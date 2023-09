Phụ nữ nên làm gì khi mẹ vợ và con rể không hợp nhau?

Ngay từ khi quen nhau, anh An và chị Huệ đã không nhận được sự đồng thuận của gia đình. Chị Huệ vốn là con gái độc nhất trong một gia đình khá giả. Còn anh An, tuy gia đình không đến nỗi nghèo khó, nhưng anh lại có một gia cảnh khá đặc biệt. Cha mất sớm từ khi còn rất nhỏ, mẹ anh đi bước nữa với người khác, từ đó anh phải sống chung với người cha dượng cộc cằn, tàn ác. Đến năm 15 tuổi, anh đã bỏ học và tự đi làm nuôi thân.

Như câu chuyện của anh An, chị Huệ dưới đây. Một mái nhà đã từng rất an yên, cuối cùng đã đổ vỡ chỉ vì mâu thuẫn giữa mẹ vợ và con rể.

Trong mắt mẹ chị Huệ, anh An không thể mang lại cuộc sống giàu sang, hạnh phúc cho con gái bà. Nhưng chị lại yêu anh bằng cả con tim. Cuộc sống trưởng thành sớm biến anh thành một người bản lĩnh và trải đời hơn hẳn so với những chàng trai mà chị đã gặp. Chị tin rằng đã tìm đúng người sẽ cho mình hạnh phúc cả cuộc đời.

Biết gia đình chắc chắn sẽ không chấp nhận, chị Huệ để mình có thai 2 tháng rồi mới thông báo cho mẹ, với tâm thế đặt bà vào thế đã rồi. Mẹ vẫn kiên quyết không chịu, chị tuyệt thực 3 ngày đến mức hạ đường huyết. Thương con, mẹ chị đành nhẫn nhịn cho 2 đứa đến với nhau.

Ngay từ đầu đã xác định mối quan hệ chắc chắn sẽ mâu thuẫn giữa mẹ vợ và con rể, anh chị đã quyết định ra ở riêng. Nhưng đến khi chị sinh, mẹ sang chăm sóc cho chị, thì mâu thuẫn lại được dịp bùng lên gay gắt.

Anh An cho rằng mẹ vợ nói xấu con rể, coi khinh gia đình bên rể. Trong khi đó, mẹ chị Huệ lại cho rằng anh An lì lợm, không biết phải trái, chẳng bao giờ làm theo ý bà. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, anh An bỏ nhà ra đi. Ngay lập tức, mẹ chị Huệ yêu cầu chị làm đơn ly hôn và về sống với bà. Vừa chăm con nhỏ, vừa giằng xé giữa chồng và mẹ, chị Huệ đêm nào cũng khóc hết nước mắt.

Vợ chồng ly hôn vì mẹ vợ và con rể không hợp nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cái sai của chị Huệ trong câu chuyện này là ngay từ đầu đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa mẹ chị và anh An. Không những không là cầu nối để hai người vốn có xuất thân khác biệt có thể hiểu nhau hơn, chị Huệ lại chọn ép gia đình chấp nhận anh vì cái thai trong bụng. Vì thế, trong mắt mẹ chị, hình ảnh anh An lại càng xấu xí, chẳng ra gì. Trong khi đó, mặc cảm xuất thân của anh An lại vì thế càng lớn hơn.

Là người đứng giữa khi thấy mẹ vợ và con rể không hợp nhau, chị Huệ hay các cô vợ khác thường mắc sai lầm là nhất bên trọng nhất bên khinh, họ thường ngả về 1 bên và làm tổn thương người còn lại. Đến khi mâu thuẫn không thể giải quyết, họ lại đổ cho số phận mà không biết rằng trong đó lỗi rất lớn thuộc về phần mình.

Những người vợ này nên biết rằng, cho dù có khác biệt nhau đến thế nào thì chồng và mẹ mình đều có một mối quan tâm chung nhất: hạnh phúc của chị và gia đình chị. Nếu khéo léo, hãy giúp cho mẹ và chồng hiểu ra đó mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là cái tôi cao ngất mà họ đang cố xây nên.

Chính các chị vợ là cầu nối giữa mẹ và chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Là một người vợ, người con trong gia đình có mẹ vợ và con rể không hợp nhau, hãy luôn bình tĩnh, bao dung, tử tế và tỉnh táo để giúp gia đình mình vững vàng trong giông bão, các bạn nhé!