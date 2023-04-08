3 khác biệt về "chuyện ấy" giữa đàn ông và đàn bà

Tâm sự gia đình 08/04/2023 11:29

Mặc dù có một số nghiên cứu cho thấy sự khác biệt giữa nam và nữ, nhưng sự khác biệt không quá rõ rệt.

Theo một nghiên cứu được công bố trên ‘Journal of Personality and Social Psychology’ (Tạp chí nhân cách và tâm lý xã hội), đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt, nhưng sự khác biệt không đáng kể.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích 13 nghiên cứu trước đó về 122 đặc điểm của 13.301 người. Kết quả cho thấy rằng mặc dù có một số nghiên cứu chỉ ra sự khác biệt giữa nam và nữ (sự đồng cảm của phụ nữ, khả năng toán học của nam giới...), nhưng sự khác biệt không quá rõ rệt.

Nhiều đặc điểm tâm lý sợ thành công, cách họ chọn đối tác rất giống nhau. Trang thông tin sức khỏe 'MensHealth ' giới thiệu 3 niềm tin sai lầm của đàn ông về phụ nữ như sau.

1. Phụ nữ không bộc lộ ham muốn về tình dục nhiều như đàn ông

Có thể đúng là đàn ông tiết lộ gấp đôi phụ nữ. Theo Tạp chí nghiên cứu tình dục, đàn ông nghĩ về tình dục trung bình 19 lần một ngày, trong khi phụ nữ chỉ nghĩ về 10 lần. Theo một bài báo đăng trên ‘The Journal of Sexual Medicine’ (Tạp chí Y học tình dục), ham muốn tình dục của phụ nữ tăng dần theo độ tuổi. Một nghiên cứu về phản ứng của 806 phụ nữ trên 40 tuổi cho thấy phụ nữ hài lòng với đời sống tình dục của họ hơn nam giới, với gần 70% đạt cực khoái.

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Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ quá xúc động

Phụ nữ vốn dĩ rất đa cảm. Hạch hạnh nhân, phần xử lý cảm xúc của não, hoạt động hiệu quả hơn nhiều ở phụ nữ. Nó tạo ra những ký ức cảm xúc phong phú và mạnh mẽ hơn. Một nhóm nghiên cứu của Đại học Wake Forest đã phát hiện ra một "mặt yếu" ở nam giới. Người ta phát hiện ra rằng khi có vấn đề trong mối quan hệ giữa người với người, đàn ông sẽ bị căng thẳng nhiều hơn phụ nữ và khi mối quan hệ tiến triển tốt đẹp, họ cảm thấy 'vui vẻ' hơn.

Nhóm nghiên cứu đã giải thích lý do tại sao. Bởi vì phụ nữ có nhiều khả năng có hệ thống hỗ trợ xã hội mạnh mẽ hơn nam giới. Đàn ông bị ảnh hưởng nhiều hơn khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp hoặc không suôn sẻ trong các mối quan hệ giữa người với người.

3 khác biệt về 'chuyện ấy' giữa đàn ông và đàn bà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ bị ám ảnh bởi việc mua sắm

Phụ nữ có thể là như vậy, nhưng đàn ông chi tiêu nhiều hơn. Theo một cuộc thăm dò của Npower (công ty năng lượng) ở Anh, đàn ông chi 40 đô la (khoảng 900.000 VND) một tuần cho việc mua sắm bốc đồng, trong khi phụ nữ chỉ chi 30 đô la (khoảng 700.000 VND). Theo một nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường Mintel thì có 60% nam giới thích mua  sắm trực tuyến còn phụ nữ là 52%.

3 khác biệt về 'chuyện ấy' giữa đàn ông và đàn bà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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Từ khóa:   tâm sự gia đình đời sống vợ chồng phụ nữ và đàn ông

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