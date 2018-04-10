Chán chồng và gia đình nhà chồng, tôi rơi vào bẫy tình lúc nào không hay

Tâm sự gia đình 10/04/2018 09:33

Giờ đây tôi bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi chán chồng và gia đình nhà chồng, đồng thời thấy bản thân thật “ghê tởm”, rồi không biết, cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu.

Sau 2 năm tìm hiểu, tôi đồng ý kết hôn với anh. Cha mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân này vì nhà anh ở quá xa, cách nhà tôi gần 2000 km. Nhưng theo tiếng gọi trái tim, tôi làm đủ cách để cha mẹ đồng ý. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” vì thế, bố mẹ đành phải bằng lòng đồng ý cuộc hôn nhân này. Ngày lên xe hoa mẹ nói: “Cuộc sống xứ người không có dễ dàng, có bao nhiêu ấm ức thì hãy cố gắng chịu đựng nha con”. Lúc đó, tôi chỉ nghe vậy thôi, vì vẫn tin rằng chỉ cần có tình yêu có thể vượt qua được tất cả.

Theo tiếng gọi trái tim tôi đã lấy chồng xa
Theo tiếng gọi trái tim tôi đã lấy chồng xa. Ảnh internet

Nhưng cuộc sống có nhiều va chạm nên giờ đây, những lời mẹ nói trước kia tôi mới thấm. Tôi thấy nhà chồng quá tính toán chi ly, từ bố mẹ chồng cho đến chị dâu anh chồng. Còn chồng thì quá nhu nhược, anh bao biện bởi vì chữ “Hiếu” nên anh phải làm thế. Gần như anh là người không có tiếng nói trong nhà.

Lấy chồng, tôi cố gắng vun vén cho gia đình chồng, mua đồ ăn ngon, quà cáp cho cha mẹ chồng. Nhưng cha mẹ chồng chỉ biết đến gia đình anh trai chồng. Trong khi đó, chị dâu thì lười nhác, con cái đều để ông bà chăm, còn anh trai chồng thì “bòn rút” tiền của ông bà để hùn vốn với bạn bè làm ăn, nhưng lần nào cũng thua lỗ.

Tôi chán chồng và gia đình nhà chồng
Tôi chán chồng và gia đình nhà chồng. Ảnh internet

Từng bữa ăn trong gia đình tôi cũng phải lo, gia đình anh trai chồng không bỏ ra đồng nào, cha mẹ chồng bênh vực vì anh trai và chị dâu công ănt? việc làm không ổn định, các con lương cao, thu nhập tốt thì lo một chút có sao. Tôi không chấp nhặt điều đó, nhưng có thứ gì ngon trong tủ lạnh, tôi mua còn chưa được ăn thì chị dâu đã nhanh chân mang lên phòng ăn một mình.

Chồng biết lối sống của gia đình mình như vậy là chưa được. Nhưng bao lần tôi góp ý thì chồng lại gạt đi và cho rằng tôi ích kỷ. Có công to việc lớn gì tôi đều phải lo, nhưng cứ đụng đến tiền bạc, cha mẹ chồng lại chỉ bàn bạc riêng với chồng và anh cũng không bao giờ nói lại với tôi.

Chán chồng và gia đình chồng nhưng tôi không thể ly hôn vì tôi muốn con mình có gia đình trọn vẹn. Thế rồi, bỗng một ngày, chồng có người bạn ở bên Mỹ về chơi. Anh khen cơm tôi nấu ngon. Hơn nữa, do bên này không có người thân nên anh thường xuyên lui tới nhà tôi ăn cơm. Anh thường xuyên khen tôi trước mặt chồng và trò chuyện với tôi nhiều hơn. Giường như tôi thấy con tim mình yêu trở lại. Rồi anh cũng nói thích tôi.

Vì chồng nhu nhược và chán nhà chồng nên tôi tâm sự với anh nhiều hơn. Anh cũng sang xin phép chồng và gia đình chồng cho phép tôi làm hướng dẫn viên cho anh. Vì chồng tôi quá bận công việc không thể đi được. Thế là anh có nhiều cơ hội ở bên tôi. Một hôm, trong lúc đi chơi anh đã chủ động ôm hôn tôi. Sau lần đó, tôi như ngoại tình tư tưởng, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Rồi cũng đến ngày anh trở lại Mỹ. Tôi nghĩ mọi chuyện như vậy là kết thúc đó chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi. Nhưng không, càng ngày tôi càng nhớ anh nhiều hơn, mỗi lần gần gũi chồng hình ảnh của anh đều hiện lên.

Tôi ngoại tình tư tưởng lúc nào cũng không hay ở bên chồng mà nhớ đến anh
Tôi ngoại tình tư tưởng lúc nào cũng không hay ở bên chồng mà nhớ đến anh. Ảnh internet

Tôi biết như vậy là có lỗi với chồng nhưng không thể nào ngừng nhớ anh được. Những lúc chồng nhu nhược nghe lời gia đình thì tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì để giải tỏa cuộc sống ngột ngạt này.

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