Bức thư bố vợ gửi con rể tương lai làm ai cũng ngậm ngùi

Ngày mai, con gái bé nhỏ của tôi sẽ trở thành một phần trong cuộc đời cậu. Với tư cách một người cha, tôi mong cậu sẽ hiểu những dòng dưới đây mà đối xử tốt với con bé.

Cho dù có lớn khôn nhưng trong mắt tôi thì con bé lúc nào cũng là công chúa bé nhỏ. Con gái tôi, có thể đối với người dưng, nó chỉ là một người lạ vô tình chạm mặt trên đường không hơn không kém, nhưng đối với tôi nó là cả một bầu trời, cậu biết không?

Khi con gái chào đời là một trong những giây phút hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Cảm giác này, đến khi cậu được làm bố thì cậu sẽ hiểu hơn bao giờ hết.

Qua ngày mai, ngày mà con gái tôi chính thức thuộc về cậu thì hãy yêu thương con bé thay tôi. Hãy chịu khó lắng nghe những lúc con bé hờn dỗi vì chỉ cần kiên nhẫn một chút cậu sẽ nhận ra rằng nó là một người vợ tuyệt vời.

Hãy là điểm tựa vững chắc cho con bé, cuộc sống có quá nhiều ngã rẽ, con tôi cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào thì nó cũng chỉ là một đứa con gái yếu mềm mà thôi. Hãy động viên, an ủi mỗi khi nó buồn, hãy chỉ dạy cặn kẽ tận tình mỗi khi nó sai và hãy ôm vào lòng mỗi khi con bé ấm ức. Vì giờ đây không có tôi bên cạnh chở che nên cậu là người thay tôi yêu thương con bé.

Cậu nên biết đối với tôi nó là mặt trời và cậu là người đã cướp đi mặt trời của tôi nên tôi sẽ rất ghét cậu. Nếu cậu làm con bé khóc, ông già này sẽ không tha cho cậu. Tôi sẽ mang con bé về bên cạnh cho cậu sống cô độc vì dám ăn hiếp con gái cưng của tôi.

Với bố, con gái dù lớn lên vẫn chỉ là cô công chúa bé bỏng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nắm tay con bé thật chặt vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Đừng bao giờ ngã lòng trước bất kỳ người nào khác vì trước mắt cậu là một người phụ nữ tuyệt vời. Hãy xem tất cả lời nói trên đây là một lời hứa và cậu hãy thực hiện nghiêm chỉnh với tư cách là một đấng nam nhi.

Nếu một ngày nào đó, cậu không còn tình cảm với nó nữa, đừng đánh nó, cũng đừng to tiếng với nó, hãy mang nó về đây với tôi. Con gái tôi mong manh lắm, nó sẽ không chịu đựng được sự bội bạc đâu. Đừng để nó phải chịu đựng bất kì sự tàn nhẫn nào, đừng khiến nó phải đi tìm cậu, phải cầu xin tình yêu ở cậu. Công chúa nhỏ của tôi không phải là người vợ hoàn hảo, nhưng nó xứng đáng được kiêu hãnh và xứng đáng được hạnh phúc. Cậu hiểu tôi không?

Nếu một ngày nào đó, cuộc sống mỏi mệt nhưng cậu không đủ sức để sẻ chia cùng nó, đừng ngăn cản nó quay trở về bên chúng tôi. Bởi dù sao, chúng tôi cũng đã nuôi nấng nó hơn hai mươi năm trời, chúng tôi hiểu con bé yêu gì, ghét gì, muốn được làm gì trong những quãng thời gian mệt mỏi nhất. Nếu cậu không thể làm điểm tựa trong cả cuộc đời cho nó, đừng ruồng rẫy và thơ ơ với nó, hãy để nó được quay về.

Con rể quý à, hãy sống hạnh phúc suốt đời với vợ của con nhé!"

Con rể quý à, hãy sống hạnh phúc suốt đời với vợ của con nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Con gái khi lớn lên, vẫn là một công chúa nhỏ trong lòng bố. Nếu ai đó làm cho công chúa tổn thương, thì người đau lòng nhất có lẽ là bố của nàng. Bức thư của ông bố gửi cho con rể tương lai như một cách nhắc nhở các đấng mày râu, người chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân nhìn nhận lại mình. Từ đó giúp họ chuẩn bị sẵn tâm thế, chuẩn bị những điều cần thiết nhất để trở thành một người chồng tốt, một điểm tựa vững chắc nhất cho người vợ của mình.