào con trai và nhân tình.  Bà thương con thật nhưng không bao giờ chấp nhận để con cư xử sai trái như thế này.

Nghi con dâu ngoại tình, mẹ chồng cài định vị, đến tận khách sạn bắt tại trận rồi sốc ngất khi thấy… - Ảnh 2
Vừa tức giận lại quá mức xấu hổ về đứa con trai của mình, bà Mai vội cầm túi xách, quất tới tấp vào con trai và nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Thấy mẹ chồng giận như vậy, Linh đâm ra hoảng. Cô vội tới can ngăn. Quốc và nhân tình tái xanh cả mặt, quỳ gối xuống xin tha.

- Cái My nó quay lại rồi đấy. Bây cứ thử mà dang díu với nhau nữa xem. Tao tung hết lên mạng coi xấu mặt ai. Con với chả cái. Mày làm thế này có thấy xấu hổ với vợ con không hả con?

- Mẹ ơi con sai rồi. Con không thế nữa.

- Con sai rồi bác ơi. Bác đừng tung lên mạng. Con thề từ nay không dám nữa. Con thề!

Cũng từ lần bắt tại trận con dâu ngoại tình hụt ấy mà bà Mai thay đổi cách cư xử với Linh rõ rệt. Không những thế, bà còn dần yêu thương con dâu hơn cả con trai mình. Cũng vì hình ảnh Linh khóc tức tưởi khi thấy con trai bà ngoại tình khiến bà Mai như bừng tỉnh. Cũng là đàn bà với nhau, lấy chồng rồi, mẹ chồng khó khăn, chồng lại ngoại tình thì còn gì đau bằng? Bà dần nhận ra Linh hiền lành, biết ý tứ trước sau vậy, sao bà lại không quý, cứ tìm cách khó khăn làm gì. Cô con dâu thế này, bà phải quý trọng hơn chứ. Nghĩ thế mà bà Mai quyết định sẽ thương con dâu nhiều hơn, và bắt cả con trai phải quý trọng vợ hơn nữa…

Vợ nghi ngoại tình, chồng đưa điện thoại: ‘Em xem toàn tin nhắn khuyến mãi đây này!’ và sự thật sốc ngất đằng sau đó

Vợ nghi ngoại tình, chồng đưa điện thoại: ‘Em xem toàn tin nhắn khuyến mãi đây này!’ và sự thật sốc ngất đằng sau đó

Nước mắt Hương bắt đầu rơi không dứt. Đúng là chỉ toàn tin nhắn khuyến mãi. Nhưng đằng sau đó là...

Xem thêm
Từ khóa:   nghi con dâu ngoại tình chồng ngoại tình mẹ chồng nàng dâu

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới