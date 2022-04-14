"Bố mẹ nuôi bắt ép tôi kết hôn với người con trai ruột của họ bị khiếm thính" - Đây là sự mưu tính có chủ đích hay không còn sự lựa chọn nào khác?

“Làm sao có thể chấp nhận được chuyện bố mẹ nuôi ép tôi kết hôn với người đàn ông từ nhỏ tới giờ tôi luôn miệng gọi là anh trai chứ”.

Gần đây, truyền thông Hong Kong 'The Standard' đưa tin về câu chuyện của một cô gái được nhận làm con nuôi từ nhỏ, đến tuổi trưởng thành bị chính bố mẹ nuôi ép kết hôn với người con trai bị khiếm thính của họ khiến cư dân mạng phẫn nộ dậy sóng. Cô gái tên A (16 tuổi) sống ở Hồng Kông được cha mẹ nuôi hiện tại nhận nuôi khi cô mới 4 tháng tuổi. Tại thời điểm cô được nhận nuôi, bố mẹ nuôi đã có đứa con trai 10 tháng tuổi.

Gần đây, cô A nhận thấy điều gì không bình thường từ bố mẹ nuôi khi họ nhiều lần có những biểu hiện muốn cô trở thành con dâu của họ. Ảnh : Getty Images Bank Cô A chia sẻ: "Từ trước tới giờ, mẹ nuôi của tôi ép buộc tôi không được hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào hết. Còn bố nuôi của tôi gần đây bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn về việc tôi nghĩ sao khi kết hôn với người anh trai trong gia đình.”

Cô A tiết lộ thêm: “Họ hỏi tôi những câu hỏi như: Khi nhìn thấy anh trai, tôi có cảm giác gì không? Có xem anh ấy như một đối tượng để tiến đến hôn nhân không?” Tôi có thấy anh ấy hấp dẫn không?” Sau một thời gian suy ngẫm và xâu chuỗi lại tất cả, cô A dần nhận ra mình được nhận làm con nuôi với mục đích để cưới người con trai bị khiếm thính và trở thành con dâu của họ. Ảnh : Getty Images Bank Cư dân mạng khi đọc được câu chuyện của cô A đã chỉ trích cách hành xử của bố mẹ nuôi và ai cũng để lại bình luận bênh vực cho quyền tự do của cô A: "Thời đại nào rồi chứ, cô ấy mới chính là người tự quyết định bản thân sẽ yêu ai và lấy ai". Guo Yan - Phó Giám đốc Ban Nhân quyền của Hiệp hội Nhân quyền Phụ nữ tỉnh Phúc Kiến cho biết: “Vấn đề con dâu ở vị thành niên là một trường hợp vi phạm nghiêm trọng luật hôn nhân liên quan đến xâm phạm tự do hôn nhân của mỗi cá nhân. Sự tổn hại về tình người là cốt lõi của vấn đề này.”

Bị bố mẹ của bạn gái bắt gặp khi đang làm chuyện "nhạy cảm" với cô ấy trong phòng ngủ nhưng cái kết khiến nhiều người ao ước “Tôi bị bố mẹ của bạn gái bắt quả tang khi chúng tôi đang “mây mưa” với nhau trong phòng trọ của cô ấy. Nhưng cái kết bất ngờ sau khi ngồi ăn tối và nói chuyện với họ.”

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