Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn vợ rụng rời tay chân nhìn chiếc hộp vàng ròng cùng bí mật 'chấn động'

Tâm sự Eva 03/07/2026 21:30

Đêm tân hôn, khi chuẩn bị đi ngủ, chồng tôi liền dựng vợ dậy. Anh đặt lên giường một cái hộp nhỏ, bên trong toàn là vàng ròng mọi người ạ. Lúc này chồng tôi mới tâm sự, anh bảo mấy năm đi làm, đó là số vốn mà anh tích cóp và công việc chính của anh là chủ thầu xây dựng.

Đến giờ này, tôi tin rằng đánh giá một người đàn ông không hề đơn giản. Có những người bên ngoài bóng bẩy, nhưng thực chất họ chẳng có gì. Vợ chồng tôi mới kết hôn được một tuần, nói về cuộc hôn nhân này của mình, tôi tự nhận bản thân may mắn.

Cách đây nửa năm, tôi vẫn đang vật vã với một người đàn ông Sở Khanh. Anh ta yêu tôi 4 năm trời, cả hai cũng đã về nhà đối phương ra mắt. Tôi luôn nghĩ yêu lâu đến vậy, kết hôn là chuyện sớm muộn. Thế nhưng sang đến năm thứ 4, anh ta bắt đầu thay lòng đổi dạ. Khi tôi phát hiện thì cả hai đã ăn hỏi, cô gái kia còn có bầu được 3 tháng. Biết mình đã dành thời gian cho kẻ không ra gì, tôi quyết định chấm dứt mọi chuyện.

Sau chia tay, tôi vật vã và mất hết niềm tin vào tình yêu. Khi quen chồng hiện tại, tôi cũng đến với anh vì mục đích lấp đầy khoảng trống. Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng thì anh cầu hôn tôi. Nghĩ yêu lâu dài hay nhanh chóng cũng chẳng quam trọng, bởi tôi chính là minh chứng. Vì thế, tôi đồng ý lời cầu hôn.

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn vợ rụng rời tay chân nhìn chiếc hộp vàng ròng cùng bí mật 'chấn động' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói kỹ hơn một chút, chồng tôi làm thợ xây (trước đó anh giới thiệu với tôi như vậy), từ trước đến giờ, tôi chưa từng đi theo các công trình của anh vì công việc của cả hai không có sự kết nối. Mặc dù vậy, tôi không xem đó là điểm yếu. Đàn ông chỉ cần có chí lớn thì sớm hay muộn cũng sẽ có sự nghiệp của riêng mình.

Đêm tân hôn, khi chuẩn bị đi ngủ, chồng tôi liền dựng vợ dậy. Anh đặt lên giường một cái hộp nhỏ, bên trong toàn là vàng ròng mọi người ạ. Lúc này chồng tôi mới tâm sự, anh bảo mấy năm đi làm, đó là số vốn mà anh tích cóp và công việc chính của anh là chủ thầu xây dựng. Nghe chồng nói, tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên nằm vật ra giường.

Cho đến hôm nay, cũng là một tuần sau ngày cưới, tôi mới phát hiện thêm nhiều đức tính tốt của chồng mình. Quả thật, nhờ có sự quyết đoán của ngày đó mà tôi mới có được người chồng lo làm ăn, lại hết lòng thương vợ như bây giờ.

Bị cả thiên hạ cười mỉa vì lấy chồng 84 tuổi, gái trẻ khiến vạn người quay xe khóc nghẹn khi hé lộ sự thật bên trong

Bị cả thiên hạ cười mỉa vì lấy chồng 84 tuổi, gái trẻ khiến vạn người quay xe khóc nghẹn khi hé lộ sự thật bên trong

