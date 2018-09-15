Lời cha vợ gửi con rể: Nếu một ngày không còn yêu con gái tôi hãy để nó về nhà

Nếu một ngày cậu không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên tôi. Tôi sẽ yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng của đời mình.

Ngày mai, đứa con gái mà tôi thương yêu đi lấy chồng. Nó bước vào nhà của cậu, gọi cha mẹ cậu là cha mẹ mình. Tôi biết, con gái tôi yêu cậu và cậu cũng yêu nó. Nhưng, cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Nếu một ngày, cậu không thể yêu nó nữa thì đừng vùi dập nó trong khổ đau. Hãy để nó trở về bên tôi. Ngày mai, đứa con gái mà tôi thương yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời đi lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông đầu tiên trào nước mắt khi nhìn thấy con gái là tôi. Người dắt nó những bước chập chững đầu đời là tôi. Tôi đã nuôi nấng và dạy dỗ con gái mình bằng tất cả tình yêu mà tôi có thể. Đã lo lắng đến mất ăn, mất ngủ những lần con ốm đau, bệnh tật. Hạnh phúc đến trào nước mắt khi chứng kiến con thành công trên từng bước đường đời.

Tôi nói điều đó với cậu không phải để kể công mà để cho cậu biết: Trên đời này có người xem nó là báu vật. Gia đình chúng tôi không khá giả gì, nhưng mọi của cải, bạc vàng đều không thể đem ra đánh đổi với đứa con mà tôi dứt ruột sinh ra. Cậu biết không, nó không chỉ là con gái mà là nguồn sống, là cuộc đời, là thứ quý giá nhất mà tôi có được trên đời. Ngày mai, nó làm vợ cậu. Tôi mong cậu hãy trân trọng và thương yêu nó! Con gái tôi là người sống nội tâm, tình cảm. Một khi đã yêu ai sẽ yêu hết lòng hết dạ. Người làm cha như tôi có mong ước gì hơn ngoài chuyện con mình được vui vẻ hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng, dẫu có lúc cãi nhau, có lúc “cơm không lành, canh không ngọt” thì hãy dùng tình yêu mà đối đãi với nhau.

Tôi mong cậu hãy yêu thương và trân trọng người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet Dẫu nó có gây ra lỗi lầm gì thì cũng đừng vì nóng tính mà đánh nó. Đứa con gái chúng tôi yêu hơn cả bản thân mình. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tôi chưa đánh nó dẫu một roi. Đàn ông đánh vợ là đàn ông hèn. Cậu đánh nó, bản thân tôi còn đau lòng hơn nó gấp trăm ngàn lần! Tôi là người từng trải. Từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện trắc trở và đau lòng trên đời. Bây giờ, cậu thề thốt yêu con gái tôi nhưng đường đời đâu ai biết trước được. Có nhiều người đàn ông, sau khi cưới về vài ba năm lại thay lòng đổi dạ. Vợ mang thai, sinh nở lại lén lút cặp bồ. Có kẻ lại rượu chè, cờ bạc, vũ phu… Nếu một ngày cậu không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên tôi. Tôi sẽ yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng của đời mình. Nếu có một ngày cậu không thể thương yêu nữa thì hãy để con gái trở về bên tôi - Ảnh minh họa: Internet Ngày mai, tôi trao gửi đứa con mình cho cậu. Tôi vui mừng trước hạnh phúc của con nhưng lòng lại có chút gì đó hụt hẫng, buồn buồn. Tôi sẽ đứng bên đời, lặng lẽ chúc phúc cho nó. Và một mai, dẫu cuộc đời có khắc nghiệt và tàn nhẫn đến mức nào thì vẫn có một nơi bình yên cho nó trở về.

Tâm sự mẹ đơn thân: Chồng không cần nhưng con nhất định phải là của riêng tôi Tôi đâu biết rằng đàn ông đã ngoại tình thì được một lần sẽ có lần hai. Làm sao cắt đứt nổi khi một người luôn thèm khát tình dục, còn ả đàn bà kia luôn đon đả mời gọi?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-cha-vo-gui-con-re-neu-mot-ngay-khong-con-yeu-con-gai-toi-hay-de-no-ve-nha-297253.html