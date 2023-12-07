Thấy mẹ chồng bệnh mang quà bánh sang thăm, dâu trẻ "đứng hình" khi thấy bà ôm tay người đàn ông trẻ và bí mật được giấu kín

Tâm sự Eva 07/12/2023 16:34

Tôi mua cho mẹ chồng sữa và trái cây để bà bồi dưỡng. Nhưng khi đến nhà, tôi gọi chẳng thấy mẹ chồng đâu.

Quả thật tôi và mẹ chồng không thể sống hòa hợp. Mẹ chồng tôi khó tính, thường bắt bẻ con dâu. Việc gì tôi làm cũng không làm bà hài lòng. Mẹ chồng muốn kiểm soát hết mọi việc trong nhà, kể cả việc ăn mặc của tôi. Bà muốn tôi mặc những bộ đồ bà thấy ưng ý.

Đặc biệt, mỗi lần tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng không bao giờ cho tôi mặc đồ thoải mái, bà sợ tôi đi ngoại tình. Ban đầu tôi vẫn cố gắng hiểu cho mẹ chồng, nhịn nhường để bà hiểu tôi hơn. Dù sao thì chuyện làm dâu từ xưa đến nay cũng không dễ dàng, đã là con dâu thì phải cố gắng hòa hợp với mẹ chồng.

Thấy mẹ chồng bệnh mang quà bánh sang thăm, dâu trẻ 'đứng hình' khi thấy bà ôm tay người đàn ông trẻ và bí mật được giấu kín - Ảnh 1
Sống cùng mẹ chồng khó tính khiến tôi mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet 

Nhưng quả thật mẹ chồng tôi có nhiều lúc rất quá đáng. Bà làm tôi giận tới mức khóc vì tủi thân. Chồng tôi đứng giữa cũng không biết phải làm sao, bất lực ôm vợ an ủi. Sống cùng mẹ chồng khó tính khiến tôi mệt mỏi nên thuyết phục chồng dọn ra ngoài ở riêng. Từ ngày được sống riêng, tôi dần vui vẻ và thoải mái hơn, vợ chồng cũng hòa thuận hơn.

Thời gian gần đây, tôi nghe chồng kể mẹ chồng chẳng biết nghe ai đi đầu tư làm ăn, chưa thấy lời mà ngày nào cũng đi sớm về khuya. Chồng con có nói thế nào, mẹ chồng tôi cũng không cho.

Ngày đó, tôi nghe tin mẹ chồng bệnh nhưng bố chồng lại về quê nên tôi sang chăm bà. Tôi mua cho mẹ chồng sữa và trái cây để bà bồi dưỡng. Nhưng khi đến nhà, tôi gọi chẳng thấy mẹ chồng đâu. Tôi chỉ thấy trong sân nhà có một chiếc xe lạ. Tôi có chìa khóa vào nhà, đi gần vào trong thì nghe tiếng của mẹ chồng:

“Anh ở đây với em nhé, hôm nay chồng của em về quê rồi”.

Thấy mẹ chồng bệnh mang quà bánh sang thăm, dâu trẻ 'đứng hình' khi thấy bà ôm tay người đàn ông trẻ và bí mật được giấu kín - Ảnh 2
Tôi chết sững với cảnh tượng mẹ chồng ôm tay người đàn ông trẻ tuổi kia rồi đi vào phòng - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi chết sững với cảnh tượng mẹ chồng ôm tay người đàn ông trẻ tuổi kia rồi đi vào phòng. Tôi không dám lộ mặt, chỉ lấy điện thoại ra để quay lại. Sau đó, tôi rời khỏi nhà bố mẹ chồng. Tôi cứ nghĩ về bí mật của mẹ chồng khó tính. Chuyện mẹ chồng ngoại tình làm tôi đắn đo không biết phải làm sao. Tôi có nên khuyên bà dừng lại không? Hay là tôi nên nói chuyện này cho chồng biết trước?

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