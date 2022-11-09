Ngày kết hôn, vừa cởi váy cô dâu thì mẹ chồng bắt xuống rửa 20 mâm bát đến lả người, chồng thấy vậy thì quay lưng bỏ đi nhưng...

Lúc yêu nhau, Nga đã biết mẹ Hùng rất khó tính và có phần khắc nghiệt , nhưng nếu chưa thực sự trải qua thì cô chưa bao giờ nghĩ là bà lại độc ác đến mức như vậy.

Người đàn ông trong nhiều trường hợp bắt buộc phải chọn mẹ hoặc vợ, đó có lẽ là lúc khó khăn nhất với anh ta, tuy vậy chỉ cần đứng về lẽ phải, nhìn ở góc độ công bằng thì sẽ có cách giải quyết hợp tình hợp lý. Và cô gái nào lấy được người chồng như vậy cần phải vô cùng trân trọng.

Nhưng thế đã là gì, sau khi hôn lễ vừa kết thúc, Nga và Hùng đều mệt rã rời sau 1 khoảng thời gian lo lắng chuẩn bị cho hôn lễ. Cứ ngỡ đêm nay sẽ được ngủ 1 giấc thật ngon, ngờ đâu Nga vừa bước vào phòng còn đang trút dở chiếc váy cưới thì nghe tiếng gõ cửa ầm ầm:

Ngày cưới, vì bà chê nhà thông gia nghèo, vậy nên chỉ đặt 3 tráp hỏi mang đến. Mặc dù muối mặt với gia đình nhưng Nga cũng không dám ý kiến. Vì yêu Hùng cô sẵn sàng chấp nhận mẹ anh.

- Con dâu, con dâu đâu?

Nga vội vàng thay áo chạy ra mở cửa:

- Mẹ ạ, có chuyện gì thế mẹ?

Mẹ chồng liền túm tay cô lôi xềnh xệch xuống dưới nhà:

- Cô định trốn tránh trách nhiệm đấy à? Đừng tưởng vào phòng đóng cửa còn bắt bà già này dọn dẹp chiến trường. 20 mâm bát còn ngoài kia, ra rửa đi.

Ảnh minh họa: Internet

Nga nhìn quanh hoang mang:

- Ơ, mấy đứa em đi đâu hết rồi mẹ, gọi chúng ra rửa với con được không?

Mẹ chồng quát lên:

- Tao cho chúng nó về hết rồi, rửa 1 mình đi, đừng lười biếng.

Nga tỏ vẻ mệt mỏi:

- Mẹ ơi, hay để mai con dậy sớm rửa nhé, con thực sự rất mệt rất buồn ngủ.

Mẹ chồng nghe vậy thì tức giận:

- Cô nói thế mà nghe được à? Nhà tôi thành phố không có thói quen để bát qua đêm như mấy người nông thôn các cô.

Nga không dám cãi lại mẹ chồng đành ngậm ngùi đi rửa. Nhìn lên trên lầu thì thấy vẫn im lìm, nghĩ có lẽ chồng đang ngủ nên cô không gọi dậy. Nào ngờ, vừa rửa đến mâm thứ 3 thì oằn hết cả lưng, Nga đứng lên định vào nhà uống ngụm nước thì mẹ chồng ở đâu lò dò đi ra:

- Cô lại định đi đâu? Rửa nhanh đi còn tắt điện. Cô có biết tiền điện thành phố đắt thế nào không?

Đúng lúc ấy, Hùng từ trên nhà đi xuống nhìn thấy cảnh đó, anh lại quay ngoắt đi lên khiến Nga càng đau đớn hơn. Nhưng chỉ 10 phút sau anh tay xách nách mang đi xuống kéo vợ:

Ảnh minh họa: Internet

- Đi, ra nhà nghỉ ngủ đêm nay, mai anh đi thuê nhà trọ.

Nga ngớ người:

- Anh làm gì vậy?

Mẹ chồng thấy vậy kéo con trai:

- Nhà cao cửa rộng không ở? Nửa đêm đi đâu?

Hùng bây giờ mới trả lời:

- Mẹ, con đã hứa cưới vợ về sẽ cho cô ấy 1 cuộc sống hạnh phúc, con không để mẹ hành hạ vợ con như vậy được. Con phải dọn ra ở riêng thôi, cho 2 bên đều được thoải mái.

Mẹ Hùng nghe vậy thì sốc nặng, trong khi Nga cứ kéo chồng ở lại vì sợ mẹ chồng thì anh cương quyết bỏ đi. Lúc đó, mẹ chồng mới hối hận nhưng gọi thế nào con trai cũng không quay về.