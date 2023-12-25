Mình và bạn trai yêu nhau được 2 năm nhưng giờ lại phát hiện ra bí mật này, không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Mình và bạn trai yêu nhau được 2 năm, cách 2 hôm, là sáng thứ 7 tuần vừa rồi ấy, tự dưng:

- Em ơi nay anh về quê đám cưới bạn nhớ.

- Bạn nào thế?

- Bạn cấp 3 thôi, xong anh lên luôn.

- Anh đi đứng, tiếp xúc ít thôi kẻo Covid đấy.

- Ôi dào, lo gì.

Rồi đám cưới xong lên thôi, nghỉ thứ 7, chủ nhật đến sáng nay thì:

Ảnh minh họa: Internet

- Em ơi, anh F0 rồi!

- Sao F0?

- Đi đám cưới xong ngồi cùng mâm với thằng bạn, nó F0, nó lây từ anh trai nó, nó cũng ko biết, giờ thành ra cả nó, cả anh đều F0.

- May mà chưa gặp anh ko có khi giờ em cũng lây rồi.

- Ừ, thôi biết thế, may anh cũng đi tiêm đủ mũi rồi nên triệu chứng cũng nhẹ, người ta bảo tự cách ly được, nếu nặng thì mới cần báo.

- Vâng, thôi anh giữ gìn sức khỏe.

Thật ra đến đấy thì mình cũng ko trách đâu, nhưng thế nào có 1 chị lại nói với mình:

- T. F0 à em?

- Vâng chị.

- Cười, nó về đám cưới người yêu cũ xong thành F0, chị đã bảo dở hơi, chia tay 3, 4 năm rồi mà người yêu cũ mời về đám cưới cũng đi, lại còn phong bì 1 triệu, khoe chị cơ, cái gì mà để phong bì nhiều để cảm ơn giúp nó trưởng thành hơn.

- Ủa sao em thấy bảo đi đám cưới bạn cấp 3 chị?

- Thì người yêu cũ nó với nó là bạn cấp 3 còn gì em? Ô em ko biết à?

Giờ không biết nên thương vì bị bệnh hay nên giận nữa mọi người, lại còn sĩ diện phong bì 1 triệu xong về ăn ngay quả Covid, nghĩ mà thấy buồn…

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