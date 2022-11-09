Nửa đêm cô ô sin lẻn vào phòng cậu chủ bị liệt ấp úng: 'em thích anh lâu rồi' và cái kết tím mặt khi lật tấm chăn lên...

Tâm sự Eva 09/11/2022 02:00

Liên quyết định gật đầu đồng ý. Đêm đó Liên ăn mặc xinh đẹp bước vào phòng cậu chủ...

Học xong cấp 3 vì điều kiện gia đình khó khăn nên Liên quyết định gác lại ước mơ đại học của mình để lên thành phố xin việc phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Dù buồn lắm vì Liên vốn rất ham học nhưng cô biết mình cần phải hi sinh vì gia đình. Lên thành phố cô xin làm đủ các nghề, không nề hà vất vả nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. May mắn là trong lúc khó khăn đó thì Liên xin vào làm giúp việc cho một gia đình giàu có.

Làm công việc ô sin thì Liên phải cơm nước rồi chăm sóc cho cậu chủ bị liệt. Ngoài tiền lương 6 triệu/tháng ra thì Liên còn được bà chủ mua quần áo rồi cho tiền tiêu vặt hàng ngày nữa. Khỏi phải nói Liên hả hê như nào vì cô không ngờ đi làm ô sin mà lại sướng như thế này. Cứ vậy Liên kiên trì làm trong suốt 2 năm trời, thế rồi cho đến một ngày thì bố Liên từ quê gọi điện lên nói đứa em trai của cô đi làm tông phải con nhà người ta và bị bắt đền 1 tỷ. Nếu không đưa tiền thì họ sẽ nhờ pháp luật xử lý rồi bắt đi tù.

Nửa đêm cô ô sin lẻn vào phòng cậu chủ bị liệt ấp úng: 'em thích anh lâu rồi' và cái kết tím mặt khi lật tấm chăn lên... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thương em trai nên Liên vay mượn khắp nơi, nhưng mọi người sợ hoàn cảnh của cô không trả được nên chẳng ai dám cho vay cả. Không còn cách nào khác nên Liên đành cắn rơm cắn cỏ xin bà chủ nhà cho mình mượn rồi sẽ làm ô sin đến khi chết cho nhà bà. Bà chủ Liên giàu có vô cùng nên 1 tỷ chẳng thấm thoát vào đâu, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết. Hơn ai hết Liên biết ơn bà chủ của mình vô cùng.

Cô vẫn nghĩ cả đời này sẽ làm thân trâu ngựa để báo đáp cho bà chủ. Ấy thế rồi hôm đó bà chủ kéo Liên vào phòng nói chuyện...

- Việc của em trai cháu đã giải quyết xong xuôi rồi chứ hả? Có cần thêm tiền không? Cần thì cứ nói với bác.

- Dạ mọi chuyện đã xong hết rồi ạ. Số tiền 1 tỷ đó chắc cháu không trả nổi...bà chủ cho cháu ở lại làm để trừ nợ dần được không ạ?

- Tất nhiên là được. Nhưng chẳng lẽ cháu định làm ô sin cả đời ở nhà này mà không cưới chồng. Nếu cháu muốn thì bác có một cách để xóa nợ rất nhanh gọn.

- Cách gì ạ? - Liên tò mò.

Nói đến đây thì bà chủ cầm lấy tay Liên rồi thỏ thẻ.

- Cháu ở đây đã 2 năm rồi nên chắc cũng hiểu là bác muốn có đứa cháu nội bế bồng như nào. Nhưng cháu thấy đấy, thằng Tú con trai bác bị liệt như vậy thì làm gì có cô nào chịu lấy chứ? Vậy nên bác muốn cháu có thai với thằng Tú. Chỉ cần cháu sinh cho con trai bác đứa con thì số nợ 1 tỷ coi như xong. Sinh con xong bác còn thưởng cho cháu thêm 500 triệu nữa. Cháu đồng ý chứ?

- Sinh con cho anh Tú ư? Nhưng tại sao lại là cháu. Bác có thể thuê những cô gái khác mà.

-  Vì chỉ có cháu hiểu thằng Tú nhất và bác nghĩ nó chỉ chấp nhận cháu thôi. Những cô gái khác nó không muốn… Tú nhà bác thật sự có tình cảm với cháu… Vậy nên cháu hãy suy nghĩ kỹ rồi cho bác quyết định của cháu.

Nghe bà chủ nói câu đó thì Liên hoang mang lắm, đúng là số nợ 1 tỷ có làm đến già chưa chắc lương ô sin đã trả hết. Nghĩ đi nghĩ lại nên Liên quyết định gật đầu đồng ý. Đêm đó Liên ăn mặc xinh đẹp bước vào phòng cậu chủ.

Nửa đêm cô ô sin lẻn vào phòng cậu chủ bị liệt ấp úng: 'em thích anh lâu rồi' và cái kết tím mặt khi lật tấm chăn lên... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng lấy hết can đảm Liên lại gần cậu chủ rồi ôm hôn anh.

- Em làm gì vậy hả? - Tú thảng thốt.

- Em... muốn đêm nay ở với anh. Em thích anh lâu rồi.

Nói rồi Liên lật tấm chăn lên thì bỗng dưng cậu chủ hét toáng lên khiến cả gia đình náo loạn. Còn Liên thì ngượng chín mặt trước hành động của mình. Sau đó cô xin lỗi cả nhà rồi xin nghỉ việc, số nợ đó cô cam kết sẽ trả dần trong 5 năm.

Ngoại tình cả năm trời nghĩ vợ không biết gì nhưng đến khi đòi bồ sinh con trai thì cô ta thảng thốt tiết lộ bí mật động trời vợ che giấu bấy lâu

Ngoại tình cả năm trời nghĩ vợ không biết gì nhưng đến khi đòi bồ sinh con trai thì cô ta thảng thốt tiết lộ bí mật động trời vợ che giấu bấy lâu

Được bồ thỏa mãn nên Tuấn chán chê vợ, cứ vậy cả năm thoải mái bên cô bồ chẳng thấy vợ đi đánh ghen thì Tuấn quyết định gạ bồ sinh cho mình đứa con trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự gia đình hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 27 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm