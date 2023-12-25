Mình và bạn trai yêu nhau được 2 năm nhưng giờ lại phát hiện ra bí mật này, không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
- Qua nhà thăm bạn trai nhưng khi tôi vừa bước vào thì chết sững sau đó rợn người với hành động của anh và vợ cũ trong phòng ngủ
- Sang nhà bạn trai bàn chuyện cưới xin, tôi sốc nặng muốn hủy hôn khi nghe anh nói lễ cưới sẽ có hai cô dâu
Mình và bạn trai yêu nhau được 2 năm, cách 2 hôm, là sáng thứ 7 tuần vừa rồi ấy, tự dưng:
- Em ơi nay anh về quê đám cưới bạn nhớ.
- Bạn nào thế?
- Bạn cấp 3 thôi, xong anh lên luôn.
- Anh đi đứng, tiếp xúc ít thôi kẻo Covid đấy.
- Ôi dào, lo gì.
Rồi đám cưới xong lên thôi, nghỉ thứ 7, chủ nhật đến sáng nay thì:
- Em ơi, anh F0 rồi!
- Sao F0?
- Đi đám cưới xong ngồi cùng mâm với thằng bạn, nó F0, nó lây từ anh trai nó, nó cũng ko biết, giờ thành ra cả nó, cả anh đều F0.
- May mà chưa gặp anh ko có khi giờ em cũng lây rồi.
- Ừ, thôi biết thế, may anh cũng đi tiêm đủ mũi rồi nên triệu chứng cũng nhẹ, người ta bảo tự cách ly được, nếu nặng thì mới cần báo.
- Vâng, thôi anh giữ gìn sức khỏe.
Thật ra đến đấy thì mình cũng ko trách đâu, nhưng thế nào có 1 chị lại nói với mình:
- T. F0 à em?
- Vâng chị.
- Cười, nó về đám cưới người yêu cũ xong thành F0, chị đã bảo dở hơi, chia tay 3, 4 năm rồi mà người yêu cũ mời về đám cưới cũng đi, lại còn phong bì 1 triệu, khoe chị cơ, cái gì mà để phong bì nhiều để cảm ơn giúp nó trưởng thành hơn.
- Ủa sao em thấy bảo đi đám cưới bạn cấp 3 chị?
- Thì người yêu cũ nó với nó là bạn cấp 3 còn gì em? Ô em ko biết à?
Giờ không biết nên thương vì bị bệnh hay nên giận nữa mọi người, lại còn sĩ diện phong bì 1 triệu xong về ăn ngay quả Covid, nghĩ mà thấy buồn…