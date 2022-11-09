Vui sướng vì hẹn hò với hotgirl nóng bỏng, vừa tới điểm hẹn anh chàng ngã ngửa khi lễ tân nói: 'Phòng chị ấy anh là người thứ 3 đến rồi'

Tâm sự Eva 09/11/2022 07:00

Anh vội leo lên cầu thang bộ luôn đẩy cửa phòng chưa kịp khóa anh nhận ra đúng trong phòng có đến 2 người đàn ông và cô gái đó trong đó chính là bạn gái của anh. Nhìn cảnh tượng ấy thật sự đến bản thân anh cũng không biết mình phải làm thế nào.

Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách sống và một cách theo đuổi cuộc sống của mình. Đối với bản thân anh thì tình yêu chính là một món quà vô cùng kì diệu. Sự yêu thương nhau có thể khiến cho tất cả mọi lỗi lầm đều được bỏ qua. Chỉ có điều việc bị cắm sừng thì lại hoàn toàn khác.

Tình yêu của anh cũng trong sáng, ngọt ngào như bao người. Anh dành toàn bộ niềm tin, tình yêu của mình cho một người con gái. Trước kia anh cũng từng yêu thương một cô gái sâu đậm nhưng rồi sau lần bị cô gái ấy lừa dối anh khép lòng hơn, không còn cố gắng nói chuyện với những cô gái khác nữa. Rồi biết bao lần anh từ chối lời tỏ tình từ họ chỉ với lý do anh chưa đủ can đảm yêu thêm một lần nữa.

Vui sướng vì hẹn hò với hotgirl nóng bỏng, vừa tới điểm hẹn anh chàng ngã ngửa khi lễ tân nói: 'Phòng chị ấy anh là người thứ 3 đến rồi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi vẫn đến lúc anh lại yêu, anh lại yêu một cô gái bằng tất cả tình cảm của mình. Quen em, cô gái vô cùng trong sáng khiến anh rất trân trọng. Trước nay em giữ gìn bản thân đối với anh vô cùng. Cũng vì vậy nên anh lại càng trân trọng cô hơn.

Quen biết nhau cũng 1 năm nhưng anh mới chỉ được dừng lại ở những cái ôm, nụ hôn ngọt ngào chứ chưa lần nào được đi xa hơn. Mãi đến tận hôm đó, ngày đầu tiên anh được cô bạn gái rủ đi nhà nghỉ cũng chính là ngày anh phát hiện ra mọi thứ chẳng đẹp như anh tưởng khi anh bị cô bạn gái yêu thương hết lòng ấy phản bội.

Hôm đó, đang nằm trên giường bỗng anh nhận được tin nhắn từ bạn gái với nội dung: “Em nhớ anh, anh đến nhà nghỉ này với em được không, em đang ở phòng 203”. Vậy đấy, nhận tin nhắn đó xong anh nào muốn từ chối chút nào. Anh cũng không trả lời tin nhắn bạn gái làm gì cho mất công mà phóng như bay xuống nhà rồi lái xe phóng đi luôn.

Hừng hực tâm trạng vô cùng phấn khích thì vừa đến nơi gửi xe xong anh đến quầy lễ tân báo:

- Cho anh lên phòng 203 với nhé!

- Phòng chị ấy anh là người thứ 3 đến rồi!

- Em nói gì cơ, sao lại người thứ 3 đến được?

- Anh cứ lên đi, có khi hai anh kia còn đang đánh nhau ở trên đó rồi cũng nên.

Vui sướng vì hẹn hò với hotgirl nóng bỏng, vừa tới điểm hẹn anh chàng ngã ngửa khi lễ tân nói: 'Phòng chị ấy anh là người thứ 3 đến rồi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh vội leo lên cầu thang bộ luôn đẩy cửa phòng chưa kịp khóa anh nhận ra đúng trong phòng có đến 2 người đàn ông và cô gái đó trong đó chính là bạn gái của anh. Nhìn cảnh tượng ấy thật sự đến bản thân anh cũng không biết mình phải làm thế nào. Vì ở thời điểm hiện tại anh thật sự không đủ can đảm để đến đánh lại hai người kia. Anh nhìn bạn gái nói một câu trước khi bỏ đi:

- Em thật khiến anh thất vọng, em cắm lên anh đến 2 cái sừng to quá mà anh dại dột đã tin tưởng em, yêu thương em.

Anh quay mặt bỏ đi, còn hai gã đàn ông kia dường như cũng nhận ra nhiều điều lập tức rời khỏi đi xuống cùng anh. 3 gã đàn ông không nói một lời nào cùng nhau rời khỏi chỗ đó. Hai anh chàng kia đi theo anh rồi họ cùng vào một quán rượu uống rượu với nhau.

Cuộc tình của anh chắc chắn chẳng còn gì để cứu vãn nữa, nhưng cũng vì cô gái của anh đã cho anh thêm hai người bạn. Những gã đàn ông đều bị lừa dối bởi một người con gái. Tự hỏi lòng mình anh đã đủ tốt với cô chưa, anh nghĩ rồi cuối cùng chẳng ra nổi câu trả lời cho việc cô phản bội tình yêu của anh. Chợt nhận ra tình cảm của con người thật đáng sợ, có những người con gái như vậy tồn tại anh còn có đủ dũng cảm yêu thêm một cô gái nào nữa về sau?

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Đúng lúc ấy, Hùng từ trên nhà đi xuống nhìn thấy cảnh đó, anh lại quay ngoắt đi lên khiến Nga càng đau đớn hơn. Nhưng chỉ 10 phút sau anh tay xách nách mang đi xuống kéo vợ:

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Từ khóa:   tâm sự eva hôn nhân tâm sự tình yêu

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