Tuy nhiên, quá trình quen biết và yêu nhau của cặp đôi này lại khiến nhiều người ngỡ ngàng vì "yêu nhanh, cưới vội".

Mới đây chuyện tình của cô gái trẻ Hải Phòng tên Hồng Hạnh với ông xã đến từ Mỹ khiến cư dân mạng không ngừng trầm trồ vì "trái ngọt" của cặp đôi vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu.

Quen nhau được 2 tháng, Michael sang Việt Nam gặp bạn gái. Nhưng do một số sự cố bất ngờ nên anh bị kẹt tại sân bay suốt 2 tiếng đồng hồ, khiến bạn gái chờ đợi mòn mỏi ở sân bay với tâm trạng hồi hộp, thậm chí cô nàng còn có suy nghĩ bị lừa. Sau nhiều giờ chờ đợi, Michael xuất hiện khiến cho Hồng Hạnh vui mừng khó tả. Trong 2 tuần ở Việt Nam, cặp đôi luôn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Chỉ trong thời gian ngắn, Hồng Hạnh đã thực sự có ấn tượng với người bạn trai ngoại quốc này. Với vẻ ngoài điển trai kèm tính cách lịch lãm, ấm áp, cô gái trẻ "đổ gục" trước chàng trai hơn mình 9 tuổi.

Hồng Hạnh (sinh năm 2001) đã hoàn thành mục tiêu cưới chồng ngoại quốc và sinh con một cách ngoạn mục ở tuổi 18. Chồng của cô tên là Michael (sinh năm 1992, đến từ Mỹ). Cả hai quen nhau qua một app hẹn hò và bắt đầu nói chuyện, tìm hiểu và hẹn hò từ xa.

Chia sẻ với Dân Việt, Hồng Hạnh tâm sự: "Thấy sự tử tế của Michael, mình nảy ra suy nghĩ muốn có con với anh ấy. Quả thực, mình cũng không hiểu tại sao khi đó lại có mong muốn táo bạo như vậy. Mình chỉ nghĩ, có con rồi thì hai đứa sẽ gắn kết với nhau hơn. Kể cả mình bị bỏ rơi thì vẫn lãi đứa con lai. Được ăn cả, ngã về không, cứ đánh liều một phen, dù sao nhà mình cũng có điều kiện, hoàn toàn có thể chu cấp cho mẹ con mình nếu như Michael không chịu trách nhiệm".

Vẻ ngoài điển trai của Michael - Ảnh: Internet

Với suy nghĩ khá thoáng và táo bạo, cả hai đã lên kế hoạch có con trong 2 tuần gần gũi. Hồng Hạnh cho biết, kể cả sau khi "xong xuôi", bạn trai vẫn nhẹ nhàng hỏi han ý kiến của cô về việc có em bé. Sợ cô hối hận nên Michael cũng có ngỏ ý hỏi Hồng Hạnh có muốn dùng thuốc tránh thai không hay thực sự muốn có em bé. Vì đã cương quyết nay từ đầu nên Hạnh từ chối sử dụng các biện pháp phòng tránh.

Sau khi bạn trai về nước, Hồng Hạnh nhận kết quả "2 vạch". Dù chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho chuyện này nhưng Hạnh vẫn không tránh khỏi hoang mang nên đã nhanh chóng thông báo cho Michael. Nhận tin từ bạn gái, trai Tây hết sức bất ngờ và không giấu nổi niềm vui. Ngay sau đó, anh chàng đã nói ngay với bố mẹ và lên kế hoạch chu cấp cho 2 mẹ con trong suốt thai kỳ.

Từ lúc mang thai đến ngày lâm bồn, Hồng Hạnh chỉ có bố mẹ ở bên còn Michael vẫn ở nước ngoài nỗ lực kiếm tiền để sớm về với 2 mẹ con. Bốn tháng sau khi sinh, anh chàng trở về nước để thăm 2 mẹ con. Mặc dù lần này cũng không ở Việt Nam được lâu, nhưng trong 3 tuần, anh chàng đã cố gắng làm mọi việc đỡ đần cho bạn gái. Từ pha sữa, thay bỉm đến trông con, ông bố trẻ đều hoàn thành một cách tốt nhất có thể.

Ông bố trẻ luôn giúp đỡ Hồng Hạnh chăm con - Ảnh: Internet

Michael về Mỹ, anh nhanh chóng đi làm thủ tục để bảo lãnh cho mẹ con Hồng Hạnh sang Mỹ nhưng vì dịch COVID-19 mà hơn 1 năm sau, gia đình họ mới được đoàn tụ.

Cặp đôi tổ chức một lễ cưới nhỏ gọn, ấm cúng nhưng đầy cảm xúc. Gia đình Michael cũng dành cho cô con dâu rất nhiều sự quan tâm và yêu thương bởi hiểu rõ hoàn cảnh một mình làm dâu nơi đất khách rất dễ tủi thân, nhớ nhà.

Đám cưới thân mật, ấm cúng của cặp đôi - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cuộc sống trên đất Mỹ, Hồng Hạnh tâm sự: "Mình vốn là một cô gái vui tính, thân thiện nên được bố mẹ chồng và các anh chị chồng quý mến. Mình cũng dễ hoà nhập với cuộc sống nơi đây, không gặp trở ngại gì về ngôn ngữ, văn hoá, lối sống. Chỉ là vợ chồng thì không tránh khỏi đôi lúc mâu thuẫn nhưng đối với anh ấy, vợ con luôn quan trọng hơn tất cả".

Cuộc sống hôn nhân của Hồng Hạnh ngập tràn những sự quan tâm nhỏ nhặt mà ngọt ngào từ người chồng ngoại quốc. Mặc dù "yêu nhanh cưới vội" và có quyết định táo bạo chỉ sau 2 tuần gặp mặt nhưng cô chưa từng hối hận khi làm vợ và làm mẹ quá sớm và luôn cảm thấy may mắn vì kết hôn với một chàng trai ngoại quốc ấm áp, tình cảm như Michael.