Em kết hôn được hơn một năm thì chồng qua đời. Đối với em, đây là một giải thoát, nhưng cũng là một nỗi buồn. Bởi sau ngần ấy thời gian, bản thân em cũng cảm thấy người đàn ông ấy thân thuộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đau đớn bắt quả tang chồng ngoại tình với ô sin, vợ khóc nghẹn nghe anh vạch trần lý do rơi vào tròng của người đàn bà lớn tuổi

Đau đớn bắt quả tang chồng ngoại tình với ô sin, vợ khóc nghẹn nghe anh vạch trần lý do rơi vào tròng của người đàn bà lớn tuổi

Ngoại tình 18 phút trước
Thấy chồng ngồi thẫn thờ một mình, vợ vừa lén nhìn vào màn hình liền chết đứng trước bí mật động trời của anh

Thấy chồng ngồi thẫn thờ một mình, vợ vừa lén nhìn vào màn hình liền chết đứng trước bí mật động trời của anh

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Ám ảnh nhan sắc sau sinh, vợ sống chết bắt tôi tắt đèn mỗi khi gần gũi, lén bật lên tôi chết đứng trước sự thật

Ám ảnh nhan sắc sau sinh, vợ sống chết bắt tôi tắt đèn mỗi khi gần gũi, lén bật lên tôi chết đứng trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau đêm nay, 3 con giáp tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn vợ rụng rời tay chân nhìn chiếc hộp vàng ròng cùng bí mật 'chấn động'

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn vợ rụng rời tay chân nhìn chiếc hộp vàng ròng cùng bí mật 'chấn động'

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Sau ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc vừa thấy vợ cũ liền giới thiệu một câu khiến vợ mới mặt cắt không còn giọt máu

Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc vừa thấy vợ cũ liền giới thiệu một câu khiến vợ mới mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Chê 3 triệu tiền ăn quá ít, vợ dằn mặt chồng bằng bát canh toàn nước, tôi nổi lôi đình hất tung mâm cơm cho hả dạ

Chê 3 triệu tiền ăn quá ít, vợ dằn mặt chồng bằng bát canh toàn nước, tôi nổi lôi đình hất tung mâm cơm cho hả dạ

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Loại quả cực tốt cho gan và tim mạch, ăn từ vỏ đến ruột giúp cơ thể trẻ lâu, đẩy lùi bệnh tật

Loại quả cực tốt cho gan và tim mạch, ăn từ vỏ đến ruột giúp cơ thể trẻ lâu, đẩy lùi bệnh tật

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê con dâu tương lai có tướng 'sát phu', mẹ anh vô tình bắt con trai “đổ vỏ”

Chê con dâu tương lai có tướng 'sát phu', mẹ anh vô tình bắt con trai “đổ vỏ”

Bị cả thiên hạ cười mỉa vì lấy chồng 84 tuổi, gái trẻ khiến vạn người quay xe khóc nghẹn khi hé lộ sự thật bên trong

Bị cả thiên hạ cười mỉa vì lấy chồng 84 tuổi, gái trẻ khiến vạn người quay xe khóc nghẹn khi hé lộ sự thật bên trong

Vừa gặp anh rể tương lai liền khuyên chị gái “bỏ của chạy lấy người”, tôi giận tím mặt trước câu trả lời của chị

Vừa gặp anh rể tương lai liền khuyên chị gái “bỏ của chạy lấy người”, tôi giận tím mặt trước câu trả lời của chị

Bạn thân đến nhà chơi bỗng nhìn chồng tôi chằm chằm không chớp mắt, nửa đêm tôi vạch trần kế hoạch rùng mình

Bạn thân đến nhà chơi bỗng nhìn chồng tôi chằm chằm không chớp mắt, nửa đêm tôi vạch trần kế hoạch rùng mình

Được mẹ chồng cưng chiều vượt mức bình thường, dâu trẻ âm thầm điều tra để rồi chết đứng trước "uẩn khúc" vạch trần

Được mẹ chồng cưng chiều vượt mức bình thường, dâu trẻ âm thầm điều tra để rồi chết đứng trước "uẩn khúc" vạch trần

Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn