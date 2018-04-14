Chán chồng lăng nhăng, ly hôn thì dễ, làm sao để trị được tính này mới khó?

Tâm sự gia đình 14/04/2018 21:03

Ngày chị và anh về chung một mái nhà, mấy cô bồ cũ của anh tức tối, hậm hực mà vẫn không thể làm gì được. Bởi vì chị có người hậu thuẫn vững chắc là mẹ chồng. Tuy nhiên, đôi khi chị cũng mệt mỏi, chán chồng lăng nhăng khi mình chọn bước vào cuộc hôn nhân này.

Trước khi đồng ý cưới, chị biết anh là người rất đào hoa, yêu rất nhiều cô. Tuy nhiên, không biết sao anh lại chọn chị để kết hôn, mặc dù chị không có điểm gì quá nổi bật. Nhưng vì yêu anh, nên chị nghĩ rằng, sau khi cưới rồi có con anh sẽ thay đổi và sẽ trở thành người đàn ông của gia đình.

Nhưng chị đã sai lầm, anh cưới chị một phần vì yêu và cũng một phần nữa trong tất cả các cô gái anh quen chỉ có chị là mẹ anh chấm được và đồng ý cho kết hôn. Hơn nữa, anh cũng sợ mẹ, nên không dám làm trái ý. Tuy nhiên, bản tính lăng nhăng của anh thì không thay đổi.

Trước khi lấy anh tôi đã biết anh là người đàn ông lăng nhăng
Trước khi lấy anh tôi đã biết anh là người đàn ông lăng nhăng. Ảnh internet

Khi tôi bầu bì, tôi phát hiện anh qua lại với rất nhiều cô. Tôi biết và âm thầm đi giải quyết từng cô một. Anh cũng sợ tôi nói với mẹ nên không dám làm tôi phật ý. Bởi tôi đang mang trong bụng đứa cháu đít tôn nên mẹ anh rất cưng, chỉ cần làm tôi không vui, anh sẽ bị mẹ phế ngay cái ghế giám đốc đang ngồi. Tôi có nói bóng, nói gió đánh động nhưng anh vẫn làm như mình là người vô tội.

Nhiều hôm, tôi mệt mỏi, bầu bì mà vẫn đi theo anh để xem anh gặp gỡ những ai. Ngoài mấy thằng bạn thân của anh, thì còn có 1 cô gái đi cùng, tôi thấy anh cho cô ta tiền rõ ràng. Nhưng đến khi tôi đi lại đến nơi thì cô ta đã đi mất. Tôi tra hỏi, “Anh cho tiền gái đúng không”, anh chối bay chối biến. Thế là tôi lại đi về. Nhưng mới đi được một đoạn tôi nghe, mấy thằng bạn thân của anh nói nhỏ: “Mày mới cho tiền gái xong, mà chối ghê thật”. Chồng nói: “Chối là còn chết từ từ, chứ nhận là chết ngay tức khắc, cái ghế giám đốc cũng đi luôn”.

Nghe những câu này mà tôi tức quá mà không thể làm gì được. Nhưng trong số những cô bồ của anh, đâu phải cô nào cũng ngoan. Bích – Là thư ký của anh. Anh cặp bồ với cô ta lâu rồi, tôi cũng biết cô ta có giã tâm lớn muốn cướp chồng và ngồi vào vị trí của tôi.

Sau khi điều tra hết toàn bộ về danh tính của Bích. Tôi hẹn cô ta đến nhà chơi và nói muốn ly hôn và trả lại tự do cho anh. Nghe được những câu này cô ta mừng thầm nên mặt dày đến nhà chơi, chủ yếu là để chứng kiến cảnh vợ chồng ly tán.

Cô bồ mặt dày của chồng đến nhà tôi chơi mà không biết sợ, rất vênh váo còn chồng thì sợ tái mặt 
Cô bồ mặt dày của chồng đến nhà tôi chơi mà không biết sợ, rất vênh váo còn chồng thì sợ tái mặt. Ảnh internet 

Khi thấy Bích đến nhà, chồng tôi tái mét mặt hỏi cô ta sao đến đây. Nhưng cô ta chỉ cười và không nói gì thêm.

Tôi mời cô ta uống nước, rồi mời mẹ chồng xuống. Lúc này mặt cô ta còn vênh váo lắm. Mặc dù anh đã cản, nhưng mà cô ta vẫn nói: Anh ấy cưới chị vì bị ép buộc, chứ còn lâu chị mới có cửa bước chân vào nhà này?

Tôi chưa nói gì thì mẹ chồng đã lên tiếng. “Vậy cô có tư cách gì bước vào nhà tôi? Cô muốn thế chỗ của con dâu tôi ư? Cô có dậy sớm nấu nướng và đẻ cháu cho tôi được không? Tôi tuyên bố, nhà này chỉ có Duyên là con dâu – tên của tôi, còn ngoài ra, tôi không nhận ai làm con dâu hết”. Cô muốn lấy thằng con lăng nhăng của tôi đúng không thì cô xácđịnh tự đi mà nuôi nó, tôi không cho 1 xu, chức giám đốc của nó tôi sẽ cho người khác làm. Thằng con tôi không có gì trong tay cô còn muốn lấy nó không?

Bà cũng quay sang chồng tôi nói: “Mày muốn đi theo nó luôn thì đi, nhà này không chứa chấp loại đàn ông lăng nhăng”

Bích sợ xanh mặt, rồi nhanh chóng xin phép ra về. Còn chồng sau khi nghe mẹ nói vậy cũng thề thốt đủ điều và bắt đầu nịnh tôi để mẹ chồng không phế chức giám đốc của anh.

Sợ bị mất chức giám đốc anh đã xin lỗi tôi. Ảnh internet
Sợ bị mất chức giám đốc anh đã xin lỗi tôi. Ảnh internet

Là người đàn bà thông minh thì phải biết sử dụng lợi thế những gì mình có để biết đường tiến lui, đừng bao giờ ngu muộn, ghen tuông mất khôn, tự mình gánh lấy những đau khổ. 

Chán chồng cờ bạc vô lương tâm, bắt vợ làm gái để trả nợ

Chán chồng cờ bạc vô lương tâm, bắt vợ làm gái để trả nợ

Người ta nói “Lấy chồng như một canh bạc” quả không sai, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Nhưng canh bạc cuộc đời của tôi quá nghiệt ngã. Chán chồng cờ bạc, nhưng tôi không thể bỏ, ngược lại còn phải “bán thân” để trả nợ cho anh ta.

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