Bị chồng bỏ rơi để kết hôn với nhân tình xấu xí, nhiều năm sau gặp lại tôi vẫn ấm ức gặng hỏi, nghe lý do anh nói mà nước mắt tôi tự động chảy thành dòng

Tâm sự gia đình 10/03/2023 12:02

Không chỉ tôi mà cả những người xung quanh đều đặt ra nghi vấn về việc anh lại chấp nhận ngoại tình với người thua vợ mình ở tất cả mọi mặt như vậy. Tuy nhiên, khi gặp lại vào nhiều năm sau thì tôi đã tường tận lý do phía sau.

Tôi nhớ ngày đó chồng đã rất nghiêm túc ngồi trước mặt tôi, nói rằng anh đã yêu người khác, không muốn ở bên tôi nữa. Trong lòng tôi lúc ấy đầy căm hận và oán trách.

Tôi và Quân lấy nhau được 5 năm, có một anh con trai nhỏ. Trong bao năm bên nhau, ai cũng khen Quân khéo chọn vợ tài sắc vẹn toàn. Tôi khi ra ngoài chẳng bao giờ để chồng mất mặt, còn khiến anh hãnh diện với người khác. Tôi làm kế toán trưởng, về nhà cũng đảm đang, lo cho chồng con không thiếu sót gì. Tôi tự thấy mình chẳng có điểm nào để chồng phải chê bai.

Tôi có điều tra về nhân tình của chồng, chính là cô đồng nghiệp của anh mà tôi đã nhiều lần gặp mặt. Cô ta rõ ràng nhan sắc không hề bằng tôi, cũng chỉ là nhân viên văn thư bình thường, nói chung chẳng có điểm gì đặc biệt khiến tôi phải ganh tị.

Bị chồng bỏ rơi để kết hôn với nhân tình xấu xí, nhiều năm sau gặp lại tôi vẫn ấm ức gặng hỏi, nghe lý do anh nói mà nước mắt tôi tự động chảy thành dòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hỏi chồng ngoại tình vì sao lại thay đổi, anh có biết anh đang có những điều mà bao người mơ ước? Quân nói đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ biết cười như điên, rốt cuộc cô nhân tình vô dụng kia có gì để chồng tôi về nhà lại chán vợ con đến thế?

Tôi không tài nào chấp nhận được, khi tôi giỏi giang, đảm đang, nhanh nhẹn như thế lại thua cô bồ chẳng có gì trong lòng chồng? Nhưng lòng tự trọng và kiêu hãnh của tôi đã bị tổn thương, tôi cũng dứt khoát ly hôn không níu kéo.

Biết vợ chồng tôi ly hôn, ai cũng ngỡ ngàng kinh ngạc. Rất nhiều người nói với tôi Quân dại dột nhất thời vì ngoại tình. Họ cũng cho rằng anh bỏ người vợ “toàn năng” như tôi để lấy người phụ nữ quá đỗi bình thường kia thật đúng là sai lầm. Nhưng dù gia đình, bạn bè có can ngăn thì Quân vẫn nhất quyết chọn ở bên bồ.

Sau khi ly hôn chồng, tôi nuôi con còn Quân nhận chu cấp. 2 năm sau, tôi tình cờ gặp lại người chồng cũ. Thật ra sau này ly hôn chồng, tôi đã dần bình tĩnh lại, cũng đã suy nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi gặp lại chỉ hỏi han có lệ, tôi buột miệng hỏi chồng cũ:

“Sao ngày đó anh muốn ly hôn với em?” – Tôi chỉ muốn biết so với người phụ nữ quá đỗi bình thường kia, tôi có điểm gì kém cô ta?

Quân ngập ngừng một hồi rồi trả lời tôi:

“Em hơn cô ấy mọi thứ, chỉ là không cho anh cảm giác thoải mái. Em lúc nào cũng giỏi, cũng hơn người khác, nhưng mỗi ngày về nhà em đều cau có, khó chịu, anh thấy rất mệt mỏi. Anh không cần một người vợ cái gì cũng giỏi, anh cần người vợ cho anh cảm giác hạnh phúc".

Nếu là 2 năm trước, tôi sẽ gào lên chất vấn Quân. Những lời anh nói chẳng khác gì ngụy biện khi tôi đã luôn cố gắng hết sức vì anh và con. Chẳng dễ dàng gì để một người phụ nữ giỏi việc ở công ty mà về nhà cũng chu toàn hết thảy. Tôi sẽ hỏi anh sao không thấu hiểu cho tôi, mà còn muốn tôi tỏ vẻ yếu đuối, nũng nịu và ngọt ngào?

Bị chồng bỏ rơi để kết hôn với nhân tình xấu xí, nhiều năm sau gặp lại tôi vẫn ấm ức gặng hỏi, nghe lý do anh nói mà nước mắt tôi tự động chảy thành dòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng giờ thì đã khác, tôi chỉ lặng người rồi ngẫm lại. Thật chua xót nhưng những gì anh nói cũng không hề sai. Đàn ông lấy vợ đâu phải để tìm một siêu nhân làm được tất cả mọi việc. Ngày đó tôi vì quá cầu toàn mà tạo áp lực cho bản thân và những người xung quanh. Tôi cứ gồng mình lên để trở thành người phụ nữ hoàn mỹ. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi bộc lộ sự mệt mỏi, khó chịu, kêu ca với chồng con. Đến cuối cùng, chính tôi lại đẩy chồng vào tay người phụ nữ khác.

Từ ngày ly hôn chồng, tôi đã sống nhẹ nhàng, thả lỏng mình hơn. Tôi quan tâm đến tinh thần và cảm xúc hạnh phúc của bản thân hơn. Khi bạn có nguồn năng lượng tích cực, cảm giác hạnh phúc trong nội tâm thì dù bạn có trông bình thường, có công việc bình thường thì bạn vẫn nổi bật và quyến rũ. Ai cũng bị thu hút bởi năng lượng tích cực.

Vì thế nếu bạn đang là một người vợ có gia đình hạnh phúc, tôi thật mong bạn hãy đầu tư vào cảm xúc của bản thân nhiều hơn. Một người phụ nữ hạnh phúc mới giữ được một gia đình hạnh phúc.

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Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chị dâu. Chị biết chồng ngoại tình mà vẫn bình thản như vậy sao?

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