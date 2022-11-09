Hẹn bồ đi khách sạn, bống thấy vợ cúi mặt đi qua mà không đánh ghen, chồng và bồ hí hửng lên phòng nhưng vừa bước vào thì xém ngất khi thấy... cảnh lạ

Tâm sự Eva 09/11/2022 00:00

Hôm ấy, biết chồng hẹn bồ ra khách sạn gần công ty để làm vài nháy, Trinh giả vờ lảng vảng quanh đó. Thấy bồ và chồng đang bước tới, Trinh tảng lờ quay sang mua hoa ở gánh hàng rong. Tuấn run rẩy nhìn vợ thì bỗng nhiên thấy cô cúi mặt quay đi.

Thế mà từ khi có tiền của, trở thành người sang chảnh, anh lại chê bôi vợ quê mùa, già xấu. Tuy không nói ra nhưng những hành động của anh cũng đủ khiến Trinh hiểu được chồng cô đã không còn yêu thương cô như trước kia.

Thế nhưng, dạo gần đây, phát hiện Tuấn công khai cặp bồ, Trinh không chịu đựng được nữa, liền quyết tâm lên kế hoạch dạy cho anh ta 1 bài học.

Hôm ấy, biết chồng hẹn bồ ra khách sạn gần công ty để làm vài nháy, Trinh giả vờ lảng vảng quanh đó. Thấy bồ và chồng đang bước tới, Trinh tảng lờ quay sang mua hoa ở gánh hàng rong. Tuấn run rẩy nhìn vợ thì bỗng nhiên thấy cô cúi mặt quay đi.

Hẹn bồ đi khách sạn, bống thấy vợ cúi mặt đi qua mà không đánh ghen, chồng và bồ hí hửng lên phòng nhưng vừa bước vào thì xém ngất khi thấy... cảnh lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tưởng thoát được kiếp nạn, Tuấn vội vã kéo bồ :

- Nhanh lên em, không vợ anh nó nhìn thấy.

Cô bồ hí hửng:

- Kể cả có nhìn thấy thì làm gì được em, anh cũng sợ à? Em thì em chả sợ.

Tuấn búng mũi người yêu 1 cái rồi vội vã kéo cô vào phòng. Nhưng bỗng nhiên nghe tiếng vỗ tay khiến anh và bồ giật mình hốt hoảng. Thấy người phụ nữ đó, Tuấn tái xanh mặt:

- Em…sao em lại…lại..

Cô bồ biết là vợ Tuấn liền gạt anh rồi đứng lên nói:

- Sao chị chui được vào đây? 

Trinh liền cười khẩy:

- Các người giỏi nhỉ, bị bắt quả tang còn không hối cải mà trơ trẽn thật. Đúng, tôi quê mùa đấy, nhưng khách sạn này là 1 trong những chuỗi nhà nghỉ khách sạn của tôi, tôi muốn vào đâu chả được.

Hẹn bồ đi khách sạn, bống thấy vợ cúi mặt đi qua mà không đánh ghen, chồng và bồ hí hửng lên phòng nhưng vừa bước vào thì xém ngất khi thấy... cảnh lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô bồ ngã ngửa ra sau còn Tuấn lắp bắp:

- Cái gì? Em mở khách sạn từ bao giờ? Em…giấu anh?

Trinh thản nhiên đáp:

- Tôi sợ anh xấu hổ vì làm bao năm mới có 1 công ty nhỏ con con còn tôi thì đã có cả chuỗi nhà hàng khách sạn nên chưa dám nói, anh có bí mật giấu tôi thì tôi cũng giấu anh được. 

Cô bồ từ vẻ mặt kênh kiệu bỗng òa khóc quỳ xuống chân Trinh van xin lạy lục cô tha thứ. Còn Tuấn, anh phải viết bản cam kết trước mặt toàn thể mọi người rằng nếu còn để vợ bắt được đi ngoại tình, anh sẽ phải giao hết công ty lại cho vợ đồng thời đền bù 10 tỷ đồng.

Xong xuôi, Trinh mới phủi tay bỏ đi để lại 2 kẻ tội lỗi nhục nhã ê chề dám chê bai cô vợ nhà quê.

Ngoại tình cả năm trời nghĩ vợ không biết gì nhưng đến khi đòi bồ sinh con trai thì cô ta thảng thốt tiết lộ bí mật động trời vợ che giấu bấy lâu

Ngoại tình cả năm trời nghĩ vợ không biết gì nhưng đến khi đòi bồ sinh con trai thì cô ta thảng thốt tiết lộ bí mật động trời vợ che giấu bấy lâu

Được bồ thỏa mãn nên Tuấn chán chê vợ, cứ vậy cả năm thoải mái bên cô bồ chẳng thấy vợ đi đánh ghen thì Tuấn quyết định gạ bồ sinh cho mình đứa con trai.

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Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự gia đình hôn nhân

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